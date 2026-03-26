La promesa, odcinek 362: Zaskakujące wyznanie kamerdynera. Rómulo przerywa milczenie na temat hrabiego de Ayala

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-26 13:36

Hiszpańska produkcja kostiumowa „La promesa – pałac tajemnic” wciąż dostarcza widzom niezwykłych emocji. Fabuła koncentruje się na losach pokojówki Jany, która próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojej matki. W murach okazałej rezydencji z początku XX wieku pragnienie zemsty miesza się z bezwzględnymi intrygami wyższych sfer. Najnowsze wydarzenia z życia bohaterów fani będą mogli śledzić już 2 kwietnia podczas emisji 362. epizodu.

Ujęcie Rómulo Baezy, kamerdynera z serialu La Promesa, przedstawia mężczyznę o siwych włosach i brodzie, w okrągłych okularach, ubranego w elegancki, ciemny garnitur z białą koszulą i krawatem. W tle regał z książkami.

Autor: TVP Ujęcie Rómulo Baezy, kamerdynera z serialu "La Promesa", przedstawia mężczyznę o siwych włosach i brodzie, w okrągłych okularach, ubranego w elegancki, ciemny garnitur z białą koszulą i krawatem. W tle regał z książkami. Więcej o "Super Seriale" przeczytasz na naszym portalu.

Widzowie śledzący poprzednią 361. odsłonę hiszpańskiej telenoweli byli świadkami śledztwa w sprawie nieszczęśliwego wypadku na polowaniu. Alonso wspólnie z Romulo doszli do wniosku, że zdarzenie to było celowym działaniem i rozpoczęli poszukiwania winnego. W tym samym czasie do rezydencji dotarła wyczekiwana wiadomość od Leonor. Z kolei zrozpaczona Simona musiała zaakceptować brutalną prawdę o tym, że jej własny syn stanowczo odrzuca możliwość jakichkolwiek relacji. Posiadłość odwiedziła również tajemnicza, niezapowiedziana osoba.

Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?

Streszczenie 362. odcinka serialu „La promesa – pałac tajemnic”

W najnowszej odsłonie produkcji postawa hrabiego de Ayala doprowadzi do sporych konfliktów między mieszkańcami pałacu. Catalina nie zamierza tolerować jego lekceważącego stosunku do kobiet i twardo staje w obronie własnej niezależności. Jednocześnie markiz podejmuje stanowcze kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa rannemu Curro. Mężczyzna zostaje całkowicie odizolowany od reszty, a oficjalnym powodem tej decyzji ma być nagłe pogorszenie jego stanu zdrowia. Ponadto pan Baeza decyduje się wyjawić mroczne fakty z przeszłości hrabiego i jego dawnych powiązań z rodem Lujan.

Warto przypomnieć, że wspomniany kamerdyner od wielu lat wykazuje się absolutnym oddaniem wobec rodziny Lujan. Mężczyzna poświęcił całe swoje życie na służbę u markiza Alonso. Przez te wszystkie dekady niezwykle rzadko zdarzało się, aby wierny pracownik zatajał jakiekolwiek informacje przed swoim zamożnym pracodawcą.

„La promesa – pałac tajemnic” odcinek 362. Kiedy i gdzie oglądać?

Hiszpańską produkcję kostiumową można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku. Premierowa emisja 362. epizodu została zaplanowana na czwartek, 2 kwietnia 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Fani formatu, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie wyemitowane dotychczas części, w tym najnowsze perypetie bohaterów, są stale dostępne w internetowej bibliotece platformy TVP VOD.

La promesa - Romulo
Galeria zdjęć 5

Fabuła i pełna obsada hiszpańskiego hitu „La promesa – pałac tajemnic”

Główna bohaterka serialu, Jana, nieustannie bada mroczne tajemnice otaczające potężny ród Lujan, demaskując liczne spiski wewnątrz luksusowej rezydencji. Kobieta każdego dnia mierzy się z ogromnym ryzykiem, starając się maskować cel swojej wizyty w pałacu i lawirować w gąszczu manipulacji oraz napięć na linii służba-arystokracja. Rozwijająca się więź z Manuelem stawia pokojówkę przed dramatycznym dylematem pomiędzy chęcią wzięcia odwetu a prawdziwą miłością. Zbiegające się w czasie incydenty potęgują gęstą atmosferę, sugerując, że poszukiwana przez nią prawda może być o wiele bardziej drastyczna, niż początkowo zakładała.

Na ekranie pojawia się plejada hiszpańskich aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postacie:

  • Ana Garcés odgrywa rolę dociekliwej Jany Expósito
  • Eva Martín występuje jako wpływowa Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro kreuje postać markiza Alonso de Luján
  • Arturo Sancho gra rozdartego Manuela Luján Ezquerdo
  • María Castro wciela się w postać Píi Adarre
  • Joaquín Climent występuje na ekranie jako lojalny Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez odgrywa rolę Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval gra zmagającą się z problemami Simonę Martínez
  • Teresa Quintero kreuje postać Candeli García
  • Carmen Asecas występuje jako niezależna Catalina Luján
  • Paula Losada pojawia się na ekranie jako Jimena
  • Alicia Bercán odgrywa rolę Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González wciela się w postać Juana Ezquerdo
  • Marga Martínez gra surową Petrę Arcos
  • Enrique Fortún występuje jako Lope Ruiz
  • Sara Molina odgrywa rolę Maríi Fernández
  • Laura Simón kreuje postać Loli Montoro
  • Rafa de Vera zamyka stawkę jako Conrado Funes
