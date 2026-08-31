Panna młoda, odcinek 193. Awantura i interwencja policji. Co czeka Hancer i Beyzę?

"Panna młoda" to nowa pozycja w ramówce stacji TVP2. Turecka produkcja miała swoją światową premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce telenoweli "Miłość i nadzieja". Przedstawiamy szczegóły nadchodzących wydarzeń, z którymi zmierzą się ulubieni bohaterowie. W najnowszym epizodzie nie zabraknie sporych emocji oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda" odcinek 193 - streszczenie. Cihan podejmuje radykalną decyzję w sprawie Beyzy

Najnowsza odsłona serialu przyniesie widzom wiele dramaturgii. Melih postanawia zwrócić Cihanowi specjalną walizkę wypełnioną pieniędzmi. Z kolei po gwałtownej kłótni funkcjonariusze policji wzywają Hancer oraz Beyzę na komisariat w celu złożenia wyjaśnień. Tymczasem relacja Engina i Sily staje się coraz bardziej zacieśniona, a oboje wyraźnie mają się ku sobie. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy zdesperowana Beyza rozbija szybę w starym budynku i zaczyna krzyczeć na Hancer. Po tym incydencie Cihan traci cierpliwość i decyduje się odesłać kobietę prosto do jej ojca.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Taki wyrok sądu usłyszy Jabłoński w nowym sezonie! Adwokat gangstera wyciągnie romans Pauliny i Andrzeja - ZDJĘCIA

"Panna młoda" w TVP2. Ile odcinków ma turecka produkcja z Hançer i Cihanem?

Widzowie muszą przygotować się na wyjątkowo długą telewizyjną podróż, ponieważ telenowela charakteryzuje się imponującą liczbą epizodów. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 oryginalnych odcinków. W Turcji pojedynczy epizod trwa około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji materiał zostanie podzielony, a liczba odcinków wzrośnie dwukrotnie. Warto zaznaczyć, że prace na planie zdjęciowym w ojczyźnie serialu wciąż trwają, przez co ostateczna długość całej historii pozostaje wielką niewiadomą. Pewne jest jednak, że losy Hançer i Cihana będą nam towarzyszyć przez kilka najbliższych lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto wciela się w główne postacie?

Turecka telenowela przyciąga przed ekrany znakomicie dobraną ekipą aktorską. Główne role w produkcji odgrywają Talya Çelebi, kreująca postać Hançer, oraz Türkseve jako charyzmatyczny Cihan. Widzowie mogą również podziwiać na ekranie wielu innych utalentowanych artystów.

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül kreująca Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Adam przed ślubem z Natalką wyjawi jej szokującą prawdę o swojej rodzinie. To dlatego ich nie zaprosi w nowym sezonie