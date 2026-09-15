Panna młoda, odcinek 204. Intrygi Beyzy wychodzą na jaw, a Cihan ma wątpliwości

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Turecka produkcja "Panna młoda" to świeża propozycja w ofercie TVP2. Serial zadebiutował w ojczyźnie w 2024 roku, natomiast polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku, kiedy zajął miejsce telenoweli "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka bohaterów? Przedstawiamy szczegółowy przebieg wydarzeń z 204. epizodu.
Streszczenie odcinka 204 serialu "Panna młoda". Premiera 22 września 2026
Dokładny opis 204. odcinka popularnego tureckiego serialu "Panna młoda" wygląda następująco: Cihan słucha tłumaczeń Engina na temat tego, dlaczego Beyza wydaje mu się podejrzana. Jednocześnie Hancer podtrzymuje swoje oskarżenia o oszustwa ze strony Beyzy. Kobieta konsultuje się z ojcem i przedstawia Cihanowi pewną ofertę. Mężczyzna zaczyna mieć coraz więcej wątpliwości, a niepokój nie daje mu spokoju.
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Obsada "Panny młodej". Aktorzy grający w tureckim hicie
Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. W serialu występują także inni aktorzy:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Liczba odcinków "Panny młodej" i data zakończenia emisji w Polsce
Turecka telenowela "Panna młoda" należy do wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których zawarto 325 dwugodzinnych odcinków. W Polsce czas trwania epizodów zostanie skrócony, co sprawi, że ich ostateczna liczba wzrośnie niemal dwukrotnie. Produkcja serialu w Turcji nadal trwa, dlatego całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek na polskich ekranach zobaczymy dopiero za parę lat, co zapowiada długą telewizyjną podróż u boku Hançer i Cihana.
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