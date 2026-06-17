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W 950. odcinku "Dziedzictwa" dowiedzieliśmy się, że nieprzytomny Sahin wylądował w szpitalu, podczas gdy Semih knuł, by pozbawić go życia i zachować swoje mroczne tajemnice w ukryciu. Z kolei zdeterminowana Ayse postanowiła jak najszybciej opuścić Stambuł, zabierając ze sobą córkę, by uciec od pełnego zagrożeń środowiska związanego z komisarzem Feritem.
Kradzież cennej pamiątki"
Aynur w roztargnieniu traci pęk kluczy, które błyskawicznie wpadają w ręce pozbawionego skrupułów złodzieja. Bandyta nie marnuje takiej szansy i wchodzi do mieszkania prokuratora pod jego nieobecność. Łupem rabusia pada między innymi wyjątkowo wartościowy dla Sinana przedmiot – pamiątkowy zegarek będący ostatnim darem od zmarłego brata.
Aynur bierze sprawy w swoje ręce
Aynur jest zdruzgotana i nie umie sobie poradzić z wyrzutami sumienia po tym fatalnym potknięciu. Pomimo że jej relacje z Sinanem były dotychczas napięte, kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odzyskać skradzioną rzecz. Składa twardą obietnicę, że odnajdzie zegarek bez względu na wszystko, nawet jeśli będzie musiała stanąć twarzą w twarz z samym złodziejem.
Trudne chwile dla Ayse i Ferita
Ayse przekazuje zrozpaczonemu Feritowi, że jej decyzja o wyprowadzce do Eskisehir jest ostateczna. Mimo że ich uczucie wciąż nie wygasło, upór i brak szczerej rozmowy doprowadzają do sytuacji, w której oboje błędnie zakładają, że to drugie zrezygnowało już z ich miłości. Związek tej dwójki zostaje poddany najpoważniejszemu testowi.
Przebudzenie Sahina i druzgocąca diagnoza
Tymczasem w szpitalu dochodzi do wyczekiwanego przełomu, a Sahin odzyskuje wreszcie świadomość. Cansel i Salih oddychają z wielką ulgą. Niestety radość nie trwa długo, gdyż u pacjenta lekarze stwierdzają całkowitą amnezję. Mężczyzna nie jest w stanie przypomnieć sobie, w jakich okolicznościach doszło do wypadku.
Sahin dowiaduje się o paraliżu
Okazuje się również, że w wyniku odniesionych obrażeń Sahin musi mierzyć się z częściowym paraliżem. Ta wstrząsająca diagnoza to dla niego potężny cios, który w jednej chwili diametralnie odmienia jego dotychczasowe plany na przyszłość.
Kiedy i gdzie obejrzeć 951. odcinek "Dziedzictwa"?
Produkcję "Dziedzictwo" można śledzić codziennie o 16:05 na antenie stacji TVP1. Najnowszy, 951. epizod pojawi się w ramówce w środę, 17 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed telewizorem, mogą obejrzeć ten i poprzednie odcinki na platformie TVP VOD.
Fabuła i obsada popularnego serialu "Dziedzictwo"
Opowieść kręci się wokół Seher i Kevser, dwóch córek Yusufa, dorastających w skromnych warunkach, ale w wielkiej miłości. Ich drogi się rozchodzą, kiedy Kevser wychodzi za zamożnego mężczyznę z potężnej rodziny Kyrymly. Na świat przychodzi syn, który dostaje imię po dziadku. Niestety kobieta wcześnie zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na poważną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się 5-letnim bratankiem. Po śmierci Kevser chłopiec ląduje pod kuratelą bezlitosnego Yamana, a Seher za wszelką cenę próbuje wyrwać go z rąk chłodnego mężczyzny.
Na ekranie występują między innymi:
- Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w Yamana)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (w roli Yusufa)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (grający Alego)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (w roli Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)