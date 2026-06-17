W 950. odcinku "Dziedzictwa" dowiedzieliśmy się, że nieprzytomny Sahin wylądował w szpitalu, podczas gdy Semih knuł, by pozbawić go życia i zachować swoje mroczne tajemnice w ukryciu. Z kolei zdeterminowana Ayse postanowiła jak najszybciej opuścić Stambuł, zabierając ze sobą córkę, by uciec od pełnego zagrożeń środowiska związanego z komisarzem Feritem.

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Kradzież cennej pamiątki"

Aynur w roztargnieniu traci pęk kluczy, które błyskawicznie wpadają w ręce pozbawionego skrupułów złodzieja. Bandyta nie marnuje takiej szansy i wchodzi do mieszkania prokuratora pod jego nieobecność. Łupem rabusia pada między innymi wyjątkowo wartościowy dla Sinana przedmiot – pamiątkowy zegarek będący ostatnim darem od zmarłego brata.

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Aynur bierze sprawy w swoje ręce

Aynur jest zdruzgotana i nie umie sobie poradzić z wyrzutami sumienia po tym fatalnym potknięciu. Pomimo że jej relacje z Sinanem były dotychczas napięte, kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odzyskać skradzioną rzecz. Składa twardą obietnicę, że odnajdzie zegarek bez względu na wszystko, nawet jeśli będzie musiała stanąć twarzą w twarz z samym złodziejem.

Trudne chwile dla Ayse i Ferita

Ayse przekazuje zrozpaczonemu Feritowi, że jej decyzja o wyprowadzce do Eskisehir jest ostateczna. Mimo że ich uczucie wciąż nie wygasło, upór i brak szczerej rozmowy doprowadzają do sytuacji, w której oboje błędnie zakładają, że to drugie zrezygnowało już z ich miłości. Związek tej dwójki zostaje poddany najpoważniejszemu testowi.

Przebudzenie Sahina i druzgocąca diagnoza

Tymczasem w szpitalu dochodzi do wyczekiwanego przełomu, a Sahin odzyskuje wreszcie świadomość. Cansel i Salih oddychają z wielką ulgą. Niestety radość nie trwa długo, gdyż u pacjenta lekarze stwierdzają całkowitą amnezję. Mężczyzna nie jest w stanie przypomnieć sobie, w jakich okolicznościach doszło do wypadku.

Sahin dowiaduje się o paraliżu

Okazuje się również, że w wyniku odniesionych obrażeń Sahin musi mierzyć się z częściowym paraliżem. Ta wstrząsająca diagnoza to dla niego potężny cios, który w jednej chwili diametralnie odmienia jego dotychczasowe plany na przyszłość.

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Kiedy i gdzie obejrzeć 951. odcinek "Dziedzictwa"?

Produkcję "Dziedzictwo" można śledzić codziennie o 16:05 na antenie stacji TVP1. Najnowszy, 951. epizod pojawi się w ramówce w środę, 17 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed telewizorem, mogą obejrzeć ten i poprzednie odcinki na platformie TVP VOD.

Fabuła i obsada popularnego serialu "Dziedzictwo"

Opowieść kręci się wokół Seher i Kevser, dwóch córek Yusufa, dorastających w skromnych warunkach, ale w wielkiej miłości. Ich drogi się rozchodzą, kiedy Kevser wychodzi za zamożnego mężczyznę z potężnej rodziny Kyrymly. Na świat przychodzi syn, który dostaje imię po dziadku. Niestety kobieta wcześnie zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na poważną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się 5-letnim bratankiem. Po śmierci Kevser chłopiec ląduje pod kuratelą bezlitosnego Yamana, a Seher za wszelką cenę próbuje wyrwać go z rąk chłodnego mężczyzny.

Na ekranie występują między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w Yamana)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (w roli Yusufa)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (grający Alego)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (w roli Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)