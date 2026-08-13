Panna młoda, odcinek 172: Hancer i Melih po ślubie wrócą do rezydencji Cihana! Wyjdzie na jaw prawda o synu jego i Beyzy - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 172 - sobota, 15.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Zazdrość Cihana o Hancer w 172 odcinku "Panna młoda" popchnie go do kolejnego szaleństwa! O poranku wtargnie do starego domu na terenie swojej posiadłości, wyciągnie ukochaną z łóżka i zażąda, aby razem z mężem wyprowadziła się jak najszybciej! Jednak zgodnie z prawem ten dom będzie należał do Hancer, która za nic w świecie nie chce go opuścić. Dlaczego? Bo chce być blisko Cihana, którego dziecka się spodziewa. Pragnie być w miejscu, gdzie narodziła się ich miłość...

Melih stanie w obronie Hancer w 172 odcinku "Panna młoda"

W obronie Hancer, którą szalejący gniewem Cihan w 172 odcinku "Panna młoda" spróbuje wypędzić na bruk, stanie Melih. Nowego męża nie wystraszy ani lodowate spojrzenie rywala, ani jego pogardliwe uwagi, że powinien zadbać o dom dla ciężarnej żony. W odpowiedzi Melih zasugeruje Cihanowi, że Hancer ma prawo mieszkać w starym domu, a jeśli jemu to przeszkadza, to niech wyprowadzi się z rodziną do innej willi.

- Może Hancer mnie wybrała, bo szanuję jej decyzję i niczego jej nie narzucam? - Melih sprowokuje Cihana jeszcze bardziej. - Czyli zero wstydu to takie nowoczesne podejście? Skoro tak, to zapraszam na kolację... Usiądź przy stole, jeśli się zdobędziesz...

Hancer i Melih odegrają przed Cihanem zakochaną parę w 172 odcinku "Panna młoda"

W finale 172 odcinka "Panna młoda" Hancer i Melih podejmą wyzwanie Cihana. Przyjdą na kolację do rezydencji, udając przed wszystkimi kochające się małżeństwo. Odegrają tym samym niezłą scenę. Wściekły biznesmen nie będzie mógł patrzeć na to, jak trzymają się za ręce! - Nie do wiary. Macie tupet. Dobra, zjedzmy razem - Cihan z trudem powstrzyma się przed kolejnym wybuchem.

Nie przegap: Panna młoda. Ciężarna Hancer powie Cihanowi, że urodzi jego dziecko, kiedy będzie chciał zabić Meliha. Na ten odcinek trzeba długo czekać - ZDJĘCIA

Beyza i jej ojciec zaatakują Cihana za zaproszenie Hancer w 172 odcinku "Panna młoda"

Zszokowana Beyza w 172 odcinku "Panna młoda" jako pierwsza postanowi pozbyć się Hancer, dając Cihanowi do zrozumienia, że nie życzy sobie jej o obecności. - Mam gościć twoją byłą żonę i jej męża?

- Nikt cię nie zmusza. Możesz iść do pokoju... - rzuci mężczyzna.

Obecność Hancer i Meliha na rodzinnej kolacji nie spodoba się także ojcu Beyzy. Nusret od razu zaatakuje zięcia, że zdobył się na takie szaleństwo.

- Dość! Co to znaczy? Zaprosiłeś byłą żoną z mężem do domu, w którym mieszka obecna żona i dziecko? To nie do przyjęcia!

- Ty też jesteś tu gościem, więc uważaj, co mówisz...

- Komentarze o manierach kieruj do innych! Nie chcę oglądać tej farsy!

Niespodziewanie do ostrej wymiany zdań wtrąci się Hancer, która w 172 odcinku "Panna młoda" postanowi bronić swojego miejsca w posiadłości Develioglu. W końcu urodzi dziecko Cihana.

- Waszą farsę oglądałam miesiącami! Beyza weszła do mego domu, bo jest córką wuja. Nikt na to nie zareagował. Kto nałożył im obrączki? Wtedy grał pan jak wytrawny aktor, więc ma prawo patrzeć z góry na innych!

- Długo skrywałaś tę urazę... - Cihan nie uwierzy w to, co usłyszy z ust ukochanej.- Przyszłaś tu robić zamęt? Zakłócać nasz spokój? Nie damy ci satysfakcji. Będziemy siedzieć razem jak z rodziną! Lecz każdy kęs będzie ci przypominał, jak bardzo jesteś tego niegodna! - zarzuci jej Nusret. - Prawda siostro? - zwróci się do Mukadder.

- Prawda - odpowie matka Cihana.

Tak w 172 odcinku "Panna młoda" Derya dowie się, że Cihan nie jest ojcem dziecka Beyzy

Podczas kolacji w rezydencji w 172 odcinku "Panna młoda" w innej części Stambułu Tayyar wyjawi Deryi, że dziecko Yoncy trafiło do rodziny Develioglu, że nie tyllko Nusret, ale także Cihan nie jest jego ojcem!

- Nusret nie jest ojcem, lecz ktoś inny!

- Co? Dlaczego Nusret się jej czepił?

- To jest grubsza kombinacja...

- Nic nie rozumiem. Po co brałby to dziecko?

- Potrzebował go! Jego córka ma bogatego męża, lecz jest niepłodna. Wymyślili więc plan. Ona miesiącami udawała ciążę. On i córka zmusili Yoncę do oddania dziecka i teraz ta córka ma to dziecko!

- Co ty mówisz?

- Zrobili z niego dziedzica rodu Develioglu! Pewnie słyszałaś to nazwisko? Wiesz, co gotowi są zrobić? Yoncę żywcem zakopali. Jeśli ona popełni błąd, pociągnie nas za sobą

- Nigdy nie słyszałam... - skłamie Derya, która w 172 odcinku "Panna młoda" pozna prawdę, że Beyza nie urodziła dziecka Cihana, a jego matka Mukadder cały czas kłamie i jest w zmowie z synową.

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