La Promesa, odcinek 361: Niespodziewany gość w pałacu i wielki dramat Simony

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-26 10:01

Hiszpańska produkcja kostiumowa niezmiennie przyciąga uwagę widzów, śledzących losy pokojówki Jany i arystokratycznej rodziny Lujan. W nadchodzącym, 361. epizodzie serialu bohaterowie zmierzą się z konsekwencjami tragicznych wydarzeń, a na jaw wyjdą kolejne bolesne sekrety.

Cztery postacie z serialu La Promesa, w tym Simona i Candela, siedzą lub stoją wokół stołu, na którym znajdują się filiżanki i dzbanki. Postać Jany Expósito (Ana Garcés) jest również widoczna.

i

Autor: TVP Cztery postacie z serialu La Promesa, w tym Simona i Candela, siedzą lub stoją wokół stołu, na którym znajdują się filiżanki i dzbanki. Postać Jany Expósito (Ana Garcés) jest również widoczna. Dowiedz się więcej o ich losach w Super Seriale.

W poprzedniej odsłonie (360) hiszpańskiej produkcji widzowie byli świadkami wzruszającego spotkania Simony i Virtudes, które nareszcie mogły nacieszyć się swoją obecnością po długim czasie rozłąki. Niestety, radosne chwile przerwało bolesne wyznanie Candeli dotyczące jej syna. Tymczasem Lope i Vera spędzili miłe chwile na wspólnym pikniku na łonie natury. Z kolei Romulo w towarzystwie Pii nakłonili Marię oraz Salvadora do przesunięcia daty planowanych zaślubin, a Manuel wywalczył sobie awans do finałowego etapu prestiżowych zawodów lotniczych Staackmana.

„La promesa - pałac tajemnic” - quiz o serialu. Odpowiedz na pytania i sprawdź, ile pamiętasz
Pytanie 1 z 12
Pierwszy odcinek serialu związany jest ze ślubem:

Streszczenie 361. odcinka serialu La Promesa

W najnowszym epizodzie Romulo i Alonso wnikliwie przyglądają się tragicznemu w skutkach wypadkowi, do którego doszło podczas niedawnego polowania. Mężczyźni dochodzą do spójnego wniosku, że zdarzenie to z pewnością nie było dziełem przypadku, dlatego rozpoczynają poszukiwania winnego. W międzyczasie do rezydencji trafia wyczekiwana od dawna wiadomość telegraficzna nadana przez Leonor. Równolegle Simona przeżywa ogromne załamanie nerwowe, nie potrafiąc zaakceptować faktu, że własny syn całkowicie odciął się od kontaktów z nią. Dodatkowo w murach posiadłości zjawia się tajemniczy, niezapowiedziany wcześniej gość.

Kiedy oglądać 361. odcinek hiszpańskiej telenoweli La Promesa?

Zmagania hiszpańskich arystokratów oraz ich służby polscy widzowie mogą śledzić w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku. Zgodnie z ramówką transmisja odbywa się punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 361. epizodu zaplanowana jest dokładnie na środę, 1 kwietnia 2026 roku. Dla osób, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nadawca przygotował możliwość obejrzenia wszystkich wyemitowanych już części w przestrzeni internetowej na darmowej platformie TVP VOD.

O czym opowiada serial La Promesa i kto w nim występuje?

Główna oś fabularna skupia się na postaci Jany, która z uporem maniaka zgłębia mroczne tajemnice wpływowego rodu Lujan, odkrywając przy tym gęstą sieć kłamstw wewnątrz luksusowej posiadłości. Kobieta każdego dnia musi skutecznie maskować swoje prawdziwe cele, funkcjonując w toksycznym środowisku pełnym dworskich intryg, perfidnych manipulacji i otwartych konfliktów między bogatymi panami a pracującą dla nich służbą. Jej sytuację dodatkowo komplikuje nieoczekiwane uczucie rodzące się do Manuela, co zmusza bohaterkę do balansowania pomiędzy pragnieniem dokonania krwawej zemsty a głosem serca. Atmosfera w pałacu zagęszcza się z każdym dniem, a poszukiwana przez dziewczynę prawda może okazać się nad wyraz brutalna.

W hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:

  • Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito
  • Eva Martín grająca Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro odgrywający rolę Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako serialowy Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro występująca jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval grająca Simonę Martínez
  • Teresa Quintero wcielająca się w Candelę Garcíę
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada odgrywająca Jimenę
  • Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González grający Juana Ezquerdo
  • Marga Martínez występująca jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún w roli Lopego Ruiza
  • Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera grający Conrado Funesa
