Złoty chłopak, odcinek 260: Ferit szokuje rodzinę oświadczynami. Seyran próbuje zablokować ślub z Diyar

W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji Hazal otwarcie dręczyła Ferita, rzucając aluzje, że związek małżeński Seyran i Sinana wciąż nie doczekał się fizycznej konsumpcji. Równocześnie Esme oraz Suna odkryły prawdę o nowych zawodowych planach Seyran w przedsiębiorstwie Korhanów. Kobieta spotkała się ze swoim dawnym ukochanym na terenie warsztatu i choć oboje na każdym kroku podkreślali swoje aktualne szczęście, w powietrzu wyraźnie dało się wyczuć powracające uczucie. Chcąc ostatecznie udowodnić pełne oddanie swojemu nowemu partnerowi, Seyran wyruszyła z Sinanem do luksusowego hotelu, a całą tę intrygę w tajemnicy zaplanowała Ayla.

Sonda Najlepszy turecki serial to... Elif Promyk nadziei Zapukaj do moich drzwi Miłość i przebaczenie Zranione ptaki Zakazany owoc Inny!

"Złoty chłopak", odcinek 260: Ferit ogłasza rychły ślub z Diyar

Młody Korhan zrzuca na swoich bliskich prawdziwą bombę informacyjną, przekazując rodzinie wieści o oficjalnych zaręczynach z Diyar oraz poważnych planach małżeńskich. Ta niespodziewana deklaracja wywołuje w rezydencji ogromne poruszenie i powszechny niepokój. Równolegle Abidin w końcu namierza Şevkiego, dzięki czemu odkrywa długo skrywaną prawdę o swoich korzeniach. Z kolei Seyran, którą krok w krok śledzi Hazal, udaje się prosto do Ferita, by wybić mu z głowy małżeństwo z nową wybranką, twierdząc uparcie, że to jedynie impulsywny krok. Niedługo potem w pracowni zjawia się sama Diyar, stanowczo żądając od narzeczonego całkowitego zerwania kontaktów z byłą żoną. W tym samym czasie Orhan stara się załagodzić napiętą sytuację z Nurten i proponuje jej powrót do posiadłości, podczas gdy Ferit szczerze wyznaje matce, że nadal czuje się zobowiązany wobec Seyran i nie potrafi o niej całkowicie zapomnieć.

Gdzie i kiedy oglądać 260. odcinek "Złotego chłopaka" w TVP1?

Turecką telenowelę można śledzić regularnie na głównej antenie TVP1, gdzie kolejne epizody nadawane są od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 260. odcinek serialu zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026 roku, przynosząc widzom nowe dylematy. Twórcy zapowiadają na ten dzień potężną dawkę dramatycznych wydarzeń, nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz skomplikowanych spisków wewnątrz wpływowego rodu. Codzienne pasmo emisji daje fanom doskonałą okazję do systematycznego obserwowania zawiłych perypetii życiowych Ferita, Seyran, Sinana oraz całego otoczenia głównych bohaterów.

13

Kto gra w serialu "Złoty chłopak"? Pełna obsada

Na ekranie w tej popularnej produkcji występuje szeroka plejada tureckich gwiazd, które wcielają się w najważniejsze dla fabuły postacie:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana

Çetin Tekindor jako nestor rodu Halis Korhan

Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı grający wiernego Abidina

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ wcielająca się w intrygującą Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar odgrywająca Şefikę

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak występująca jako Dicle

Umut Gezer grający Yusufa

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya wcielająca się w Nükhet