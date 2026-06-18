Panna młoda, odcinek 135: Hancer znów odchodzi, a Mukadder ulega szantażowi Beyzy

Turecka produkcja "Panna młoda", emitowana na antenie TVP2, szybko zdobyła popularność w Polsce. Serial miał swoją premierę w Turcji w 2024 roku, a do polskiej ramówki trafił 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce "Miłości i nadziei". Co przyniesie 135. odcinek, który zadebiutuje na ekranach 2 lipca? Oto szczegółowe streszczenie nadchodzących wydarzeń.

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"Panna młoda" – co wydarzy się w 135. odcinku? (emisja 2 lipca 2026)

W 135. odcinku "Panny młodej" emocje sięgną zenitu. Mukadder zostanie zmuszona do uległości wobec szantażu ze strony Nusreta i Beyzy. W międzyczasie Ertugrul przeprowadzi poważną rozmowę z Cihanem, uświadamiając mu, że to syn powinien być dla niego absolutnym priorytetem. Z kolei Melih podzieli się z Mahmutem swoimi planami matrymonialnymi, oświadczając, że zamierza poślubić Sinem. Największym zaskoczeniem będzie jednak decyzja głównej bohaterki - Hancer po raz kolejny postanowi opuścić rezydencję.

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Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to produkcja, która z pewnością zagości na polskich ekranach na długo. W Turcji wyemitowano już trzy sezony, składające się łącznie z 325 oryginalnych odcinków, z których każdy trwa około dwóch godzin. Ze względu na różnice w formacie telewizyjnym, polscy widzowie obejrzą około dwukrotnie więcej krótszych epizodów. Ponadto, twórcy wciąż kręcą nowe odcinki, co oznacza, że ostateczna długość serialu pozostaje niewiadomą. Fani losów Hançer i Cihana muszą przygotować się na co najmniej kilkuletnią przygodę z tą wciągającą opowieścią.

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Kto gra w "Pannie młodej"? Obsada tureckiego hitu

Główne role w serialu powierzono utalentowanym aktorom: Talyi Çelebi, która wciela się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywającemu rolę Cihana. Na ekranie towarzyszy im plejada innych gwiazd tureckiej telewizji. Wśród nich znajdują się:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan w roli Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül w roli Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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