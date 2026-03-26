Złoty chłopak, odcinek 261: Abidin planuje krwawą zemstę na rodzinie Korhanów po odkryciu mrocznej tajemnicy

W poprzednim odcinku (260) „Złotego chłopaka” domownicy przeżyli prawdziwy szok na wieść o tym, że Ferit oficjalnie poprosił Diyar o rękę i planuje z nią rychłą ceremonię ślubną. Równolegle Abidin zdołał wytropić Şevkiego, dzięki czemu odkrył wstrząsające fakty na temat swoich korzeni. Z kolei Seyran udała się na spotkanie z Feritem, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że krok w krok podąża za nią Hazal. Kobieta za wszelką cenę usiłowała powstrzymać mężczyznę przed zawarciem małżeństwa, stanowczo argumentując to jego zbyt impulsywnym zachowaniem. W tym samym czasie Diyar złożyła niezapowiedzianą wizytę w pracowni, gdzie twardo zażądała od Ferita całkowitego zerwania jakichkolwiek relacji z Seyran. Na innym froncie Orhan podjął próbę zażegnania sporu z Nurten poprzez zaproszenie jej w progi luksusowej rezydencji, natomiast Ferit podzielił się z matką bardzo osobistym wyznaniem, w którym przyznał, że nadal czuje ogromny obowiązek opieki nad Seyran i po prostu nie potrafi na stałe wykreślić jej ze swojego życia.

Abidin oskarża Halisa Korhana w 261. odcinku serialu Złoty chłopak

Abidin dzieli się z Suną przełomowym odkryciem dotyczącym przeszłości swoich bliskich i otwarcie oskarża Halisa Korhana o doprowadzenie do tragicznej śmierci swoich rodziców. W międzyczasie Hazal skrupulatnie donosi Sinanowi o ukrywanych przed światem spotkaniach pomiędzy Seyran a Feritem. Prawdziwa burza wybucha jednak w trakcie uroczystego posiłku z rodziną Diyar, kiedy zupełnie niespodziewanie wychodzi na jaw niezwykle ważna informacja o tym, że budynek jest własnością Seyran. Rozwścieczona Diyar stawia Feritowi bezwzględne ultimatum i wymaga, aby ten ostatecznie zakończył znajomość z dawną miłością i poinformował ją o tym prosto w oczy, zanim ona zdecyduje się ponownie przyjąć pierścionek zaręczynowy. Z kolei zdesperowany Abidin staje nad grobem swojej zmarłej matki i składa tam uroczystą obietnicę, że krwawo odpłaci za krzywdy wyrządzone jego rodzinie.

Kiedy i gdzie oglądać 261. odcinek telenoweli Złoty chłopak w TVP1

Turecką produkcję „Złoty chłopak” widzowie mogą na bieżąco śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premierowa odsłona z numerem 261 zagości na ekranach telewizorów w czwartek 2 kwietnia 2026 roku, oferując odbiorcom kolejną dużą porcję ogromnych emocji, nieprzewidywalnych intryg i skomplikowanych relacji familijnych. Regularne nadawanie tego popularnego serialu daje oddanym fanom możliwość płynnego i codziennego obserwowania stale zmieniających się losów Ferita, Seyran, Sinana oraz całej reszty barwnych bohaterów.

Złoty chłopak: pełna lista aktorów i odgrywanych postaci

Na telewizyjnym ekranie pojawia się bardzo szeroka plejada tureckich gwiazd, a główną obsadę tworzą między innymi tacy znani aktorzy i aktorki jak:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan

Şerif Sezer odgrywająca rolę Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu pojawiająca się jako İfakat Korhan

Emre Altuğ w roli Orhana Korhana

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı kreujący postać zdesperowanego Abidina

Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı

İrem Altuğ odgrywająca Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar w roli Şefiki

Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı

Sezin Bozacı występująca jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer w roli Yusufa

Taro Emir odgrywający Tekina Kayę

Binnur Kaya jako Nükhet