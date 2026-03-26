La Promesa, odcinek 361: Niespodziewany gość w pałacu i wielki dramat Simony

W poprzedniej odsłonie (360) hiszpańskiej produkcji widzowie byli świadkami wzruszającego spotkania Simony i Virtudes, które nareszcie mogły nacieszyć się swoją obecnością po długim czasie rozłąki. Niestety, radosne chwile przerwało bolesne wyznanie Candeli dotyczące jej syna. Tymczasem Lope i Vera spędzili miłe chwile na wspólnym pikniku na łonie natury. Z kolei Romulo w towarzystwie Pii nakłonili Marię oraz Salvadora do przesunięcia daty planowanych zaślubin, a Manuel wywalczył sobie awans do finałowego etapu prestiżowych zawodów lotniczych Staackmana.
Streszczenie 361. odcinka serialu La Promesa
W najnowszym epizodzie Romulo i Alonso wnikliwie przyglądają się tragicznemu w skutkach wypadkowi, do którego doszło podczas niedawnego polowania. Mężczyźni dochodzą do spójnego wniosku, że zdarzenie to z pewnością nie było dziełem przypadku, dlatego rozpoczynają poszukiwania winnego. W międzyczasie do rezydencji trafia wyczekiwana od dawna wiadomość telegraficzna nadana przez Leonor. Równolegle Simona przeżywa ogromne załamanie nerwowe, nie potrafiąc zaakceptować faktu, że własny syn całkowicie odciął się od kontaktów z nią. Dodatkowo w murach posiadłości zjawia się tajemniczy, niezapowiedziany wcześniej gość.
Kiedy oglądać 361. odcinek hiszpańskiej telenoweli La Promesa?
Zmagania hiszpańskich arystokratów oraz ich służby polscy widzowie mogą śledzić w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku. Zgodnie z ramówką transmisja odbywa się punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 361. epizodu zaplanowana jest dokładnie na środę, 1 kwietnia 2026 roku. Dla osób, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nadawca przygotował możliwość obejrzenia wszystkich wyemitowanych już części w przestrzeni internetowej na darmowej platformie TVP VOD.
O czym opowiada serial La Promesa i kto w nim występuje?
Główna oś fabularna skupia się na postaci Jany, która z uporem maniaka zgłębia mroczne tajemnice wpływowego rodu Lujan, odkrywając przy tym gęstą sieć kłamstw wewnątrz luksusowej posiadłości. Kobieta każdego dnia musi skutecznie maskować swoje prawdziwe cele, funkcjonując w toksycznym środowisku pełnym dworskich intryg, perfidnych manipulacji i otwartych konfliktów między bogatymi panami a pracującą dla nich służbą. Jej sytuację dodatkowo komplikuje nieoczekiwane uczucie rodzące się do Manuela, co zmusza bohaterkę do balansowania pomiędzy pragnieniem dokonania krwawej zemsty a głosem serca. Atmosfera w pałacu zagęszcza się z każdym dniem, a poszukiwana przez dziewczynę prawda może okazać się nad wyraz brutalna.
W hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:
- Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito
- Eva Martín grająca Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro odgrywający rolę Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako serialowy Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro występująca jako Pía Adarre
- Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval grająca Simonę Martínez
- Teresa Quintero wcielająca się w Candelę Garcíę
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada odgrywająca Jimenę
- Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González grający Juana Ezquerdo
- Marga Martínez występująca jako Petra Arcos
- Enrique Fortún w roli Lopego Ruiza
- Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera grający Conrado Funesa