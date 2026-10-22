Panna młoda, odcinek 238. Rosnące wątpliwości Cihana. Co ukrywają Hancer i Melih?

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Serial "Panna młoda" podbija serca widzów telewizyjnej Dwójki. Turecka produkcja zadebiutowała w swojej ojczyźnie w 2024 roku, a do Polski dotarła 20 stycznia 2026 roku, zastępując telenowelę "Miłość i nadzieja". Jakie niespodzianki szykują się dla bohaterów tym razem? Poniżej znajdziesz streszczenie wydarzeń z 238. odsłony.
Co przyniesie 238. odcinek "Panny młodej"? Emisja już 2 listopada 2026
Znamy już szczegóły fabuły 238. odcinka tureckiego przeboju "Panna młoda". Cihan coraz mocniej podejrzewa Hancer i Meliha o ukrywanie prawdy. Jednocześnie rośnie napięcie związane z osobą Metina, starszego z synów Mukadder. Dodatkowo, do Ertugrula przyjeżdżają krewni. Z kolei decyzja Meliha ulega zmianie pod wpływem Hancer.
"Panna młoda" to serial na lata. Ile odcinków i kiedy finał w Polsce?
Turecka telenowela "Panna młoda" to wyjątkowo rozbudowana produkcja. Obecnie składa się na nią aż 325 odcinków, podzielonych na trzy serie. Biorąc pod uwagę, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji ich liczba zostanie najprawdopodobniej podwojona. Należy również pamiętać, że serial wciąż jest emitowany w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast, że historia Hançer i Cihana będzie gościć na polskich ekranach przez wiele lat, a do zakończenia opowieści jeszcze długa droga.
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Poznaj obsadę tureckiego hitu "Panna młoda"
W głównych rolach w telenoweli zobaczymy Talyę Çelebi (Hançer) oraz Türksevego (Cihan). W pozostałych postaciach występują:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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