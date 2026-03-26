La promesa, odcinek 362: Zaskakujące wyznanie kamerdynera. Rómulo przerywa milczenie na temat hrabiego de Ayala

Widzowie śledzący poprzednią 361. odsłonę hiszpańskiej telenoweli byli świadkami śledztwa w sprawie nieszczęśliwego wypadku na polowaniu. Alonso wspólnie z Romulo doszli do wniosku, że zdarzenie to było celowym działaniem i rozpoczęli poszukiwania winnego. W tym samym czasie do rezydencji dotarła wyczekiwana wiadomość od Leonor. Z kolei zrozpaczona Simona musiała zaakceptować brutalną prawdę o tym, że jej własny syn stanowczo odrzuca możliwość jakichkolwiek relacji. Posiadłość odwiedziła również tajemnicza, niezapowiedziana osoba.
Streszczenie 362. odcinka serialu „La promesa – pałac tajemnic”
W najnowszej odsłonie produkcji postawa hrabiego de Ayala doprowadzi do sporych konfliktów między mieszkańcami pałacu. Catalina nie zamierza tolerować jego lekceważącego stosunku do kobiet i twardo staje w obronie własnej niezależności. Jednocześnie markiz podejmuje stanowcze kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa rannemu Curro. Mężczyzna zostaje całkowicie odizolowany od reszty, a oficjalnym powodem tej decyzji ma być nagłe pogorszenie jego stanu zdrowia. Ponadto pan Baeza decyduje się wyjawić mroczne fakty z przeszłości hrabiego i jego dawnych powiązań z rodem Lujan.
Warto przypomnieć, że wspomniany kamerdyner od wielu lat wykazuje się absolutnym oddaniem wobec rodziny Lujan. Mężczyzna poświęcił całe swoje życie na służbę u markiza Alonso. Przez te wszystkie dekady niezwykle rzadko zdarzało się, aby wierny pracownik zatajał jakiekolwiek informacje przed swoim zamożnym pracodawcą.
„La promesa – pałac tajemnic” odcinek 362. Kiedy i gdzie oglądać?
Hiszpańską produkcję kostiumową można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku. Premierowa emisja 362. epizodu została zaplanowana na czwartek, 2 kwietnia 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Fani formatu, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie wyemitowane dotychczas części, w tym najnowsze perypetie bohaterów, są stale dostępne w internetowej bibliotece platformy TVP VOD.
Fabuła i pełna obsada hiszpańskiego hitu „La promesa – pałac tajemnic”
Główna bohaterka serialu, Jana, nieustannie bada mroczne tajemnice otaczające potężny ród Lujan, demaskując liczne spiski wewnątrz luksusowej rezydencji. Kobieta każdego dnia mierzy się z ogromnym ryzykiem, starając się maskować cel swojej wizyty w pałacu i lawirować w gąszczu manipulacji oraz napięć na linii służba-arystokracja. Rozwijająca się więź z Manuelem stawia pokojówkę przed dramatycznym dylematem pomiędzy chęcią wzięcia odwetu a prawdziwą miłością. Zbiegające się w czasie incydenty potęgują gęstą atmosferę, sugerując, że poszukiwana przez nią prawda może być o wiele bardziej drastyczna, niż początkowo zakładała.
Na ekranie pojawia się plejada hiszpańskich aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postacie:
- Ana Garcés odgrywa rolę dociekliwej Jany Expósito
- Eva Martín występuje jako wpływowa Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro kreuje postać markiza Alonso de Luján
- Arturo Sancho gra rozdartego Manuela Luján Ezquerdo
- María Castro wciela się w postać Píi Adarre
- Joaquín Climent występuje na ekranie jako lojalny Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez odgrywa rolę Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval gra zmagającą się z problemami Simonę Martínez
- Teresa Quintero kreuje postać Candeli García
- Carmen Asecas występuje jako niezależna Catalina Luján
- Paula Losada pojawia się na ekranie jako Jimena
- Alicia Bercán odgrywa rolę Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González wciela się w postać Juana Ezquerdo
- Marga Martínez gra surową Petrę Arcos
- Enrique Fortún występuje jako Lope Ruiz
- Sara Molina odgrywa rolę Maríi Fernández
- Laura Simón kreuje postać Loli Montoro
- Rafa de Vera zamyka stawkę jako Conrado Funes