Dziedzictwo, odcinek 951: Aynur nieświadomie pomaga złodziejom. Dom prokuratora zostaje splądrowany - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-17 17:17

Aynur nieumyślnie gubi klucze, co bezwzględnie wykorzystuje złodziej, pozbawiając prokuratora bezcennej pamiątki. Tymczasem Ayse przekazuje Feritowi szokującą decyzję o wyprowadzce do Eskisehir. W szpitalu natomiast Sahin odzyskuje przytomność, ale zmaga się z amnezją i paraliżem. Co jeszcze wydarzy się w nowym, 951. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

W 950. odcinku "Dziedzictwa" dowiedzieliśmy się, że nieprzytomny Sahin wylądował w szpitalu, podczas gdy Semih knuł, by pozbawić go życia i zachować swoje mroczne tajemnice w ukryciu. Z kolei zdeterminowana Ayse postanowiła jak najszybciej opuścić Stambuł, zabierając ze sobą córkę, by uciec od pełnego zagrożeń środowiska związanego z komisarzem Feritem.

Dziedzictwo odcinek 951
Galeria zdjęć 8

Kradzież cennej pamiątki"

Aynur w roztargnieniu traci pęk kluczy, które błyskawicznie wpadają w ręce pozbawionego skrupułów złodzieja. Bandyta nie marnuje takiej szansy i wchodzi do mieszkania prokuratora pod jego nieobecność. Łupem rabusia pada między innymi wyjątkowo wartościowy dla Sinana przedmiot – pamiątkowy zegarek będący ostatnim darem od zmarłego brata.

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Aynur bierze sprawy w swoje ręce

Aynur jest zdruzgotana i nie umie sobie poradzić z wyrzutami sumienia po tym fatalnym potknięciu. Pomimo że jej relacje z Sinanem były dotychczas napięte, kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odzyskać skradzioną rzecz. Składa twardą obietnicę, że odnajdzie zegarek bez względu na wszystko, nawet jeśli będzie musiała stanąć twarzą w twarz z samym złodziejem.

Trudne chwile dla Ayse i Ferita

Ayse przekazuje zrozpaczonemu Feritowi, że jej decyzja o wyprowadzce do Eskisehir jest ostateczna. Mimo że ich uczucie wciąż nie wygasło, upór i brak szczerej rozmowy doprowadzają do sytuacji, w której oboje błędnie zakładają, że to drugie zrezygnowało już z ich miłości. Związek tej dwójki zostaje poddany najpoważniejszemu testowi.

Przebudzenie Sahina i druzgocąca diagnoza

Tymczasem w szpitalu dochodzi do wyczekiwanego przełomu, a Sahin odzyskuje wreszcie świadomość. Cansel i Salih oddychają z wielką ulgą. Niestety radość nie trwa długo, gdyż u pacjenta lekarze stwierdzają całkowitą amnezję. Mężczyzna nie jest w stanie przypomnieć sobie, w jakich okolicznościach doszło do wypadku.

Sahin dowiaduje się o paraliżu

Okazuje się również, że w wyniku odniesionych obrażeń Sahin musi mierzyć się z częściowym paraliżem. Ta wstrząsająca diagnoza to dla niego potężny cios, który w jednej chwili diametralnie odmienia jego dotychczasowe plany na przyszłość.

Dziedzictwo odcinek 951
Galeria zdjęć 8

Kiedy i gdzie obejrzeć 951. odcinek "Dziedzictwa"?

Produkcję "Dziedzictwo" można śledzić codziennie o 16:05 na antenie stacji TVP1. Najnowszy, 951. epizod pojawi się w ramówce w środę, 17 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed telewizorem, mogą obejrzeć ten i poprzednie odcinki na platformie TVP VOD.

Fabuła i obsada popularnego serialu "Dziedzictwo"

Opowieść kręci się wokół Seher i Kevser, dwóch córek Yusufa, dorastających w skromnych warunkach, ale w wielkiej miłości. Ich drogi się rozchodzą, kiedy Kevser wychodzi za zamożnego mężczyznę z potężnej rodziny Kyrymly. Na świat przychodzi syn, który dostaje imię po dziadku. Niestety kobieta wcześnie zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na poważną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się 5-letnim bratankiem. Po śmierci Kevser chłopiec ląduje pod kuratelą bezlitosnego Yamana, a Seher za wszelką cenę próbuje wyrwać go z rąk chłodnego mężczyzny.

Na ekranie występują między innymi:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w Yamana)
  • Sıla Türkoğlu (jako Seher)
  • Berat Rüzgar Özkan (w roli Yusufa)
  • Gülderen Güler (jako Kiraz)
  • Melih Özkaya (grający Alego)
  • Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
  • İpek Arkan (w roli Duygu)
  • Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)
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