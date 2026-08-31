M jak miłość. Taki wyrok sądu usłyszy Jabłoński w nowym sezonie! Adwokat gangstera wyciągnie romans Pauliny i Andrzeja - ZDJĘCIA

Zeznania Pauliny na procesie Jabłońskiego w 1939 odcinku "M jak miłość"! Adwokat Igora przystąpi do ataku

Finał procesu Igora Jabłońskiego w 1939 odcinku "M jak miłość" wystawi cierpliwość widzów na ciężką próbę! Nie będzie bowiem żadnych gwarancji, że zwycięży sprawiedliwość i Jabłoński za zbrodnie, których się dopuścił, trafi do więzienia na wiele lat. Na sali rozpraw z trudem nad emocjami zapanują też Paulina, Andrzej i Kamil Gryc (Marcin Bosak), który będzie oskarżycielem gangstera.

Szczególnie, że Jabłoński w 1939 odcinku "M jak miłość" wynajmie adwokata, który spróbuje różnych sztuczek, by w oczach sądu przedstawić Paulinę jako niewierną, mało wiarygodną małżonkę. Jak podaje światseriali.interia.pl obrońca Igora zarzuci Paulinie, że przez trzy lata trwania małżeństwa nie skarżyła się, jak jest jej źle. Nie musiała pracować, wiodła dostanie życie, opływała w luksusy, a pozew o rozwód złożyła dopiero niedawno.

- W pełni korzystała pani z życia na wysokim poziomie, które zapewniał pani mąż? - zapyta Paulinę adwokat i w 1939 odcinku "M jak miłość" od razu przystąpi do ataku, że mogła odejść od Igora wcześniej. Skoro niby wiedziała o jego przestępczej działalności.

- Próbowałam odejść, złożyłam pozew o rozwód - zezna Paulina, unikając wzroku wpatrzonego w nią męża.

Na tym jednak obrońca Jabłońskiego nie skończy, bo w 1939 odcinku "M jak miłość" wyciągnie romans Pauliny i Andrzeja sprzed lat! Kiedy Budzyński był jeszcze mężem Marty (Dominika Ostałowska), zakochał się z wzajemnością w dużo młodszej nauczycielce rysunku ich córki Ani. Ale ostatecznie do romansu nie doszło! Skończyło się na niewinnych pocałunkach.

- Moja relacja z mecenasem Budzyńskim przed laty nie ma żadnego związku z tą sprawą - zapewni sąd Paulina, która spojrzy na Andrzeja, szukając u niego ratunku.

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Czy Jabłoński zostanie skazany w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Obrony Pauliny podejmie się Kamil, który w 1939 odcinku "M jak miłość" zada żonie Jabłońskiego kolejne pytania tak, aby mogła wyjaśnić motywy swojego postępowania, wycofania pozwu o rozwód tuż przed aresztowaniem Igora. Zeznania Pauliny pogrążą Jabłońskiego! Powie wprost o jego podejrzanych interesach, o zabójstwach, które zlecał. Przyzna jednak, żeby była zakochana i nie miała odwagi odejść od męża. Nie chciała też wsadzić go do więzienia!

- Dlaczego zgłosiła się pani akurat do mecenasa Budzyńskiego? - zapyta Kamil.

- Bo wiedziałam, że jest uczciwym człowiekiem. I nie da się mojemu mężowi przekupić. Ani zastraszyć - odpowie Paulina.

Kiedy Paulina w 1939 odcinku "M jak miłość" powie przed sądem, że już nie kocha Igora, nagle Jabłoński zabierze głos. Bez zgody sądu zwróci się do żony. Wyzna też,

- Nigdy nie uwierzę, że już mnie nie kochasz...

Taką karę sąd wymierzy Jabłońskiemu w 1939 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu!

Jak się skończy proces Jabłońskiego w 1939 odcinku "M jak miłość"? Sąd uzna go za winnego i wymierzy mu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Ale to wcale nie oznacza, że Paulina odzyska spokój i będzie mogła zacząć nowe życie. Bo na wolności pozostaną jeszcze ludzie Igora.

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Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" w TVP2 po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 1939 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.