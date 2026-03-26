La Promesa, odcinek 361: Niespodziewany gość w pałacu i wielki dramat Simony

W poprzedniej odsłonie (360) hiszpańskiej produkcji widzowie byli świadkami wzruszającego spotkania Simony i Virtudes, które nareszcie mogły nacieszyć się swoją obecnością po długim czasie rozłąki. Niestety, radosne chwile przerwało bolesne wyznanie Candeli dotyczące jej syna. Tymczasem Lope i Vera spędzili miłe chwile na wspólnym pikniku na łonie natury. Z kolei Romulo w towarzystwie Pii nakłonili Marię oraz Salvadora do przesunięcia daty planowanych zaślubin, a Manuel wywalczył sobie awans do finałowego etapu prestiżowych zawodów lotniczych Staackmana.

Streszczenie 361. odcinka serialu La Promesa

W najnowszym epizodzie Romulo i Alonso wnikliwie przyglądają się tragicznemu w skutkach wypadkowi, do którego doszło podczas niedawnego polowania. Mężczyźni dochodzą do spójnego wniosku, że zdarzenie to z pewnością nie było dziełem przypadku, dlatego rozpoczynają poszukiwania winnego. W międzyczasie do rezydencji trafia wyczekiwana od dawna wiadomość telegraficzna nadana przez Leonor. Równolegle Simona przeżywa ogromne załamanie nerwowe, nie potrafiąc zaakceptować faktu, że własny syn całkowicie odciął się od kontaktów z nią. Dodatkowo w murach posiadłości zjawia się tajemniczy, niezapowiedziany wcześniej gość.

Kiedy oglądać 361. odcinek hiszpańskiej telenoweli La Promesa?

Zmagania hiszpańskich arystokratów oraz ich służby polscy widzowie mogą śledzić w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku. Zgodnie z ramówką transmisja odbywa się punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 361. epizodu zaplanowana jest dokładnie na środę, 1 kwietnia 2026 roku. Dla osób, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nadawca przygotował możliwość obejrzenia wszystkich wyemitowanych już części w przestrzeni internetowej na darmowej platformie TVP VOD.

O czym opowiada serial La Promesa i kto w nim występuje?

Główna oś fabularna skupia się na postaci Jany, która z uporem maniaka zgłębia mroczne tajemnice wpływowego rodu Lujan, odkrywając przy tym gęstą sieć kłamstw wewnątrz luksusowej posiadłości. Kobieta każdego dnia musi skutecznie maskować swoje prawdziwe cele, funkcjonując w toksycznym środowisku pełnym dworskich intryg, perfidnych manipulacji i otwartych konfliktów między bogatymi panami a pracującą dla nich służbą. Jej sytuację dodatkowo komplikuje nieoczekiwane uczucie rodzące się do Manuela, co zmusza bohaterkę do balansowania pomiędzy pragnieniem dokonania krwawej zemsty a głosem serca. Atmosfera w pałacu zagęszcza się z każdym dniem, a poszukiwana przez dziewczynę prawda może okazać się nad wyraz brutalna.

W hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín grająca Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro odgrywający rolę Alonso de Luján

Arturo Sancho jako serialowy Manuel Luján Ezquerdo

María Castro występująca jako Pía Adarre

Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval grająca Simonę Martínez

Teresa Quintero wcielająca się w Candelę Garcíę

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada odgrywająca Jimenę

Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González grający Juana Ezquerdo

Marga Martínez występująca jako Petra Arcos

Enrique Fortún w roli Lopego Ruiza

Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera grający Conrado Funesa