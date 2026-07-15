Panna młoda, odcinek 151: Derya zrobi porządek z Beyzą! "Wyrwę ci wszystkie kudły, wiedźmo" - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 151 - środa, 22.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Aż miło będzie patrzeć jak w 151 odcinku "Panna młoda" Derya zrobi porządek z Beyzą! Bratowa Hancer nie pozwoli na to, żeby wyrachowana, zła do szpiku kości oszustka dłużej się nad nią znęcała. Zjawi się w rezydencji Develioglu bez zaproszenia i zażąda spotkania z panią Mukadder. Mimo że Gulsum złapie ją za ramię i nie zechce wpuścić do środka, przypominając, że ktoś taki jak Derya, nie ma tuż już wstępu, zdeterminowana kobieta nie odpuści. Zażąda, żeby pokojówka zeszła jej z drogi.

Beyza obrazi Deryę podczas wizyty u Mukadder w 151 odcinku "Panna młoda"

Zaskoczona wizytą Mukadder w 151 odcinku "Panna młoda" zaprosi Deryę na kawę, a nawet usiądzie z bratową Hancer w salonie. Beyza nie wytrzyma i z wyrzutem zapyta teściową, jak może siedzieć z tą kobietą i spokojnie rozmawiać.

Zobacz też: Panna młoda, odcinki 149-154: Dramatyczny poród Yoncy. Derya odkryje jej sekret. Streszczenia odcinków od 20 do 25.07.2026

- Co się stało? Skończyły ci się pieniądze? Dlatego tu przylazłaś? Przychodzisz tylko wtedy, kiedy chcesz coś wyżebrać! - zarzuci jej Beyza.

Z twarzy Deryi od razu zniknie uśmiech. - Nie interesuj się mną. Rozmawiam z panią Mukadder.

— Ty nie masz tu już z kim rozmawiać. To koniec. Źródło pieniędzy wyschło! Od teraz będziesz razem ze swoją szwagierką sprzątać cudze domy. Chociaż patrząc na ciebie, pewnie taka pensja cię nie zadowoli!

Derya zacznie grozić Beyzie w 151 odcinku "Panna młoda"

Derya w 151 odcinku "Panna młoda" nie wytrzyma i podejdzie do Beyzy tak blisko, że niemal zetkną się twarzami.

- Słuchaj mnie uważnie. Ja nie jestem taka cierpliwa jak Hancer. Przed tobą stoi szalona Derya. I jeśli jeszcze raz otworzysz usta przeciwko mojej szwagierce, każę ci połknąć każde jedno słowo.

- Jeśli Hancer nie zostawi mojego męża w spokoju, będzie miała ze mną do czynienia! - syknie.

Nagle Derya zacznie się śmiać z żony Cihana. - Dalej nic nie rozumiesz? Hancer nie musi biegać za żadnym mężczyzną. To twój mąż nie patrzy na ciebie jak na żonę. I to nie ma z nią nic wspólnego. Naprawdę aż mi cię żal.

Derya rzuci się na Beyzę i zacznie ją szarpać za włosy w 151 odcinku "Panna młoda"

Twarz Beyzy poczerwinie z wściekłości, wiec od razu w 151 odcinku "Panna młoda" chwyci Deryę za rękę i wskaże jej drzwi. Popełni jednak wielki błąd, bo bratowa Hancer nie daruje jej takiej zniewagi. - Wynoś się z mojego domu!

Derya błyskawicznie złapie ją za włosy i z całej siły popchnie na kanapę. - Wyrwę ci wszystkie kudły, wiedźmo!

- Puść mnie! Ciociu, pomóż mi! - krzyknie Beyza, próbując się wyrwać, ale Mukadder nie zareaguje.

- Nie puszczę! Najpierw nauczę cię szacunku!

Tylko Gulsum rzucił się Beyzie na pomoc. Złapie Deryę od tyłu, próbując ją odciągnąć, ale ta od razu ją spoliczkuje. - Nie wtrącaj się!

Po tej akcji bratowej Hancer w 151 odcinku "Panna młoda" Mukadder uprzedzi Beyzę, że nie powinna zadzierać z silniejszymi od siebie.