Panna młoda, odcinek 238. Rosnące wątpliwości Cihana. Co ukrywają Hancer i Melih?

Serial "Panna młoda" podbija serca widzów telewizyjnej Dwójki. Turecka produkcja zadebiutowała w swojej ojczyźnie w 2024 roku, a do Polski dotarła 20 stycznia 2026 roku, zastępując telenowelę "Miłość i nadzieja". Jakie niespodzianki szykują się dla bohaterów tym razem? Poniżej znajdziesz streszczenie wydarzeń z 238. odsłony.

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Co przyniesie 238. odcinek "Panny młodej"? Emisja już 2 listopada 2026

Znamy już szczegóły fabuły 238. odcinka tureckiego przeboju "Panna młoda". Cihan coraz mocniej podejrzewa Hancer i Meliha o ukrywanie prawdy. Jednocześnie rośnie napięcie związane z osobą Metina, starszego z synów Mukadder. Dodatkowo, do Ertugrula przyjeżdżają krewni. Z kolei decyzja Meliha ulega zmianie pod wpływem Hancer.

"Panna młoda" to serial na lata. Ile odcinków i kiedy finał w Polsce?

Turecka telenowela "Panna młoda" to wyjątkowo rozbudowana produkcja. Obecnie składa się na nią aż 325 odcinków, podzielonych na trzy serie. Biorąc pod uwagę, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji ich liczba zostanie najprawdopodobniej podwojona. Należy również pamiętać, że serial wciąż jest emitowany w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast, że historia Hançer i Cihana będzie gościć na polskich ekranach przez wiele lat, a do zakończenia opowieści jeszcze długa droga.

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Poznaj obsadę tureckiego hitu "Panna młoda"

W głównych rolach w telenoweli zobaczymy Talyę Çelebi (Hançer) oraz Türksevego (Cihan). W pozostałych postaciach występują:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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