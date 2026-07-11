Panna młoda, odcinek 142: Cihan po ślubie z Beyzą wyjdzie z Turcji na trzy miesiące, a Hancer nie powie mu o ciąży! Pozna płeć dziecka? - ZDJĘCIA

„Panna młoda” odcinek 142 - emisja w sobotę, 11.07.2026, w TVP2

Najnowszy 142 odcinek tureckiej telenoweli "Panna młoda" zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji tuż po ceremonii zaślubin. Radość Beyzy z wymuszonego małżeństwa, będącego warunkiem postawionym przez Hancer, potrwa dosłownie chwilę. Cihan zdecyduje się na powtórny ślub z Beyzą wyłącznie po to, by zabezpieczyć przyszłość swojego mającego się narodzić syna, rezygnując całkowicie z jakichkolwiek uczuć względem nowej żony.

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Wielki plan Beyzy po ślubie z Cihanem w 142 odcinku "Panna młoda"

Głównym celem manipulantki jest teraz doczekanie porodu Yoncy, by móc przedstawić to dziecko jako upragnionego spadkobiercę rodu Develioglu.

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«To już koniec. Yonca znaleziona. Dziecko jest zdrowe. Cihan będzie mój. Wygrałam tę wojnę!»

Beyza stojąc na ślubnym kobiercu z Cihanem w 142 odcinku "Panna młoda" uzna ostatecznie swoją rywalkę za pokonaną.

Ciąża Hancer i ucieczka Cihana w 142 odcinku "Panna młoda"

Tymczasem los spłata jej figla. Hancer, która odrzuci majątek byłego męża i podejmie się pracy jako sprzątaczka w bogatych rezydencjach, wykona test potwierdzający ciążę. Właśnie wtedy świeżo upieczony mąż Beyzy postanowi natychmiast opuścić kraj, nie wyobrażając sobie nawet jednego dnia mieszkania z intrygantką.

«Wyjeżdżam na trochę za granicę...»

Tymi słowami mężczyzna poinformuje żonę o swojej decyzji.

«Co? Skąd ten pomysł?»

Odpowiedzi na to pytanie nie doczeka. Biznesmen poprosi jedynie teścia, by ten zaopiekował się jego rodziną w czasie nieobecności.

Tajemnica płci dziecka Hancer w 142 odcinku „Panna młoda”

W końcowych scenach 142 odcinka "Panna młoda" akcja przeskoczy o trzy miesiące do przodu. Hancer podczas badania USG usłyszy bicie serca, odmawiając jednak sprawdzenia płci. Zaznaczy lekarce, że nie ma dla niej znaczenia, czy na świat przyjdzie chłopiec, czy dziewczynka – priorytetem jest zdrowie. Cihan powróci z zagranicznych wojaży, lecz utrzyma swój przyjazd w tajemnicy przed Beyzą, przez co wciąż nie będzie miał pojęcia o błogosławionym stanie Hancer.