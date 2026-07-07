Panna młoda, odcinki 138-142: Hancer w ciąży z Cihanem, a Beyza zmusi go do ślubu! Wcześniej zabije Yasemin. Streszczenia odcinków 6-11 lipca 2026 - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 138 - emisja w poniedziałek, 6.07.2026 w TVP2

Yasemin nabiera coraz większych podejrzeń wobec Beyzy, przeczuwając, że za jej słowami kryje się tajemnica. Wraz z Enginem planują spotkanie, podczas którego Cihan i Hancer mogliby wreszcie wyjaśnić dzielące ich nieporozumienia. Tymczasem Beyza decyduje się na drastyczny krok – podaje Mukadder środki odurzające, aby uzyskać przewagę i swobodnie wcielić w życie swoje plany. Następnie udaje się do letniej rezydencji, celowo uniemożliwiając Cihanowi jakikolwiek kontakt z ukochaną.

"Panna młoda" odcinek 139 - emisja środa, 8.07.2026 w TVP2

Beyza skutecznie blokuje próby porozumienia między Hancer a Cihanem, doprowadzając do ostatecznego podpisania papierów rozwodowych przez oboje. Yasemin nie poddaje się i namawia intrygantkę na badania krwi, przeczuwając oszustwo. W obronie Hancer staje Melih, co kończy się fizycznym starciem z Cihanem. Melih, skonfliktowany z matką i sfrustrowany całą sytuacją, ostatecznie wyprowadza się z rezydencji.

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"Panna młoda" odcinek 140 - emisja w czwartek, 9.07.2026 w TVP2

Zachowanie Meliha spotyka się z jawną krytyką ze strony Sinem. W tym czasie Ertugrul interweniuje, by załagodzić eskalujący konflikt między Cihanem a Cemilem. Yasemin w końcu otrzymuje wyniki badań krwi Beyzy, które ujawniają szokującą prawdę o rzekomej ciąży. Zanim jednak zdąży podjąć jakiekolwiek kroki w tej sprawie, dochodzi do niespodziewanego i tragicznego w skutkach wypadku.

"Panna młoda" odcinek 141 - emisja w piątek, 10.07.2026, w TVP2

Beyza jest przerażona perspektywą wyjścia na jaw prawdy o okolicznościach śmierci Yasemin. Równolegle, podróżująca na dworzec Yonca doświadcza nagłych, bolesnych skurczów, charakterystycznych dla jej stanu. Cihan stara się być wsparciem dla Engina, który jest całkowicie rozbity po stracie. Z kolei Ertugrul przekonuje Cemila, by jak najprędzej doszedł do porozumienia z Hancer, zanim szansa na pojednanie bezpowrotnie przepadnie.

Finał tygodnia - odcinek 142 "Panny młodej"- emisja w sobotę, 11.07.2026, w TVP2

Nawet ceremonia pogrzebowa Yasemin nie powstrzymuje Beyzy od dalszych manipulacji. W międzyczasie Melih podejmuje decyzję o oświadczynach i planuje prosić ojca Sinem o jej rękę. Zaskakująco, Cihan i Beyza biorą ślub, po którym on niemal natychmiast opuszcza kraj. Dokładnie w tym samym momencie Hancer zapoznaje się z wynikami swoich badań i ze zdumieniem odkrywa, że spodziewa się dziecka.

Ranczo. Metamorfoza Artura Barcisia do roli Czerepacha

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