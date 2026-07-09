Panna młoda, odcinek 140: Smutny rozwód Hancer i Cihana! Przed wyrokiem sądu nie odezwą się ani słowem - ZDJĘCIA

Emisja 140. odcinka "Panny młodej - czwartek, 9 lipca 2026 r. w TVP2

W 140. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" dojdzie do rozwodu Hancer i Cihana. Para, od dłuższego czasu obawiając się tego momentu, w końcu stanie przed sądem. Mimo trwającej miłości, oboje godzą się z losem. Przed finałowym spotkaniem w sądzie udają się po wsparcie do wuja Ertugrula. Zastanawiają się, czy ich uczucie musiało się tak skończyć, gdyż przyszłe ojcostwo Cihana ze związku z Beyzą przekreśla szanse na ich wspólne życie.

Hancer we łzach po słowach Cihana w 140 odcinku"Panna młoda"

Podczas spotkania z wujem Ertugrulem w 140. odcinku "Panna młoda" Hancer liczy na cenne wskazówki. Gdy do domu nagle wchodzi Cihan, kobieta ukrywa się przed nim. Będąc w ukryciu, mimowolnie staje się świadkiem rozmowy. Wypowiedź Cihana sprawia, że Hancer zalewa się łzami.

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- Śmierć jest nieunikniona... Mówisz, że trzeba zaakceptować to, co przyniesie los? Zespolenie albo katusze...

Matka Cihana nie będzie chciała tego rozwodu w 140 odcinku "Panna młoda"

Kolejnego dnia o poranku Cihan w 140 odcinku "Panna młoda" pójdzie swojej matki. Mukadder, którą systematycznie podtruwa Beyza, czuje się coraz słabiej. Mimo to syn poinformuje ją o nadchodzącej rozprawie rozwodowej. Przekaże jej, że nastąpi to, na co tak długo liczyła. Kobieta zacznie błagać, aby zrezygnował z rozwodu.

- Nie idź... - Muszę iść na rozprawę. Postanowiliśmy o tym razem. Modliłaś się, by Hancer odeszła z naszego domu i właśnie odchodzi. Gdy się z tym uporam, zabiorę cię do lekarza. Zrobimy wszystkie badania. - Nie idź... - Wrócę zaraz po rozprawie... - zapewni matkę Cihan.

Kulisy rozwodu Hancer i Cihana w 140 odcinku "Panna młoda"

Przed wejściem na salę rozpraw Cihan z niecierpliwością czeka na Hancer, która zjawia się tuż przed czasem. Małżonkowie zajmują miejsca po przeciwnych stronach, spoglądając na siebie z wymownym smutkiem, jednak nie odzywają się słowem. W międzyczasie Engin otrzymuje telefon od Yasemin, która odebrała wyniki badań Beyzy. Okazuje się, że była partnerka Cihana wcale nie spodziewa się dziecka. Niestety, lekarz przekazuje tę wiadomość za późno, aby móc zapobiec rozwodowi.

Podczas rozprawy w 140. odcinku "Panny młodej" Hancer i Cihan zatwierdzą warunki rozstania. Sąd orzeknie koniec ich małżeństwa. Równolegle rozegra się dramat – z rąk Beyzy zginie Yasemin.