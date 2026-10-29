Panna młoda, odcinek 246. Hancer zamierza powiedzieć Cihanowi o ciąży, a Cemil wpada w złość

Telewizyjna Dwójka od roku emituje turecką produkcję pod tytułem „Panna młoda”. Serial miał swoją premierę w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą go od 20 stycznia 2026 roku w paśmie zajmowanym wcześniej przez „Miłość i nadzieję”. Sprawdzamy, jak potoczą się dalsze losy głównych postaci w nadchodzącym, 246. odcinku tego popularnego cyklu.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

„Panna młoda” odcinek 246 streszczenie. Co wydarzy się w środę 11 listopada 2026 roku?

W nadchodzącym, 246. odcinku serialu „Panna młoda” widzowie zobaczą ogromne wzburzenie Cemila, który nie potrafi zaakceptować rozwodu Hancer. W tym samym czasie Engin zdobywa się na szczerość wobec Cihana i opowiada mu o swoich uczuciach względem Sili. Z kolei Hancer zaprasza Cihana na kolację, aby powiedzieć mu prawdę o swojej ciąży. Równolegle Sila decyduje się na zabranie Metina z kliniki.

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Obsada serialu „Panna młoda”. Kto wciela się w postacie Hancer i Cihana?

Główne postacie w tej tureckiej produkcji, czyli Hançer oraz Cihana, kreują na ekranie Talya Çelebi i Türkseve. Obok nich w serialu występuje liczne grono innych aktorów:

- Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,

- Betigül Ceylan odgrywająca rolę Mukadder Develioglu,

- Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

- Elif Çapkin grająca bohaterkę o imieniu Yonca,

- Ceren Yuksekkaya wcielająca się w Deryę,

- Sidal Damar kreująca postać Sinem,

- Günes Ebrar Özgül jako serialowa Mine,

- Türker Kantar odgrywający rolę Emira,

- Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę,

- Derya Deniz Değirmenci występująca jako Yasemin.

Ile odcinków ma „Panna młoda” i kiedy finał serialu z Hancer i Cihanem w Polsce?

Turecka „Panna młoda” należy do wyjątkowo rozbudowanych produkcji telewizyjnych. Dotychczas nakręcono trzy sezony, które obejmują łącznie aż 325 oryginalnych odsłon. Ponieważ każdy z tych epizodów trwa około dwóch godzin, polski nadawca dzieli je na krótsze części, co niemal podwoi ogólną liczbę odcinków. Dodatkowo prace na planie w Turcji cały czas trwają, więc ostateczna długość serialu pozostaje nieznana. Polscy widzowie na wielki finał historii Hançer i Cihana poczekają zapewne kilka najbliższych lat.

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