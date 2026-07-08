Panna młoda, odcinek 140: Beyza zabije Yasemin. Zostawi ślad po zabójstwie w jej mieszkaniu - ZDJĘCIA

Emisja 140. odcinka serialu "Panna młoda" w TVP2. Kulisy śmierci Yasemin

Tragiczny koniec Yasemin w 140. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda", zaplanowanym na czwartek 9 lipca 2026 roku w TVP2, zostanie sprytnie zakamuflowany jako nieszczęśliwy wypadek, a bezwzględna Beyza dołoży wszelkich starań, by odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia.

Dramatyczne chwile rozegrają się w mieszkaniu lekarki tuż po tym, jak otrzyma ona medyczne potwierdzenie braku ciąży u Beyzy, co ma kluczowe znaczenie w świetle nadchodzącego rozwodu Cihana i Hancer. Zanim Yasemin zdoła przekazać komukolwiek te sensacyjne wieści, szalona manipulatorka podejmie drastyczne kroki, udowadniając, że w walce o serce Cihana nie cofnie się nawet przed morderstwem.

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- Nie chcę, by mojemu dziecku stało się coś złego. Stanowi sen mojego życia! Jeśli ktoś spróbuje je skrzywdzić, zapłaci za to! - zagrozi Beyza. - Wyników jeszcze nie ma... Usiądź proszę. Jeśli masz ochotę na kawę, zaraz zaparzę. Martwię się o ciebie. Jesteś w zaawansowanej ciąży... - Yasemin posunie się do kłamstwa, by na chwilę wymknąć się z pokoju i wysłać Cihanowi wyniki badania krwi Beyzy.

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Yasemin demaskuje tajemnicę Beyzy w 140. odcinku "Panna młoda"

Gdy w 140 odcinku "Panny młodej" bezlitosna Beyza pojawi się w progu mieszkania Yasemin, bliska znajoma Cihana dosłownie zblednie z przerażenia na widok swojego niechcianego gościa. Mając pełną świadomość, że intrygantka jest zdolna do największych okrucieństw i nie cofnie się przed niczym, lekarka poczuje narastający lęk. Udająca przyszłą matkę kobieta obdarzy ją mroźnym wzrokiem, a następnie z zimną krwią będzie kontynuować swoją misterną grę pozorów i kłamstw.

Agresywny atak Beyzy w 140 odcinku "Panny młodej". Zgubiony dowód zbrodni

Niespodziewany i brutalny zwrot akcji w 140 odcinku "Panny młodej" nastąpi w momencie, gdy agresywna Beyza wparuje do kuchni i siłą wyrwie smartfon z dłoni zaskoczonej Yasemin. W ferworze szamotaniny skupiona na zatarciu śladów napastniczka nie zorientuje się, że ofiara zerwała z jej nadgarstka bransoletkę, która potoczy się głęboko pod meble kuchenne. Ten niepozorny i przeoczony przez morderczynię przedmiot stanie się później koronnym dowodem, który jednoznacznie połączy ją z brutalną zbrodnią!

- Wyniki jednak przyszły! Chciałaś wysłać Cihanowi? - Tak! Nie jesteś w ciąży! Znalazłam w domu letnim twój fałszywy brzuszek! Wyniki to potwierdzają! Okłamałaś wszystkich, żeby rozdzielić Cihana i Hancer! - Nie przeszkodzisz mi! Dam rodzinie Develioglu wytęsknionego dziedzica! - Najpierw oddaj telefon! - Nie dostaniesz go! Puszczaj! - Jesteś naprawdę chora! Uratuję Cihana i Hancer przed tobą! - Nikomu nikt nie powiesz, bo pożałujesz! - Gra skończona! Wszyscy dowiedzą się o twoim kłamstwie! - Yasemin ucieknie przed Beyzą do salonu i wtedy zginie.

Okoliczności śmierci Yasemin. Beyza zatrze odciski palców w 140. odcinku "Panna młoda"

W jaki dokładnie sposób zginie Yasemin w 140 odcinku serialu "Panna młoda"? Zdeterminowana Beyza gwałtownie pociągnie za dywan, co spowoduje, że bezbronna lekarka upadnie z wielkim impetem, uderzając głową prosto w twardą posadzkę. Po chwili kobieta przestanie dawać jakiekolwiek oznaki życia, leżąc w powiększającej się kałuży krwi, choć jej oczy pozostaną otwarte.

Stojąc nad ciałem znajomej, bezduszna napastniczka nie podejmie absolutnie żadnej próby wezwania pomocy medycznej. Zamiast tego natychmiast wykasuje z telefonu ofiary kluczową wiadomość tekstową skierowaną do Cihana, a następnie drobiazgowo zetrze wszystkie swoje odciski palców w zdemolowanym mieszkaniu.

- Coś ty zrobiła? Nic by się nie stało, gdybyś nie biegła do drzwi. To nie moja wina. To był wypadek... Wystarczyło usunąć wyniki badań... Usiłowałaś skrzywdzić moje dziecko. Żadna matka by na to nie pozwoliła. Kto podniesie rękę na mojego synka, zapłaci za to! Gdybyś nie wtrącała się w moje sprawy, mogłabyś nadal chodzić z tą brzydką torebką... - powie na odchodne morderczyni Yasemin.

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