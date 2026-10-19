M jak miłość, odcinek 1953: Tak Marysia uratuje życie nieznajomemu Jerzemu podczas spaceru! Po ocaleniu przyzna się, jak bolesną przeszłość ma za sobą - ZDJĘCIA

Marysia pozna Jerzego na Mazurach w 1953 odcinku "M jak miłość" w dramatycznych okolicznościach

Wyjazd Marysi na Mazury w 1953 odcinku "M jak miłość" będzie nie tylko początkiem znajomości z przystojnym, czarującym i sporo młodszym Jerzym Wielickim. Po ostatnich trudnych przejściach, rozstaniu z Arturem (Robert Moskwa), wielu przepłakanych dniach z powodu romansu męża z Joanną (Dominika Sakowicz), Marysia będzie gotowa na nowy rozdział życia. Jakie miejsce zajmie w nim Jerzy?

To nie przypadek, że los połączy ich w 1953 odcinku "M jak miłość" podczas spaceru po mazurskim lesie. Na jednej z leśnych alejek Marysia zauważy nieprzytomnego mężczyznę, którego inni spacerowicze uznają za pijaka, który śpi pod drzewem. Nic bardziej mylnego! Rogowska od razu rzuci się nieznajomemu na pomoc. Dzięki szybkiej interwencji Marysi, doświadczonej pielęgniarki, która od razu rozpozna u chorego objawy cukrzycy, Jerzy przeżyje!

Bez zbędnej zwłoki Marysia niczym bohaterka w 1953 odcinku "M jak miłość" wykona resuscytację i wezwie karetkę! Dzięki niej Jerzy nie tylko w porę trafi do szpitala, gdzie zajmą się nim lekarze, ale także dostanie szansę na drugie życie.

Tak Jerzy podziękuje Marysi za uratowanie życia w 1953 odcinku "M jak miłość"

Na tym spotkaniu w lesie się nie skończy, bo w 1953 odcinku "M jak miłość" Jerzy odnajdzie Marysię w hotelu ze spa. Pięknym bukietem czerwonych róż podziękuje nieznajomej kobiecie za ocalenie. Jak podaje magazyn "Świat Seriali" podczas szczerej rozmowy Jerzy wyzna Marysi, że aktualnie też jest w życiowym dołku, że przyjechał na Mazury, by odnaleźć spokój.

Zaintrygowana Marysia w 1953 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Jerzego, że rok wcześniej zbankrutował przez byłą żonę, a jego syn siedzi w więzieniu za narkotyki. Na pożegnanie Jerzy wręczy Rogowskiej swoją wizytówkę i zapowie, że zawsze może na niego liczyć, że być może kiedyś odwdzięczy się za uratowanie mu życia.

Świadkiem czułej sceny Marysi i Jerzego będzie Judyta (Paulina Chruściel), która przyjedzie do przyjaciółki na Mazury.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!