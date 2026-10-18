M jak miłość, odcinek 1953: Artur nakryje Marysię z nowym adoratorem! Zazdrość zje go od środka

W 1953. odcinku „M jak miłość” Artur zderzy się z nowym rywalem

Relacja Rogowskich przechodzi najcięższą próbę w historii. W 1945. odcinku „M jak miłość” Maria (Małgorzata Pieńkowska) przyłapała Artura (Robert Moskwa) w gabinecie na zdradzie z Joanną (Dominika Sakowicz). Choć mąż próbował przekonywać, że romans z młodszą kobietą był chwilowym błędem i proponował terapię w 1947. odcinku, zraniona Marysia nie potrafiła puścić tego w niepamięć. Mimo że w 1949. odcinku wyznała Krystynie Filarskiej (Hanna Bieluszko), że po części obwinia siebie za kryzys i chciałaby powrotu męża, nie podjęła ostatecznej decyzji.

W 1953. odcinku „M jak miłość” Artur (Robert Moskwa) postanowi odnaleźć żonę na Mazurach, gdzie zaszyła się po traumatycznych przejściach. Rogowski ponownie zacznie błagać żonę o wybaczenie i prosić o jeszcze jedną szansę dla ich związku. Nie spodziewa się jednak, że na miejscu zastanie go zupełnie nowa sytuacja.

W 1953. odcinku „M jak miłość” niezwykły gest Jerzego wprawi Marysię w osłupienie

Zanim Artur dotrze do żony, wcześnie Marysia przeżyje na Mazurach dramatyczne chwile. Podczas spaceru natrafi na Jerzego Wielickiego (Marcin Kwaśny), który nagle zasłabnie z powodu ostrych powikłań cukrzycowych. Rogowska natychmiast wezwie pogotowie i podejmie bezpośrednią walkę o jego życie, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową.

Dzięki szybkiej reakcji lekarki mężczyzna przeżyje. Po opuszczeniu szpitala Jerzy odnajdzie swoją wybawicielkę, by złożyć jej wyjątkowe podziękowania. Wręczy Marysi gigantyczny bukiet czerwonych róż, a cała sytuacja kompletnie zaskoczy kobietę. Jerzy zaryzykuje zdrowiem, by być przy niej choć na chwilę, dając wyraźnie do zrozumienia, że zależy mu na dalszym kontakcie.

W 1953. odcinku „M jak miłość” zazdrość sparaliżuje Artura

Widok Jerzego adorującego Marysię i obdarowującego ją wielkimi kwiatami oszołomi Artura. Rogowski uświadomi sobie, że w walce o serce żony pojawił się groźny konkurent, który swoim zdecydowaniem i gestami bije go na głowę. Skok zazdrości zje go od środka i uzmysłowi mu, jak wiele ma do stracenia. W 1953. odcinku „M jak miłość” Marysia stanie przed trudnym wyborem między skruszonym partnerem a nowym, zafascynowanym nią mężczyzną.

Gdzie i kiedy oglądać 1953. odcinek „M jak miłość”?

Odcinek 1953. serialu „M jak miłość” będzie można obejrzeć na antenie TVP2, w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, o godz. 20:50. Produkcja jest stałą pozycją ramówkową stacji i emitowana jest w poniedziałki oraz wtorki. Epizod będzie również dostępny po emisji telewizyjnej na platformie TVP VOD.

Sonda Czy Marysia z "M jak miłość" powinna wybaczyć Arturowi zdradę? Tak, ponieważ Artur przejrzał na oczy i żałuje tego, co zrobił Nie! Marysia zasługuje na kogoś lepszego

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