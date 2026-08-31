Panna młoda, odcinek 193. Awantura i interwencja policji. Co czeka Hancer i Beyzę?

Kasia Kowalska
2026-08-31 20:17

Turecki serial "Panna młoda" opowiada o losach Hancer, która wcześnie straciła rodziców i musiała szybko dorosnąć. Bohaterka godzi się na aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby zdobyć środki na leczenie brata. Biznesowy układ nieoczekiwanie przeradza się w głębokie uczucie. Odcinek 193 "Panna młoda" zadebiutuje na antenie TVP2 w środę 9 września. Sprawdź, jakie dramatyczne wydarzenia rozegrają się na ekranie.

Zdenerwowana Beyza z serialu Panna młoda podczas kłótni. O awanturze w 193 odcinku przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to nowa pozycja w ramówce stacji TVP2. Turecka produkcja miała swoją światową premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce telenoweli "Miłość i nadzieja". Przedstawiamy szczegóły nadchodzących wydarzeń, z którymi zmierzą się ulubieni bohaterowie. W najnowszym epizodzie nie zabraknie sporych emocji oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji.

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"Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...?

"Panna młoda" odcinek 193 - streszczenie. Cihan podejmuje radykalną decyzję w sprawie Beyzy

Najnowsza odsłona serialu przyniesie widzom wiele dramaturgii. Melih postanawia zwrócić Cihanowi specjalną walizkę wypełnioną pieniędzmi. Z kolei po gwałtownej kłótni funkcjonariusze policji wzywają Hancer oraz Beyzę na komisariat w celu złożenia wyjaśnień. Tymczasem relacja Engina i Sily staje się coraz bardziej zacieśniona, a oboje wyraźnie mają się ku sobie. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy zdesperowana Beyza rozbija szybę w starym budynku i zaczyna krzyczeć na Hancer. Po tym incydencie Cihan traci cierpliwość i decyduje się odesłać kobietę prosto do jej ojca.

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"Panna młoda" w TVP2. Ile odcinków ma turecka produkcja z Hançer i Cihanem?

Widzowie muszą przygotować się na wyjątkowo długą telewizyjną podróż, ponieważ telenowela charakteryzuje się imponującą liczbą epizodów. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 oryginalnych odcinków. W Turcji pojedynczy epizod trwa około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji materiał zostanie podzielony, a liczba odcinków wzrośnie dwukrotnie. Warto zaznaczyć, że prace na planie zdjęciowym w ojczyźnie serialu wciąż trwają, przez co ostateczna długość całej historii pozostaje wielką niewiadomą. Pewne jest jednak, że losy Hançer i Cihana będą nam towarzyszyć przez kilka najbliższych lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto wciela się w główne postacie?

Turecka telenowela przyciąga przed ekrany znakomicie dobraną ekipą aktorską. Główne role w produkcji odgrywają Talya Çelebi, kreująca postać Hançer, oraz Türkseve jako charyzmatyczny Cihan. Widzowie mogą również podziwiać na ekranie wielu innych utalentowanych artystów.

  • Can Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
  • Elif Çapkin grająca Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül kreująca Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

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