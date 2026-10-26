Panna młoda, odcinek 247. Beyza uderza w Cihana, a Derya odchodzi od Cemila

Turecka produkcja „Panna młoda” zadebiutowała w rodzimym kraju w 2024 roku, natomiast na antenie TVP2 pojawiła się 20 stycznia 2026 roku, przejmując pasmo po serialu „Miłość i nadzieja”. Widzowie zastanawiają się, jakie kolejne perypetie czekają głównych bohaterów tej nowej propozycji. Poniżej przedstawiamy dokładne streszczenie wydarzeń zaplanowanych na 247. odcinek.

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„Panna młoda” odcinek 247. Co wydarzy się w czwartek 12 listopada 2026 roku?

W nadchodzącym, 247. odcinku tureckiej telenoweli „Panna młoda” dojdzie do wielu przełomowych momentów w życiu postaci. Sila zabiera Metina w podróż do swojego rodzinnego domu, a w tym samym czasie Hancer przyjmuje u siebie Cihana. Z kolei Yonca podejmuje próby przymuszenia Beyzy do podjęcia pracy zarobkowej. Dramatyczne chwile czekają również innych bohaterów, ponieważ Derya podejmuje decyzję o odejściu od Cemila, a Beyza odbiera Cihanowi jego syna.

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Ile odcinków ma serial „Panna młoda” i kiedy finał losów Hançer i Cihana w Polsce?

Serial „Panna młoda” zalicza się do grona wyjątkowo długich tureckich produkcji telewizyjnych. Dotychczas nakręcono trzy sezony, które łącznie liczą aż 325 odcinków trwających w oryginale około dwóch godzin każdy. Na potrzeby polskiej telewizji epizody są jednak dzielone na krótsze części, co sprawia, że ich ostateczna liczba w naszym kraju wzrośnie mniej więcej dwukrotnie. Warto zaznaczyć, że nad Bosforem emisja serialu cały czas trwa, przez co zamknięta pula odcinków pozostaje nieznana. Polscy widzowie na wielki finał poczekają bardzo długo, a wspólna przygoda z Hançer i Cihanem z pewnością rozciągnie się na kilka najbliższych lat.

Obsada serialu „Panna młoda”. Kto gra główne role w tureckim hicie?

Główne kreacje aktorskie w tej produkcji tworzą Talya Çelebi wcielająca się w postać Hançer oraz Türkseve, który odgrywa rolę Cihana. Poza nimi na ekranie pojawia się wielu innych aktorów, a szczegółowa lista obsady prezentuje się następująco.

W rolę Cemila wciela się Can Tarakçı, a postać Mukadder Develioglu odgrywa Betigül Ceylan. Na ekranie pojawiają się także Günnur Adıgüzel jako Gülsüm oraz Elif Çapkin grająca Yoncę. W obsadzie znaleźli się również Ceren Yuksekkaya jako Derya, Sidal Damar w roli Sinem oraz Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine. Stawkę aktorów uzupełniają Türker Kantar występujący jako Emir, Çisel Kuskan odgrywająca postać Beyzy oraz Derya Deniz Değirmenci, która kreuje rolę Yasemin.

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