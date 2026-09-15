Panna młoda, odcinek 204. Intrygi Beyzy wychodzą na jaw, a Cihan ma wątpliwości

Kasia Kowalska
2026-09-15 16:33

"Panna młoda" to wciągająca historia Hancer, osieroconej kobiety walczącej z przeciwnościami losu. Aby sfinansować leczenie brata, bohaterka zgadza się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cihanem. Z czasem biznesowa umowa przeradza się w prawdziwe uczucie. Premiera 204. odcinka produkcji już we wtorek, 22 września, na antenie TVP2. Poniżej przedstawiamy dokładny opis wydarzeń.

Skupiona Beyza z serialu Panna młoda patrzy w dół. O jej intrygach w 204. odcinku przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka produkcja "Panna młoda" to świeża propozycja w ofercie TVP2. Serial zadebiutował w ojczyźnie w 2024 roku, natomiast polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku, kiedy zajął miejsce telenoweli "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka bohaterów? Przedstawiamy szczegółowy przebieg wydarzeń z 204. epizodu.

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Streszczenie odcinka 204 serialu "Panna młoda". Premiera 22 września 2026

Dokładny opis 204. odcinka popularnego tureckiego serialu "Panna młoda" wygląda następująco: Cihan słucha tłumaczeń Engina na temat tego, dlaczego Beyza wydaje mu się podejrzana. Jednocześnie Hancer podtrzymuje swoje oskarżenia o oszustwa ze strony Beyzy. Kobieta konsultuje się z ojcem i przedstawia Cihanowi pewną ofertę. Mężczyzna zaczyna mieć coraz więcej wątpliwości, a niepokój nie daje mu spokoju.

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Obsada "Panny młodej". Aktorzy grający w tureckim hicie

Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. W serialu występują także inni aktorzy:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Liczba odcinków "Panny młodej" i data zakończenia emisji w Polsce

Turecka telenowela "Panna młoda" należy do wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których zawarto 325 dwugodzinnych odcinków. W Polsce czas trwania epizodów zostanie skrócony, co sprawi, że ich ostateczna liczba wzrośnie niemal dwukrotnie. Produkcja serialu w Turcji nadal trwa, dlatego całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek na polskich ekranach zobaczymy dopiero za parę lat, co zapowiada długą telewizyjną podróż u boku Hançer i Cihana.

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