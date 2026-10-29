Panna młoda, odcinek 246. Hancer zamierza powiedzieć Cihanowi o ciąży, a Cemil wpada w złość

Kasia Kowalska
2026-10-29 12:16

Fabuła tureckiej produkcji „Panna młoda” (oryg. „Gelin”) skupia się na losach młodej Hancer, która po śmierci rodziców musi radzić sobie sama. Aby zdobyć pieniądze na terapię brata, bohaterka zgadza się na aranżowany ślub z Cihanem, co z czasem przeradza się w prawdziwe uczucie. Emisję 246. odcinka zaplanowano w TVP2 na środę, 11 listopada. Przedstawiamy dokładny opis nadchodzących wydarzeń.

Zatroskana Hancer z serialu Panna młoda. O jej planach wyznania Cihanowi prawdy o ciąży przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Telewizyjna Dwójka od roku emituje turecką produkcję pod tytułem „Panna młoda”. Serial miał swoją premierę w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą go od 20 stycznia 2026 roku w paśmie zajmowanym wcześniej przez „Miłość i nadzieję”. Sprawdzamy, jak potoczą się dalsze losy głównych postaci w nadchodzącym, 246. odcinku tego popularnego cyklu.

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„Panna młoda” odcinek 246 streszczenie. Co wydarzy się w środę 11 listopada 2026 roku?

W nadchodzącym, 246. odcinku serialu „Panna młoda” widzowie zobaczą ogromne wzburzenie Cemila, który nie potrafi zaakceptować rozwodu Hancer. W tym samym czasie Engin zdobywa się na szczerość wobec Cihana i opowiada mu o swoich uczuciach względem Sili. Z kolei Hancer zaprasza Cihana na kolację, aby powiedzieć mu prawdę o swojej ciąży. Równolegle Sila decyduje się na zabranie Metina z kliniki.

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Obsada serialu „Panna młoda”. Kto wciela się w postacie Hancer i Cihana?

Główne postacie w tej tureckiej produkcji, czyli Hançer oraz Cihana, kreują na ekranie Talya Çelebi i Türkseve. Obok nich w serialu występuje liczne grono innych aktorów:

- Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,

- Betigül Ceylan odgrywająca rolę Mukadder Develioglu,

- Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

- Elif Çapkin grająca bohaterkę o imieniu Yonca,

- Ceren Yuksekkaya wcielająca się w Deryę,

- Sidal Damar kreująca postać Sinem,

- Günes Ebrar Özgül jako serialowa Mine,

- Türker Kantar odgrywający rolę Emira,

- Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę,

- Derya Deniz Değirmenci występująca jako Yasemin.

Ile odcinków ma „Panna młoda” i kiedy finał serialu z Hancer i Cihanem w Polsce?

Turecka „Panna młoda” należy do wyjątkowo rozbudowanych produkcji telewizyjnych. Dotychczas nakręcono trzy sezony, które obejmują łącznie aż 325 oryginalnych odsłon. Ponieważ każdy z tych epizodów trwa około dwóch godzin, polski nadawca dzieli je na krótsze części, co niemal podwoi ogólną liczbę odcinków. Dodatkowo prace na planie w Turcji cały czas trwają, więc ostateczna długość serialu pozostaje nieznana. Polscy widzowie na wielki finał historii Hançer i Cihana poczekają zapewne kilka najbliższych lat.

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