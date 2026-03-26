La promesa, odcinek 362: Zaskakujące wyznanie kamerdynera. Rómulo przerywa milczenie na temat hrabiego de Ayala

Widzowie śledzący poprzednią 361. odsłonę hiszpańskiej telenoweli byli świadkami śledztwa w sprawie nieszczęśliwego wypadku na polowaniu. Alonso wspólnie z Romulo doszli do wniosku, że zdarzenie to było celowym działaniem i rozpoczęli poszukiwania winnego. W tym samym czasie do rezydencji dotarła wyczekiwana wiadomość od Leonor. Z kolei zrozpaczona Simona musiała zaakceptować brutalną prawdę o tym, że jej własny syn stanowczo odrzuca możliwość jakichkolwiek relacji. Posiadłość odwiedziła również tajemnicza, niezapowiedziana osoba.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

Streszczenie 362. odcinka serialu „La promesa – pałac tajemnic”

W najnowszej odsłonie produkcji postawa hrabiego de Ayala doprowadzi do sporych konfliktów między mieszkańcami pałacu. Catalina nie zamierza tolerować jego lekceważącego stosunku do kobiet i twardo staje w obronie własnej niezależności. Jednocześnie markiz podejmuje stanowcze kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa rannemu Curro. Mężczyzna zostaje całkowicie odizolowany od reszty, a oficjalnym powodem tej decyzji ma być nagłe pogorszenie jego stanu zdrowia. Ponadto pan Baeza decyduje się wyjawić mroczne fakty z przeszłości hrabiego i jego dawnych powiązań z rodem Lujan.

Warto przypomnieć, że wspomniany kamerdyner od wielu lat wykazuje się absolutnym oddaniem wobec rodziny Lujan. Mężczyzna poświęcił całe swoje życie na służbę u markiza Alonso. Przez te wszystkie dekady niezwykle rzadko zdarzało się, aby wierny pracownik zatajał jakiekolwiek informacje przed swoim zamożnym pracodawcą.

„La promesa – pałac tajemnic” odcinek 362. Kiedy i gdzie oglądać?

Hiszpańską produkcję kostiumową można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku. Premierowa emisja 362. epizodu została zaplanowana na czwartek, 2 kwietnia 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Fani formatu, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie wyemitowane dotychczas części, w tym najnowsze perypetie bohaterów, są stale dostępne w internetowej bibliotece platformy TVP VOD.

5

Fabuła i pełna obsada hiszpańskiego hitu „La promesa – pałac tajemnic”

Główna bohaterka serialu, Jana, nieustannie bada mroczne tajemnice otaczające potężny ród Lujan, demaskując liczne spiski wewnątrz luksusowej rezydencji. Kobieta każdego dnia mierzy się z ogromnym ryzykiem, starając się maskować cel swojej wizyty w pałacu i lawirować w gąszczu manipulacji oraz napięć na linii służba-arystokracja. Rozwijająca się więź z Manuelem stawia pokojówkę przed dramatycznym dylematem pomiędzy chęcią wzięcia odwetu a prawdziwą miłością. Zbiegające się w czasie incydenty potęgują gęstą atmosferę, sugerując, że poszukiwana przez nią prawda może być o wiele bardziej drastyczna, niż początkowo zakładała.

Na ekranie pojawia się plejada hiszpańskich aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postacie:

Ana Garcés odgrywa rolę dociekliwej Jany Expósito

Eva Martín występuje jako wpływowa Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro kreuje postać markiza Alonso de Luján

Arturo Sancho gra rozdartego Manuela Luján Ezquerdo

María Castro wciela się w postać Píi Adarre

Joaquín Climent występuje na ekranie jako lojalny Rómulo Baeza

Antonio Velázquez odgrywa rolę Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval gra zmagającą się z problemami Simonę Martínez

Teresa Quintero kreuje postać Candeli García

Carmen Asecas występuje jako niezależna Catalina Luján

Paula Losada pojawia się na ekranie jako Jimena

Alicia Bercán odgrywa rolę Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González wciela się w postać Juana Ezquerdo

Marga Martínez gra surową Petrę Arcos

Enrique Fortún występuje jako Lope Ruiz

Sara Molina odgrywa rolę Maríi Fernández

Laura Simón kreuje postać Loli Montoro

Rafa de Vera zamyka stawkę jako Conrado Funes