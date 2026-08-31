M jak miłość. Budzyński dostanie od Jabłońskiego przeraźliwą wiadomość w nowym sezonie! Gangster w więzieniu wyda rozkaz, by zabić Andrzeja?

Groźby Jabłońskiego w 1939 odcinku "M jak miłość"! Budzyński i Magda nie zaznają spokoju

Proces Jabłońskiego skończy się wyrokiem skazującym w 1939 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu, ale to wcale nie oznacza, że Andrzej i Magda (Anna Mucha) odetchną z ulgą. Męża bandyty wciąż też będzie się bała Paulina, która dzięki wsparciu Budzyńskiego w sądzie, znajdzie w sobie siłę, żeby złożyć obciążające Igora zeznania. Nikt tyle nie wie o ciemnych interesach Jabłońskiego co właśnie Paulina. Niebezpieczny gangster ma na sumieniu zabójstwa, pobicia, napady i próby porwania.

Co ciekawe w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Jabłoński wcale się nie będzie bał tego, że sąd go skaże na więzienie! Nawet jeśli trafi za kratki na wiele lat, na wolności pozostaną jego ludzie, którzy zawsze wypełniają jego rozkazy. Poza tym bandyta wcześniej czy później znajdzie sposób, żeby odzyskać wolność...

Póki co, jak podaje portal światseriali.interia.pl, jeszcze przed rozpoczęciem procesu Jabłońskiego i wejściem na salę rozpraw, Andrzej dostanie wiadomość SMS z pogróżkami. Z nieznanego numeru, ale będzie wiedział, kto ją wysłał - jakiś zaufany człowiek bandziora!

- Zawsze będę pamiętał o tych, których kocham, i o tych, których nienawidzę. Zawsze, niezależnie od wszystkiego - przeczyta Budzyński.Zobacz też: M jak miłość. Zeznania Pauliny pogrążą Jabłońskiego na procesie w następnym sezonie! Tego Budzyński będzie się bał najbardziej - ZDJĘCIA

Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Dla Andrzeja w 1939 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu stanie się jasne, że Jabłoński nawet w więzieniu może zlecić zabójstwo, porwanie, napad. Tym samym nie tylko życie Budzyńskiego, ale także Magdy będzie zagrożone! Przed wejściem na salę sądową prowadzony przez funkcjonariuszy Jabłoński odwróci się i lekko uśmiechnie do Andrzeja.

Kolejne odcinki "M jak miłość" jesienią dadzą odpowiedź na pytanie, jaki będzie kolejny ruch Jabłońskiego zza krat więzienia. I czy Paulina pożałuje, że zeznawała przeciwko mężowi i wsadziła go do celi!

Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" w TVP2 po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 1939 "M jak miłość" widzowie TVP2 zobaczą w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.50.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie

22