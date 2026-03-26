Dziedzictwo, odcinek 876: Zgubiony różaniec Poyraza zdradza prawdę o nim. Staje się kolejnym celem Trucizny

W 875. odcinku „Dziedzictwa” widzowie śledzili, jak Poyraz w drodze na spotkanie z Sibel natknął się na zdesperowaną Nanę poszukującą Yusufa. Znalazł chłopca, ale okazało się, że kobieta została schwytana przez Szakala i jego pomagiera. Ostatecznie Poyraz ocalił Nanę, po czym pojawił się u siebie w domu z Yusufem i nieprzytomną kobietą, wywołując niemałe zaskoczenie u domowników. W tym samym czasie Ayse i Ferit szykowali się do batalii sądowej o prawa do opieki nad Dogą. W przeddzień rozprawy Doga wykonała telefon do Ferita z prośbą o rozmowę.

Dziedzictwo odcinek 876 - co wydarzy się w serialu?

W domu Poyraza Nana odzyskuje wreszcie świadomość. Chociaż ona sama się temu sprzeciwia, a rodzina nie jest zachwycona obecnością nietypowych gości, Poyraz kategorycznie stwierdza, że Nana i Yusuf pozostaną u nich do momentu, aż kobieta w pełni wyzdrowieje. Tymczasem Szakal, za sprawą zgubionego różańca, odkrywa kim jest Poyraz i rozpoczyna jego poszukiwania. Na komendzie zjawia się Aynur, by dostarczyć Volkanowi dokumenty. Przez przypadek do swojej torebki chowa telefon należący do Sinana. Ten, święcie przekonany o jej celowym działaniu, zarzuca jej kradzież i nakazuje aresztowanie. Gdy wychodzi na jaw, że oboje posiadają identyczne modele telefonów, Sinan wypuszcza Aynur, jednak nie zdobywa się na przeprosiny. Z kolei Doga, pragnąc uciąć nieustanne spory między rodzicami, wysuwa propozycję, aby wzięli ślub. Żadne z nich jednak nie zgadza się na to rozwiązanie, będąc pewnym swojej wygranej w nadchodzącym procesie sądowym.

Gdzie i kiedy oglądać odcinek 876 serialu "Dziedzictwo"?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05, na kanale TVP1. Emisja 876. odcinka zaplanowana jest na środę, 1 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie mogą zasiąść przed ekranem o wyznaczonej porze, nie muszą się martwić - wszystkie aktualne oraz zaległe odcinki są dostępne w internecie na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo" i kto w nim występuje?

Fabuła skupia się na Seher i Kevser, córkach Yusufa. Mimo skromnego życia, rodzina cieszy się szczęściem. Sytuacja zmienia się, kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Na świat przychodzi jej syn, któremu nadaje imię po dziadku. Wkrótce potem kobieta zostaje wdową, a jakby tego było mało, poważnie zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią błaga swoją siostrę, by zaopiekowała się jej 5-letnim synkiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego i twardego Yamana. Od tego momentu Seher podejmuje nierówną walkę, aby odzyskać siostrzeńca.

Obsada serialu:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)