Na Wspólnej, odcinek 4316: Greg bezczelnie skłamie podczas przesłuchania! Będzie wybielał się po ataku na Weronikę

„Na Wspólnej”, odcinek 4316: Greg przedstawi policji kłamliwą wersję wydarzeń

Przesłuchanie Grega Kalskiego (Michał Sitarski) nie przyniesie oczekiwanego przełomu. Mężczyzna nie zamierza opowiedzieć śledczym prawdy o tym, co wydarzyło się w domu Weroniki (Renata Dancewicz) i Lwa (Przemysław Sadowski). Podczas składania zeznań będzie utrzymywał, że Weronika sama upadła. W ten sposób spróbuje przedstawić dramatyczne wydarzenia jako nieszczęśliwy wypadek. Jego wersja będzie jednak sprzeczna z tym, co wiadomo o okolicznościach ataku na prawniczkę.

Do brutalnego zdarzenia doszło w 4311. odcinku „Na Wspólnej”. Greg niespodziewanie pojawił się w domu, kiedy Lwa i Kacpra nie było na miejscu. Szukał Eweliny (Marta Malikowska) i domagał się informacji, gdzie przebywa jego żona. W trakcie awantury zaatakował Weronikę, szarpnął ją i odepchnął tak mocno, że uderzyła głową o schody. Roztocka straciła przytomność, a Kalski nawet nie wezwał dla niej karetki. Zamiast pomóc poszkodowanej, uciekł z miejsca zdarzenia.

Weronika od dłuższego czasu próbowała pomóc Ewelinie wyrwać się z toksycznego małżeństwa. Kalski nie zamierzał jednak zaakceptować ingerencji prawniczki w swoje życie rodzinne. W 4302. odcinku zagroził Roztockiej śmiercią, gdy ta ponownie próbowała wesprzeć jego żonę. Później, w 4311. odcinku, zrealizował swoje groźby w najbardziej brutalny sposób.

„Na Wspólnej”, odcinek 4316: Zakościelny będzie bronił wizerunku lekarza

Obrońcą Grega w sprawie jest Zakościelny, prawnik który podczas przesłuchania spróbuje przekonać śledczych, że szanowany lekarz nie mógł dopuścić się takiego czynu. W tej sprawie nie chodzi jednak wyłącznie o zawodową pozycję Kalskiego. Mężczyzna będzie próbował wykorzystać swój dotychczasowy wizerunek, by podważyć wiarygodność oskarżeń i odsunąć od siebie odpowiedzialność za stan Weroniki. Próba przedstawienia Kalskiego jako człowieka, który nie mógłby skrzywdzić drugiej osoby, będzie szczególnie mocno kontrastowała z wydarzeniami, które rzeczywiści rozegrały się w domu.

„Na Wspólnej”, odcinek 4316: Weronika nie pamięta, kto doprowadził ją do tragedii

Sytuację dodatkowo komplikuje stan zdrowia Roztockiej. W 4315. odcinku Weronika odzyskała przytomność i rozpoznała bliskich, co przyniosło ogromną ulgę jej mężowi. Nie pamiętała jednak Grega ani tego, że niemal doprowadził ją do śmierci. Mimo poważnych przeżyć nadal chciała pomagać Ewelinie, co pokazywało, że nie zamierzała rezygnować ze wsparcia dla Kalskiej. Neurolog zakazał jej jednak powrotu do pracy. Mózg Weroniki potrzebował czasu na regenerację, dlatego prawniczka musiała podporządkować się zaleceniom lekarza. Nie mogła też od razu wrócić do dotychczasowych obowiązków. W 4316. odcinku Ewelina dowie się, że Kalska znalazła zatrudnienie i zapewni, że poradzi sobie w nowej sytuacji. Tymczasem Greg będzie próbował wykorzystać swoją wersję wydarzeń, a jego obrońca zadba o to, by podczas przesłuchania nie zabrakło argumentów przemawiających na korzyść lekarza.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4316. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4316. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

Sonda Czy Weronika powinna wrócić do pracy po tym, co ją spotkało? Tak, powrót do normalności może jej pomóc Najpierw musi odzyskać pełnię sił

11