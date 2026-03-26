Złoty chłopak, odcinek 261: Abidin planuje krwawą zemstę na rodzinie Korhanów po odkryciu mrocznej tajemnicy

Joanna Dembek
2026-03-26 13:45

Miłośnicy tureckiej telenoweli „Złoty chłopak” mogą przygotować się na potężną dawkę telewizyjnych wrażeń oraz zaskakujących wyborów głównych postaci. Nadchodzące perypetie rodu Korhanów przyniosą powrót mrocznych sekretów sprzed lat. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o 261. odsłonie produkcji i przygotuj się na seans pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, który zadebiutuje na ekranach już drugiego kwietnia 2026 roku.

Ersin Arıcı jako Abidin, zdesperowany bohater serialu Złoty chłopak, rozmawia z mężczyzną z brodą, który ma na sobie koszulkę w paski. Zdjęcie przedstawia intensywną scenę z odcinka 261, w którym Abidin planuje zemstę na rodzinie Korhanów.

Autor: www.startv.com.tr Ersin Arıcı jako Abidin, zdesperowany bohater serialu "Złoty chłopak", rozmawia z mężczyzną z brodą, który ma na sobie koszulkę w paski. Zdjęcie przedstawia intensywną scenę z odcinka 261, w którym Abidin planuje zemstę na rodzinie Korhanów. Więcej o losach Abidina przeczytasz na Super Seriale.

W poprzednim odcinku (260) „Złotego chłopaka” domownicy przeżyli prawdziwy szok na wieść o tym, że Ferit oficjalnie poprosił Diyar o rękę i planuje z nią rychłą ceremonię ślubną. Równolegle Abidin zdołał wytropić Şevkiego, dzięki czemu odkrył wstrząsające fakty na temat swoich korzeni. Z kolei Seyran udała się na spotkanie z Feritem, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że krok w krok podąża za nią Hazal. Kobieta za wszelką cenę usiłowała powstrzymać mężczyznę przed zawarciem małżeństwa, stanowczo argumentując to jego zbyt impulsywnym zachowaniem. W tym samym czasie Diyar złożyła niezapowiedzianą wizytę w pracowni, gdzie twardo zażądała od Ferita całkowitego zerwania jakichkolwiek relacji z Seyran. Na innym froncie Orhan podjął próbę zażegnania sporu z Nurten poprzez zaproszenie jej w progi luksusowej rezydencji, natomiast Ferit podzielił się z matką bardzo osobistym wyznaniem, w którym przyznał, że nadal czuje ogromny obowiązek opieki nad Seyran i po prostu nie potrafi na stałe wykreślić jej ze swojego życia.

Abidin oskarża Halisa Korhana w 261. odcinku serialu Złoty chłopak

Abidin dzieli się z Suną przełomowym odkryciem dotyczącym przeszłości swoich bliskich i otwarcie oskarża Halisa Korhana o doprowadzenie do tragicznej śmierci swoich rodziców. W międzyczasie Hazal skrupulatnie donosi Sinanowi o ukrywanych przed światem spotkaniach pomiędzy Seyran a Feritem. Prawdziwa burza wybucha jednak w trakcie uroczystego posiłku z rodziną Diyar, kiedy zupełnie niespodziewanie wychodzi na jaw niezwykle ważna informacja o tym, że budynek jest własnością Seyran. Rozwścieczona Diyar stawia Feritowi bezwzględne ultimatum i wymaga, aby ten ostatecznie zakończył znajomość z dawną miłością i poinformował ją o tym prosto w oczy, zanim ona zdecyduje się ponownie przyjąć pierścionek zaręczynowy. Z kolei zdesperowany Abidin staje nad grobem swojej zmarłej matki i składa tam uroczystą obietnicę, że krwawo odpłaci za krzywdy wyrządzone jego rodzinie.

Kiedy i gdzie oglądać 261. odcinek telenoweli Złoty chłopak w TVP1

Turecką produkcję „Złoty chłopak” widzowie mogą na bieżąco śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premierowa odsłona z numerem 261 zagości na ekranach telewizorów w czwartek 2 kwietnia 2026 roku, oferując odbiorcom kolejną dużą porcję ogromnych emocji, nieprzewidywalnych intryg i skomplikowanych relacji familijnych. Regularne nadawanie tego popularnego serialu daje oddanym fanom możliwość płynnego i codziennego obserwowania stale zmieniających się losów Ferita, Seyran, Sinana oraz całej reszty barwnych bohaterów.

Złoty chłopak: pełna lista aktorów i odgrywanych postaci

Na telewizyjnym ekranie pojawia się bardzo szeroka plejada tureckich gwiazd, a główną obsadę tworzą między innymi tacy znani aktorzy i aktorki jak:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer odgrywająca rolę Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu pojawiająca się jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ w roli Orhana Korhana
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı kreujący postać zdesperowanego Abidina
  • Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ odgrywająca Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar w roli Şefiki
  • Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı występująca jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer w roli Yusufa
  • Taro Emir odgrywający Tekina Kayę
  • Binnur Kaya jako Nükhet
