Dziedzictwo odcinek 874. Mały Yusuf gubi się na ulicy, a Ferit dostaje zakaz zbliżania do córki

W poprzednim 873. epizodzie widzowie obserwowali przebudzenie Poyraza po ciosie zadanym przez Nanę. Kobieta traktowała go z dystansem i ozięble, jednak z obawy o stan zdrowia mężczyzny nakazała mu zostać na noc. Gość podzielił się swoją przeszłością i zaoferował posiłek, co spotkało się z ogromną dumą gospodyni. Pomiędzy Poyrazem a małym Yusufem szybko nawiązała się nić porozumienia, dlatego mężczyzna zaoferował wsparcie tej dwójce, z czego Nana ostatecznie zrezygnowała. Z kolei przesłuchanie na komendzie przyniosło nieoczekiwane informacje o ojcostwie Ferita względem Dogi, dzięki czemu prokurator wypuścił go na wolność. Mężczyzna natychmiast ruszył do mieszkania Ayse, gdzie wybuchła potężna kłótnia, a przysłuchująca się wszystkiemu Doga poznała prawdę o swoim pochodzeniu.

Sonda Wolisz tureckie, czy polskie seriale? Tureckie Polskie Nie lubię ani jednych, ani drugich

"Dziedzictwo" - odcinek 874 - emisja: 30 marca, godz. 16:05

Nese zupełnie przypadkowo odkrywa prawdziwe oblicze Volkana i dowiaduje się, że mężczyzna od samego początku współpracował z Feritem jako jego informator. Bohaterka błyskawicznie kończy tę relację i ostrzega Ayse o planach jej byłego partnera, który zamierza zeznawać przeciwko niej podczas rozprawy sądowej. W odpowiedzi Ayse zwraca się do Czarnej z prośbą o pełnienie roli jej świadka. Tymczasem mały Yusuf czuje ogromny żal do Nany o to, że odrzuciła dobre chęci Poyraza. Chłopiec zauważa inne dzieci jedzące darmowe łakocie, więc samodzielnie rusza po porcję słodyczy dla siebie i swojej opiekunki. Zgubiony maluch oddala się od bezpiecznego miejsca i zupełnie traci orientację w terenie. Równocześnie Poyraz ulega namowom swojej matki i decyduje się na spotkanie z Sibel, co wprawia dziewczynę w ogromną euforię. Ferit planuje spotkać się z córką i rusza prosto do domu Ayse, jednak po drodze zatrzymują go funkcjonariusze policji. Wychodzi na jaw, że po interwencji Ayse prokuratura oficjalnie zakazała mu zbliżania się do posesji własnego dziecka.

18