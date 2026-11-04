Panna młoda, odcinek 240: Cihan zarzuci Melihowi, że porzucił Hancer w ciąży! Powie mu o rozwodzie

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"Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Ten turecki hit zadebiutował w swojej ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go śledzić od 20 stycznia 2026 roku. Zastanawiacie się, jakie zwroty akcji przygotowali twórcy? Oto streszczenie 240. odcinka, w którym nie zabraknie mocnych wrażeń.
"Panna młoda" odcinek 240 - streszczenie. Co wydarzy się 4 listopada?
Szczegóły 240 odcinka serialu "Panna młoda" zapowiadają się następująco. Sila otwarcie mówi o swoich planach. W salonie wybucha gigantyczna kłótnia za sprawą Beyzy. Z kolei Engin zdobywa się na szczerość i wyznaje miłość Sili. Pojawia się w gabinecie Hancer z kopertą pełną pieniędzy. Przedstawia je jako wynagrodzenie Meliha za pracę na morzu. Ona doskonale wie, że jej mąż nie wyruszył w żaden rejs. I że za wyjazdem Meliha stoi jej były mąż.
Zachowanie Cihana sprawia, że Hancer z kopertą w dłoni rusza prosto do jego gabinetu Cihana. Bez zbędnych wyjaśnień rzuca pieniądze na jego biurko i pyta, czy naprawdę uważa ją za osobę całkowicie bezradną. Nie kryje oburzenia. Wypomina Cihanowi, że powinien raczej zająć się pomocą własnej żonie, bo Beyza rozpoczęła pracę w salonie fryzjerskim.
Cihan zaczyna atakować Meliha, zarzucając mu, że porzucił Hancer i nie interesuje się jej losem. Ona nie pozostaje mu dłużna. Odpowiada pytaniem, dlaczego sam zostawił swoją żonę. Cihan tłumaczy, że jego sytuacja z Beyzą jest inna, ponieważ oboje są w trakcie rozwodu. Hancer nie zamierza jednak przyjmować tego wyjaśnienia. Zadaje byłemu mężowi niewygodne pytanie: skąd wie, że jej małżeństwo nie zmierza też w stronę rozwodu.
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Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?
"Panna młoda" zalicza się do grona najdłuższych tureckich produkcji. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których łącznie wyemitowano 463 odcinków. W polskich realiach telewizyjnych czas trwania jednego epizodu zostanie skrócony, co oznacza, że liczba odcinków w Polsce podwoi się.
Warto dodać, że w Turcji ruszyły zdjęcia do 4 sezonu "Panna młoda", więc jego ostateczna długość pozostaje niewiadomą. Pewne jest jednak to, że polscy fani spędzą z Hancer i Cihanem jeszcze wiele długich lat.
"Panna młoda" obsada. Kto gra w tureckim hicie?
W rolach głównych podziwiamy Talyę Çelebi (Hancer) oraz Türkseve (Cihan). W obsadzie znaleźli się również inni utalentowani aktorzy, tacy jak:
- Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,
- Elif Çapkin grająca Yoncę,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar, czyli serialowa Sinem,
- Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan odgrywająca rolę Beyzy,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.