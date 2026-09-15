Panna młoda, odcinek 204. Intrygi Beyzy wychodzą na jaw, a Cihan ma wątpliwości

Turecka produkcja "Panna młoda" to świeża propozycja w ofercie TVP2. Serial zadebiutował w ojczyźnie w 2024 roku, natomiast polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku, kiedy zajął miejsce telenoweli "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka bohaterów? Przedstawiamy szczegółowy przebieg wydarzeń z 204. epizodu.

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Streszczenie odcinka 204 serialu "Panna młoda". Premiera 22 września 2026

Dokładny opis 204. odcinka popularnego tureckiego serialu "Panna młoda" wygląda następująco: Cihan słucha tłumaczeń Engina na temat tego, dlaczego Beyza wydaje mu się podejrzana. Jednocześnie Hancer podtrzymuje swoje oskarżenia o oszustwa ze strony Beyzy. Kobieta konsultuje się z ojcem i przedstawia Cihanowi pewną ofertę. Mężczyzna zaczyna mieć coraz więcej wątpliwości, a niepokój nie daje mu spokoju.

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Obsada "Panny młodej". Aktorzy grający w tureckim hicie

Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. W serialu występują także inni aktorzy:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Liczba odcinków "Panny młodej" i data zakończenia emisji w Polsce

Turecka telenowela "Panna młoda" należy do wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których zawarto 325 dwugodzinnych odcinków. W Polsce czas trwania epizodów zostanie skrócony, co sprawi, że ich ostateczna liczba wzrośnie niemal dwukrotnie. Produkcja serialu w Turcji nadal trwa, dlatego całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek na polskich ekranach zobaczymy dopiero za parę lat, co zapowiada długą telewizyjną podróż u boku Hançer i Cihana.

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