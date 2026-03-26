Farma 5, odcinek 29: Ulewa paraliżuje gospodarstwo. Błoto, napięcia i trudne decyzje

Ulewa zmienia wszystko

Na Farmę nadciąga gwałtowne załamanie pogody. Intensywny deszcz zalewa gospodarstwo, a błoto i kałuże pojawiają się niemal wszędzie. Zalany zostaje nawet pokój Farmera Tygodnia i zewnętrzna toaleta, co znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie uczestników.

Tak trudnych warunków na Farmie dawno nie było, a pogoda szybko zaczyna wpływać nie tylko na pracę, ale i na relacje między mieszkańcami. Zmęczenie, głód i poczucie niesprawiedliwości zaczynają dominować nad emocjami.

„Każdy tutaj prowadzi swoją wewnętrzną walkę” – przyznaje jedna z farmerek.

Atmosfera robi się coraz cięższa, a drobne sytuacje zaczynają prowadzić do większych napięć.

Problemy z zadaniem tygodnia w 29 odcinku "Farmy"

Kłopoty pojawiają się także przy realizacji zadania tygodnia. Szczególnie trudna okazuje się praca w mleczarni, gdzie braki i niedokładności mogą przesądzić o wyniku.

„Zadanie się położy, bo nie zgadza się wagowo wiele produktów” – ocenia Agnieszka.

Choć część wyrobów zbiera dobre opinie, ich ilość może okazać się niewystarczająca, by zaliczyć zadanie. Decyzja Beaty i Szymona będzie kluczowa.

W tle narasta napięcie związane z kolejnymi nominacjami. Karolina jako Farmerka Tygodnia stanie przed trudnym wyborem i będzie musiała wskazać osobę do pojedynku.

„To jest już gra. Idzie troszeczkę na noże” – słyszymy przed ogłoszeniem decyzji.

Równocześnie Henryk coraz śmielej buduje swoją pozycję, próbując stworzyć sojusz z Ewą, Dominiką i Karoliną.

Druga nominacja może całkowicie zmienić układ sił na Farmie i zaskoczyć nawet najbardziej uważnych uczestników. W obliczu trudnych warunków, zmęczenia i narastających konfliktów każdy ruch zaczyna mieć jeszcze większe znaczenie.

