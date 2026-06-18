W poprzednim odcinku (314) serialu "Złoty chłopak" Ferit i Seyran odkryli brak nagrań z monitoringu w szpitalu. Zdołali jednak odnaleźć kobietę, która zarejestrowała na wideo zdarzenia z korytarza. Z tym dowodem para udała się na policję, aby pomóc Sunie. Z kolei Abidin postawił swojej matce ultimatum – zagroził, że weźmie winę na siebie i całkowicie zerwie z nią kontakt, jeśli nie zmieni swojego postępowania.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Złoty chłopak odc. 315. Szefika zmienia zeznania, a Sadik przyznaje się do morderstwa

W 315. odcinku nastąpi ogromny przełom w prowadzonym śledztwie. Zastraszona Szefika niespodziewanie zmieni swoje wcześniejsze zeznania. Co więcej, Sadik nagle zgłosi się na policję i przyzna do zamordowania Aysen. Dzięki temu Suna zostanie natychmiast wypuszczona z aresztu.

Złoty chłopak odc. 315. Suna zmuszona do powrotu do posiadłości

Radość z odzyskania wolności przez Sunę nie potrwa niestety długo. Bezwzględna Wielka Pani błyskawicznie wykorzysta swoją pozycję. Brutalnie zmusi przerażoną, ciężarną dziewczynę do powrotu do swojej pilnie strzeżonej rezydencji.

Złoty chłopak odc. 315. Ferit wątpi w winę Sadika

Ferit od razu nabierze podejrzeń wobec nagłego wyznania Sadika. Będzie całkowicie przekonany, że mężczyzna złożył fałszywe zeznania i wziął winę na siebie tylko po to, aby chronić osobę odpowiedzialną za zbrodnię – Wielką Panią.

Złoty chłopak odc. 315. Ferit i Abidin trafiają do aresztu

Aby dowiedzieć się, kto naprawdę zabił Aysen, Ferit i Abidin obmyślą bardzo ryzykowny plan. Mężczyźni celowo sprowokują publiczną bójkę, po której obaj zostaną zatrzymani przez policję i trafią do aresztu. Będzie to jednak zaplanowany krok w ich tajnej akcji.

8

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 18 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 315 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet