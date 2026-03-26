Dziedzictwo odcinek 874. Mały Yusuf gubi się na ulicy, a Ferit dostaje zakaz zbliżania do córki

Joanna Dembek
2026-03-26 10:03

Turecki serial "Dziedzictwo" nieustannie dostarcza widzom potężnej dawki wrażeń i zwrotów akcji wokół trudnych losów małego Yusufa. Produkcję charakteryzują skomplikowane dylematy bohaterów oraz sytuacje trzymające w niepewności do samego końca. Kolejną odsłonę telewizyjnego hitu fani będą mogli obejrzeć już 30 marca na antenie TVP1, kiedy stacja pokaże 874. odcinek opowieści.

Autor: YouTube/Legacy Mały Yusuf z tureckiego serialu "Dziedzictwo" biegnący ulicą w beżowej koszulce i ciemnych spodniach. Za nim widać biegnącą osobę. Obok zaparkowane są samochody, a w tle zieleń. Widzowie Super Seriale z niepokojem śledzą losy zagubionego chłopca.

W poprzednim 873. epizodzie widzowie obserwowali przebudzenie Poyraza po ciosie zadanym przez Nanę. Kobieta traktowała go z dystansem i ozięble, jednak z obawy o stan zdrowia mężczyzny nakazała mu zostać na noc. Gość podzielił się swoją przeszłością i zaoferował posiłek, co spotkało się z ogromną dumą gospodyni. Pomiędzy Poyrazem a małym Yusufem szybko nawiązała się nić porozumienia, dlatego mężczyzna zaoferował wsparcie tej dwójce, z czego Nana ostatecznie zrezygnowała. Z kolei przesłuchanie na komendzie przyniosło nieoczekiwane informacje o ojcostwie Ferita względem Dogi, dzięki czemu prokurator wypuścił go na wolność. Mężczyzna natychmiast ruszył do mieszkania Ayse, gdzie wybuchła potężna kłótnia, a przysłuchująca się wszystkiemu Doga poznała prawdę o swoim pochodzeniu.

Sonda
Wolisz tureckie, czy polskie seriale?

"Dziedzictwo" - odcinek 874 - emisja: 30 marca, godz. 16:05

Nese zupełnie przypadkowo odkrywa prawdziwe oblicze Volkana i dowiaduje się, że mężczyzna od samego początku współpracował z Feritem jako jego informator. Bohaterka błyskawicznie kończy tę relację i ostrzega Ayse o planach jej byłego partnera, który zamierza zeznawać przeciwko niej podczas rozprawy sądowej. W odpowiedzi Ayse zwraca się do Czarnej z prośbą o pełnienie roli jej świadka. Tymczasem mały Yusuf czuje ogromny żal do Nany o to, że odrzuciła dobre chęci Poyraza. Chłopiec zauważa inne dzieci jedzące darmowe łakocie, więc samodzielnie rusza po porcję słodyczy dla siebie i swojej opiekunki. Zgubiony maluch oddala się od bezpiecznego miejsca i zupełnie traci orientację w terenie. Równocześnie Poyraz ulega namowom swojej matki i decyduje się na spotkanie z Sibel, co wprawia dziewczynę w ogromną euforię. Ferit planuje spotkać się z córką i rusza prosto do domu Ayse, jednak po drodze zatrzymują go funkcjonariusze policji. Wychodzi na jaw, że po interwencji Ayse prokuratura oficjalnie zakazała mu zbliżania się do posesji własnego dziecka.

Galeria zdjęć 18
