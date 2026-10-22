Panna młoda, odcinek 238. Rosnące wątpliwości Cihana. Co ukrywają Hancer i Melih?

Kasia Kowalska
2026-10-22 17:41

Turecka telenowela "Panna młoda" skupia się na perypetiach Hancer. Osierocona dziewczyna bardzo wcześnie musiała stawić czoła przeciwnościom losu. Dla ratowania zdrowia brata decyduje się na aranżowany ślub z Cihanem. Z czasem jednak ich relacja przeradza się w prawdziwe uczucie. Premiera 238. epizodu zaplanowana jest na poniedziałek, 2 listopada, w TVP2. Oto szczegóły fabuły tego odcinka.

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Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Serial "Panna młoda" podbija serca widzów telewizyjnej Dwójki. Turecka produkcja zadebiutowała w swojej ojczyźnie w 2024 roku, a do Polski dotarła 20 stycznia 2026 roku, zastępując telenowelę "Miłość i nadzieja". Jakie niespodzianki szykują się dla bohaterów tym razem? Poniżej znajdziesz streszczenie wydarzeń z 238. odsłony.

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Znamy już szczegóły fabuły 238. odcinka tureckiego przeboju "Panna młoda". Cihan coraz mocniej podejrzewa Hancer i Meliha o ukrywanie prawdy. Jednocześnie rośnie napięcie związane z osobą Metina, starszego z synów Mukadder. Dodatkowo, do Ertugrula przyjeżdżają krewni. Z kolei decyzja Meliha ulega zmianie pod wpływem Hancer.

"Panna młoda" to serial na lata. Ile odcinków i kiedy finał w Polsce?

Turecka telenowela "Panna młoda" to wyjątkowo rozbudowana produkcja. Obecnie składa się na nią aż 325 odcinków, podzielonych na trzy serie. Biorąc pod uwagę, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji ich liczba zostanie najprawdopodobniej podwojona. Należy również pamiętać, że serial wciąż jest emitowany w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast, że historia Hançer i Cihana będzie gościć na polskich ekranach przez wiele lat, a do zakończenia opowieści jeszcze długa droga.

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Poznaj obsadę tureckiego hitu "Panna młoda"

W głównych rolach w telenoweli zobaczymy Talyę Çelebi (Hançer) oraz Türksevego (Cihan). W pozostałych postaciach występują:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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