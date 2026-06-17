W minionym, 313. odcinku ucieczka Suny i Abidina dobiegła nagle końca po tym, jak dotarła do nich informacja o śmierci Aysen. Suna, w wyniku knowań Wielkiej Pani, została oskarżona o jej morderstwo. W międzyczasie Ferit z ledwością uniknął śmierci, kiedy w jego pędzącym samochodzie doszło do nagłej awarii hamulców. Po tym wydarzeniu wraz z żoną desperacko stara się udowodnić niewinność siostry.

„Złoty chłopak” odcinek 314. Streszczenie

Zmotywowani do działania Ferit i Seyran, prowadząc własne dochodzenie w szpitalu, dowiadują się przerażającej prawdy – mafiosi zdołali całkowicie wykasować wszystkie oficjalne zapisy z kamer bezpieczeństwa z dnia, w którym zginęła Aysen. Na ich korzyść działa jednak łut szczęścia. Seyran znajduje osobę, która nagrywała telefonem szpitalny korytarz, rejestrując najważniejszy moment tego tragicznego dnia. To prywatne wideo staje się ostatnią deską ratunku dla Suny przed niechybnym osadzeniem w areszcie policyjnym. Ferit i Seyran, świadomi powagi sytuacji, robią wszystko, co w ich mocy, aby błyskawicznie przekazać zdobyty potajemnie materiał w ręce organów ścigania.

Równolegle załamany rozwojem wypadków Abidin udaje się do Wielkiej Pani, gdzie padając na kolana, błaga ją o bezzwłoczne wycofanie oskarżeń wysuniętych pod adresem Suny. Mężczyzna stawia jej twardy warunek – w przypadku braku pomocy ze strony szefowej mafii, sam weźmie na siebie odpowiedzialność za pozbawienie życia służącej, po czym zniknie na zawsze z jej życia.

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„Złoty chłopak”. Kiedy i gdzie oglądać serial?

Emisja serialu „Złoty chłopak” odbywa się na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Kolejny, 314. odcinek zostanie zaprezentowany widzom w środę, 17 czerwca 2026 roku. Będzie to epizod obfitujący w silne emocje, nieoczekiwane zmiany biegu wydarzeń oraz intrygi wewnątrz rodziny. Regularna emisja umożliwia widzom na bieżąco obserwowanie losów Ferita, Seyran, Sinana oraz pozostałych postaci.

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„Złoty chłopak”. Obsada serialu

W obsadzie serialu „Złoty chłopak” znaleźli się między innymi:

Afra Saraçoğlu , odgrywająca rolę Seyran Şanlı,

, odgrywająca rolę Seyran Şanlı, Mert Ramazan Demir , występujący jako Ferit Korhan,

, występujący jako Ferit Korhan, Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana,

w roli Halisa Korhana, Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı,

jako Hattuç Şanlı, Gülçin Santırcıoğlu , grająca İfakat Korhan,

, grająca İfakat Korhan, Emre Altuğ w roli Orhana Korhana,

w roli Orhana Korhana, Gözde Kansu jako Gülgün Korhan,

jako Gülgün Korhan, Ersin Arıcı , wcielający się w postać Abidina,

, wcielający się w postać Abidina, Beril Pozam , odgrywająca rolę Suny Şanlı,

, odgrywająca rolę Suny Şanlı, İrem Altuğ jako Sultan,

jako Sultan, Öznur Serçeler , występująca jako Asuman Korhan,

, występująca jako Asuman Korhan, Hülya Duyar w roli Şefiki,

w roli Şefiki, Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı,

jako Kazım Şanlı, Sezin Bozacı , grająca Esme Şanlı,

, grająca Esme Şanlı, Yiğit Tuncay w roli Latifa,

w roli Latifa, Selen Özbayrak jako Dicle,

jako Dicle, Umut Gezer , wcielający się w postać Yusufa,

, wcielający się w postać Yusufa, Taro Emir , odgrywający rolę Tekina Kayi,

, odgrywający rolę Tekina Kayi, Binnur Kaya jako Nükhet.