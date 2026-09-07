Panna młoda, odcinek 201. Kto otruł Hancer? Melih poznaje prawdę, a Engin oskarża Beyzę

"Panna młoda" zagościła na antenie TVP2 jako zupełna nowość. Turecka produkcja, która zadebiutowała w swojej ojczyźnie w 2024 roku, w Polsce pojawiła się 20 stycznia 2026 roku, zastępując serial "Miłość i nadzieja". Widzowie mogą spodziewać się kolejnych intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Co przyniesie 201. epizod? Poniżej prezentujemy jego streszczenie.

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"Panna młoda" odcinek 201: Melih odkrywa, kto chciał otruć Hancer

W 201. odcinku "Panny młodej" wychodzi na jaw kluczowa informacja: Melih dowiaduje się wreszcie, kto stał za próbą otrucia Hancer. Tymczasem Cihan dostrzega, jak mało Melih tak naprawdę wie o własnej żonie. Na monitoringu z kliniki Engin i Sila rozpoznają Beyzę. Po zebraniu informacji od Sili, Hancer i Meliha, Engin nabiera pewności, że to Beyza jest odpowiedzialna za śmierć Yasemin.

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Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" zalicza się do grona najdłuższych tureckich telenowel. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, w których zawarto aż 325 odcinków. Zważywszy, że w oryginale pojedynczy odcinek trwa około dwie godziny, polscy widzowie otrzymają je w znacznie krótszych fragmentach, co podwoi ich ogólną liczbę. Warto dodać, że serial nadal jest kręcony w Turcji, więc ostateczna liczba epizodów pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast, że polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem co najmniej kilka najbliższych lat.

Obsada serialu "Panna młoda": Kto gra główne role?

Główne postacie w serialu kreują Talya Çelebi (Hançer) oraz Türkseve (Cihan). Na ekranie towarzyszy im plejada innych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Can Tarakçı odgrywający rolę Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin wcielająca się w Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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