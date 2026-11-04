Panna młoda, odcinek 240: Cihan zarzuci Melihowi, że porzucił Hancer w ciąży! Powie mu o rozwodzie

"Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Ten turecki hit zadebiutował w swojej ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go śledzić od 20 stycznia 2026 roku. Zastanawiacie się, jakie zwroty akcji przygotowali twórcy? Oto streszczenie 240. odcinka, w którym nie zabraknie mocnych wrażeń.

"Panna młoda" odcinek 240 - streszczenie. Co wydarzy się 4 listopada?

Szczegóły 240 odcinka serialu "Panna młoda" zapowiadają się następująco. Sila otwarcie mówi o swoich planach. W salonie wybucha gigantyczna kłótnia za sprawą Beyzy. Z kolei Engin zdobywa się na szczerość i wyznaje miłość Sili. Pojawia się w gabinecie Hancer z kopertą pełną pieniędzy. Przedstawia je jako wynagrodzenie Meliha za pracę na morzu. Ona doskonale wie, że jej mąż nie wyruszył w żaden rejs. I że za wyjazdem Meliha stoi jej były mąż.

Zachowanie Cihana sprawia, że Hancer z kopertą w dłoni rusza prosto do jego gabinetu Cihana. Bez zbędnych wyjaśnień rzuca pieniądze na jego biurko i pyta, czy naprawdę uważa ją za osobę całkowicie bezradną. Nie kryje oburzenia. Wypomina Cihanowi, że powinien raczej zająć się pomocą własnej żonie, bo Beyza rozpoczęła pracę w salonie fryzjerskim.

Cihan zaczyna atakować Meliha, zarzucając mu, że porzucił Hancer i nie interesuje się jej losem. Ona nie pozostaje mu dłużna. Odpowiada pytaniem, dlaczego sam zostawił swoją żonę. Cihan tłumaczy, że jego sytuacja z Beyzą jest inna, ponieważ oboje są w trakcie rozwodu. Hancer nie zamierza jednak przyjmować tego wyjaśnienia. Zadaje byłemu mężowi niewygodne pytanie: skąd wie, że jej małżeństwo nie zmierza też w stronę rozwodu.

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Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" zalicza się do grona najdłuższych tureckich produkcji. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których łącznie wyemitowano 463 odcinków. W polskich realiach telewizyjnych czas trwania jednego epizodu zostanie skrócony, co oznacza, że liczba odcinków w Polsce podwoi się.

Warto dodać, że w Turcji ruszyły zdjęcia do 4 sezonu "Panna młoda", więc jego ostateczna długość pozostaje niewiadomą. Pewne jest jednak to, że polscy fani spędzą z Hancer i Cihanem jeszcze wiele długich lat.

"Panna młoda" obsada. Kto gra w tureckim hicie?

W rolach głównych podziwiamy Talyę Çelebi (Hancer) oraz Türkseve (Cihan). W obsadzie znaleźli się również inni utalentowani aktorzy, tacy jak:

Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar, czyli serialowa Sinem,

Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca rolę Beyzy,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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