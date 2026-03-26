Złoty chłopak, odcinek 260: Ferit szokuje rodzinę oświadczynami. Seyran próbuje zablokować ślub z Diyar

Joanna Dembek
2026-03-26 10:08

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne pasjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które mocno zaskoczą fanów tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znowu da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 260. epizodu i przenieś się do świata pełnego dramatu oraz zawiłych intryg.

Autor: www.startv.com.tr Mężczyzna o ciemnych włosach, w jasnoniebieskiej koszuli i granatowej marynarce, patrzy na kobietę o ciemnych, kręconych włosach i ze łzami w oczach, noszącej żółtą koszulę. Jest to scena z serialu "Złoty chłopak", pełna emocji i napięcia. Więcej o dramatycznych wydarzeniach przeczytasz na portalu Super Seriale.

W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji Hazal otwarcie dręczyła Ferita, rzucając aluzje, że związek małżeński Seyran i Sinana wciąż nie doczekał się fizycznej konsumpcji. Równocześnie Esme oraz Suna odkryły prawdę o nowych zawodowych planach Seyran w przedsiębiorstwie Korhanów. Kobieta spotkała się ze swoim dawnym ukochanym na terenie warsztatu i choć oboje na każdym kroku podkreślali swoje aktualne szczęście, w powietrzu wyraźnie dało się wyczuć powracające uczucie. Chcąc ostatecznie udowodnić pełne oddanie swojemu nowemu partnerowi, Seyran wyruszyła z Sinanem do luksusowego hotelu, a całą tę intrygę w tajemnicy zaplanowała Ayla.

"Złoty chłopak", odcinek 260: Ferit ogłasza rychły ślub z Diyar

Młody Korhan zrzuca na swoich bliskich prawdziwą bombę informacyjną, przekazując rodzinie wieści o oficjalnych zaręczynach z Diyar oraz poważnych planach małżeńskich. Ta niespodziewana deklaracja wywołuje w rezydencji ogromne poruszenie i powszechny niepokój. Równolegle Abidin w końcu namierza Şevkiego, dzięki czemu odkrywa długo skrywaną prawdę o swoich korzeniach. Z kolei Seyran, którą krok w krok śledzi Hazal, udaje się prosto do Ferita, by wybić mu z głowy małżeństwo z nową wybranką, twierdząc uparcie, że to jedynie impulsywny krok. Niedługo potem w pracowni zjawia się sama Diyar, stanowczo żądając od narzeczonego całkowitego zerwania kontaktów z byłą żoną. W tym samym czasie Orhan stara się załagodzić napiętą sytuację z Nurten i proponuje jej powrót do posiadłości, podczas gdy Ferit szczerze wyznaje matce, że nadal czuje się zobowiązany wobec Seyran i nie potrafi o niej całkowicie zapomnieć.

Gdzie i kiedy oglądać 260. odcinek "Złotego chłopaka" w TVP1?

Turecką telenowelę można śledzić regularnie na głównej antenie TVP1, gdzie kolejne epizody nadawane są od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 260. odcinek serialu zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026 roku, przynosząc widzom nowe dylematy. Twórcy zapowiadają na ten dzień potężną dawkę dramatycznych wydarzeń, nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz skomplikowanych spisków wewnątrz wpływowego rodu. Codzienne pasmo emisji daje fanom doskonałą okazję do systematycznego obserwowania zawiłych perypetii życiowych Ferita, Seyran, Sinana oraz całego otoczenia głównych bohaterów.

Kto gra w serialu "Złoty chłopak"? Pełna obsada

Na ekranie w tej popularnej produkcji występuje szeroka plejada tureckich gwiazd, które wcielają się w najważniejsze dla fabuły postacie:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor jako nestor rodu Halis Korhan
  • Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı grający wiernego Abidina
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ wcielająca się w intrygującą Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar odgrywająca Şefikę
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak występująca jako Dicle
  • Umut Gezer grający Yusufa
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya wcielająca się w Nükhet
