Panna młoda, odcinek 135: Hancer znów odchodzi, a Mukadder ulega szantażowi Beyzy

Kasia Kowalska
2026-06-18 12:57

W 135. odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Hancer ponownie postanawia opuścić rezydencję, a Mukadder zostaje zapędzona w kozi róg przez Beyzę i Nusreta. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w czwartkowym epizodzie, który zostanie wyemitowany 2 lipca w TVP2.

Hancer z serialu Panna młoda leży na białej poduszce, w jasnym swetrze. Ma opatrunek pod prawym okiem i zaczerwienienie na czole. Spogląda z zatroskaniem w kierunku Cihana, którego fragment głowy widać po lewej stronie kadru. Więcej o ich losach na Super Seriale.
Autor: Youtube/ Gelin/ Materiały prasowe Hancer leży na poduszce w białym ubraniu, z opatrunkiem pod prawym okiem i zaczerwienieniem na czole, patrząc w bok ze zmartwioną miną, co wskazuje na jej trudną sytuację w serialu "Panna młoda". Więcej informacji o serialu znajdziesz na Super Seriale.

Turecka produkcja "Panna młoda", emitowana na antenie TVP2, szybko zdobyła popularność w Polsce. Serial miał swoją premierę w Turcji w 2024 roku, a do polskiej ramówki trafił 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce "Miłości i nadziei". Co przyniesie 135. odcinek, który zadebiutuje na ekranach 2 lipca? Oto szczegółowe streszczenie nadchodzących wydarzeń.

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"Panna młoda" – co wydarzy się w 135. odcinku? (emisja 2 lipca 2026)

W 135. odcinku "Panny młodej" emocje sięgną zenitu. Mukadder zostanie zmuszona do uległości wobec szantażu ze strony Nusreta i Beyzy. W międzyczasie Ertugrul przeprowadzi poważną rozmowę z Cihanem, uświadamiając mu, że to syn powinien być dla niego absolutnym priorytetem. Z kolei Melih podzieli się z Mahmutem swoimi planami matrymonialnymi, oświadczając, że zamierza poślubić Sinem. Największym zaskoczeniem będzie jednak decyzja głównej bohaterki - Hancer po raz kolejny postanowi opuścić rezydencję.

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Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to produkcja, która z pewnością zagości na polskich ekranach na długo. W Turcji wyemitowano już trzy sezony, składające się łącznie z 325 oryginalnych odcinków, z których każdy trwa około dwóch godzin. Ze względu na różnice w formacie telewizyjnym, polscy widzowie obejrzą około dwukrotnie więcej krótszych epizodów. Ponadto, twórcy wciąż kręcą nowe odcinki, co oznacza, że ostateczna długość serialu pozostaje niewiadomą. Fani losów Hançer i Cihana muszą przygotować się na co najmniej kilkuletnią przygodę z tą wciągającą opowieścią.

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Kto gra w "Pannie młodej"? Obsada tureckiego hitu

Główne role w serialu powierzono utalentowanym aktorom: Talyi Çelebi, która wciela się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywającemu rolę Cihana. Na ekranie towarzyszy im plejada innych gwiazd tureckiej telewizji. Wśród nich znajdują się:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan w roli Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin grająca Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül w roli Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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