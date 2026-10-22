Akacjowa 38. Streszczenia odcinków 985-989. Co wydarzy się w telenoweli od 26 do 30 października 2026?

"Akacjowa 38" jest nadawana w TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 18:25. Hiszpańska produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda kolejna intryga coraz mocniej wciąga przed ekrany. Co wydarzy się w hiszpańskim serialu w nadchodzących dniach? W tym tygodniu na pewno nie zabraknie mocnych wrażeń. Poniżej prezentujemy streszczenia nadchodzących odcinków.

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Co wydarzy się w 985. odcinku "Akacjowej 38"? (emisja: 26 października 2026 r.)

Casilda, podsłuchawszy złośliwe słowa Rosiny o tym, że nadaje się wyłącznie na służącą, urażona decyduje się na przeprowadzkę na poddasze. W międzyczasie ksiądz Telmo przekazuje redakcji "Postępu" testament hrabiego de Valmez, który wcześniej potajemnie zabrał przeorowi. Publikacja o kazirodztwie markizostwa wywołuje potężny skandal, uderzając bezpośrednio w Lucię. Zirytowany Samuel gorączkowo poszukuje informatora, który przekazał te doniesienia prasie.

Streszczenie 986. odcinka "Akacjowej 38" (wtorek, 27 października 2026 r.)

Mieszkańcy Akacjowej szukają czasowego zastępstwa za rzekomo chorego Servanda, nie podejrzewając, że dozorca tylko udaje dolegliwości, by uniknąć pracy. Tymczasem Lucia mierzy się z ostracyzmem sąsiadów, którzy traktują ją z dystansem ze względu na kazirodcze pochodzenie. Dziewczyna, przekonana o swojej niewinności, nie zamierza jednak poddać się publicznemu upokorzeniu. Równolegle Inigo sugeruje Leonor, aby to przyjaciele wystawili jej nową sztukę w formie próby generalnej przed ewentualną premierą.

"Akacjowa 38" - co przyniesie odcinek 987? (środa, 28 października 2026 r.)

Celia w porozumieniu z ojcem Telmo próbuje odciągnąć Lucię od relacji z Samuelem, jednak ta jest nieugięta i zamierza przekazać mu kolejne środki finansowe. Casilda nabiera wątpliwości dotyczących swojego pokrewieństwa z don Maximilianem, mimo że Rosina powoli zaczyna traktować ją jak członka rodziny. W końcu Lucia wyznaje Celii prawdę o swoim pochodzeniu, zdradzając, że jest córką markizów de Valmez. Servando zaś manipuluje przy powstawaniu nowej powieści, dyktując Lolicie treść w taki sposób, by ukazać siebie w niezwykle korzystnym świetle.

"Akacjowa 38" - streszczenie odcinka 988 (czwartek, 29 października 2026 r.)

Zrozpaczona Lucia wciąż przebywa w izolacji na strychu, gdzie odwiedza ją ojciec Telmo. Duchowny zapewnia ją o swoim wsparciu, a jednocześnie ponownie przestrzega przed Samuelem, informując o jego kontaktach z lichwiarzem Jimenem Batanem. Wokół sztuki Leonor narasta zainteresowanie, jednak Ramon stanowczo zakazuje Trini udziału w przedsięwzięciu, obawiając się negatywnego wpływu na swoje interesy. Casilda wydaje pierwsze pieniądze od Rosiny na prezenty dla bliskich, wręczając też Marii gotówkę, co wzbudza podejrzliwość Fabiany.

Finał tygodnia w "Akacjowej 38": odcinek 989 (piątek, 30 października 2026 r.)

Flora marzy o roli w przedstawieniu Leonor, jednak podczas przesłuchań to El Pena okazuje się największym talentem, mimo że kompletnie nie interesuje go aktorstwo. Wspólne zakupy Rosiny i Casildy bardzo denerwują Marię, która czuje, że musi rywalizować o względy dziewczyny. Z kolei ksiądz Telmo udaje się na rozmowę z lichwiarzem finansującym Samuela. Mężczyzna brutalnie uświadamia duchownemu, że Samuel jest osobą pozbawioną wszelkich skrupułów i nie ma szans na jego poprawę.

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