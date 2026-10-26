Panna młoda, odcinek 248. Syn Cihana trafia do domu dziecka, a Mukadder atakuje Hancer

Emitowana na kanale TVP2 „Panna młoda” to świeża propozycja dla polskich widzów. Produkcja miała swoją premierę w Turcji w 2024 roku, natomiast w naszej telewizji zadebiutowała 20 stycznia 2026 roku, przejmując pasmo po serialu „Miłość i nadzieja”. Z jakimi wyzwaniami tym razem zmierzą się główni bohaterowie? Przedstawiamy szczegółowe streszczenie wydarzeń z 248. odcinka tej popularnej opowieści.

"Miłość i nadzieja". Rozpoznasz wszystkie postacie z tureckiego hitu? Pytanie 1 z 18 Co to za postać? Alpert Yusuf Ege Następne pytanie

„Panna młoda” odcinek 248. Co wydarzy się w piątek 13 listopada 2026 roku?

W nadchodzącym, 248. odcinku tureckiej produkcji „Panna młoda” dojdzie do dramatycznych wydarzeń, ponieważ syn Cihana zostaje umieszczony w domu dziecka. Załamany ojciec odchodzi od zmysłów, natomiast Hancer obarcza samą siebie winą za tę tragedię. Również Mukadder kieruje wszystkie pretensje w stronę Hancer, obwiniając ją o całe zajście. W tym samym czasie Cemila dręczą wyrzuty sumienia wywołane odejściem Deryi, a do Mukadder dociera informacja o ucieczce Metina.

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Obsada serialu „Panna młoda”. Kto gra Hancer, Cihana i pozostałych bohaterów?

Główne kreacje aktorskie w produkcji tworzą Talya Çelebi wcielająca się w postać Hançer oraz Türkseve, który odgrywa rolę Cihana. Na ekranie towarzyszy im liczne grono innych wykonawców. W pozostałych rolach występują Can Tarakçı jako serialowy Cemil, Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu, Günnur Adıgüzel jako Gülsüm, Elif Çapkin wcielająca się w postać Yoncy, Ceren Yuksekkaya jako Derya, Sidal Damar odgrywająca rolę Sinem, Günes Ebrar Özgül jako ekranowa Mine, Türker Kantar w roli Emira, Çisel Kuskan jako Beyza oraz Derya Deniz Değirmenci, która gra Yasemin.

Ile odcinków ma serial „Panna młoda” i kiedy finał z Hancer i Cihanem w Polsce?

Telenowela „Panna młoda” zalicza się do grona wyjątkowo długich tureckich produkcji telewizyjnych. Dotychczas nakręcono trzy sezony składające się łącznie z 325 odcinków. Ponieważ oryginalny metraż każdego z nich wynosi około dwóch godzin, na potrzeby polskiej emisji materiał jest dzielony, co ostatecznie podwoi liczbę epizodów w naszym kraju. Warto podkreślić, że w Turcji serial wciąż jest kontynuowany, dlatego ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Polscy widzowie na wielki finał poczekają jeszcze bardzo długo, a śledzenie losów Hançer i Cihana zajmie im prawdopodobnie kilka najbliższych lat.

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