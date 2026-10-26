Panna młoda, odcinek 248. Syn Cihana trafia do domu dziecka, a Mukadder atakuje Hancer

NN
2026-10-26 17:20

Turecki serial „Panna młoda” (oryg. „Gelin”) opowiada historię młodej Hancer, która po wczesnej stracie rodziców musiała szybko dorosnąć. Aby zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata, kobieta decyduje się na aranżowany ślub z Cihanem, co z czasem przeradza się w prawdziwe uczucie. Premierę 248. odcinka zaplanowano na antenie TVP2 w piątek, 13 listopada. Sprawdzamy, co dokładnie wydarzy się w nadchodzącej odsłonie produkcji.

Zagniewana Mukadder Develioglu z serialu Panna młoda. O ataku na Hancer w 248. odcinku przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Emitowana na kanale TVP2 „Panna młoda” to świeża propozycja dla polskich widzów. Produkcja miała swoją premierę w Turcji w 2024 roku, natomiast w naszej telewizji zadebiutowała 20 stycznia 2026 roku, przejmując pasmo po serialu „Miłość i nadzieja”. Z jakimi wyzwaniami tym razem zmierzą się główni bohaterowie? Przedstawiamy szczegółowe streszczenie wydarzeń z 248. odcinka tej popularnej opowieści.

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„Panna młoda” odcinek 248. Co wydarzy się w piątek 13 listopada 2026 roku?

W nadchodzącym, 248. odcinku tureckiej produkcji „Panna młoda” dojdzie do dramatycznych wydarzeń, ponieważ syn Cihana zostaje umieszczony w domu dziecka. Załamany ojciec odchodzi od zmysłów, natomiast Hancer obarcza samą siebie winą za tę tragedię. Również Mukadder kieruje wszystkie pretensje w stronę Hancer, obwiniając ją o całe zajście. W tym samym czasie Cemila dręczą wyrzuty sumienia wywołane odejściem Deryi, a do Mukadder dociera informacja o ucieczce Metina.

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Obsada serialu „Panna młoda”. Kto gra Hancer, Cihana i pozostałych bohaterów?

Główne kreacje aktorskie w produkcji tworzą Talya Çelebi wcielająca się w postać Hançer oraz Türkseve, który odgrywa rolę Cihana. Na ekranie towarzyszy im liczne grono innych wykonawców. W pozostałych rolach występują Can Tarakçı jako serialowy Cemil, Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu, Günnur Adıgüzel jako Gülsüm, Elif Çapkin wcielająca się w postać Yoncy, Ceren Yuksekkaya jako Derya, Sidal Damar odgrywająca rolę Sinem, Günes Ebrar Özgül jako ekranowa Mine, Türker Kantar w roli Emira, Çisel Kuskan jako Beyza oraz Derya Deniz Değirmenci, która gra Yasemin.

Ile odcinków ma serial „Panna młoda” i kiedy finał z Hancer i Cihanem w Polsce?

Telenowela „Panna młoda” zalicza się do grona wyjątkowo długich tureckich produkcji telewizyjnych. Dotychczas nakręcono trzy sezony składające się łącznie z 325 odcinków. Ponieważ oryginalny metraż każdego z nich wynosi około dwóch godzin, na potrzeby polskiej emisji materiał jest dzielony, co ostatecznie podwoi liczbę epizodów w naszym kraju. Warto podkreślić, że w Turcji serial wciąż jest kontynuowany, dlatego ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Polscy widzowie na wielki finał poczekają jeszcze bardzo długo, a śledzenie losów Hançer i Cihana zajmie im prawdopodobnie kilka najbliższych lat.

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