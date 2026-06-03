Panna młoda, odcinek 113: Cihan wręczy Hancer papiery rozwodowe! Tyle zażąda za rozpad ich małżeństwa - ZDJĘCIA

Telenowela "Panna młoda" stanowi świeżą propozycję w ramówce stacji TVP2. Produkcja zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce popularnej serii "Miłość i nadzieja". Przyglądamy się bliżej wydarzeniom, które twórcy przygotowali dla fanów w 113 odcinku serial "Panna młoda".

Rozpoznaj turecki serial po postaci. Tylko mistrz zdobędzie 9/9! Pytanie 1 z 9 Zacznijmy od czegoś prostego. Ta postać pochodzi z serialu... "Przysięga" "Okrutne miasto" "Elif" "Żony ze Stambułu" Następne pytanie

Co się wydarzy w 113 odcinku "Panna młoda"? Mukadder odda majątek Beyzie?

W 113 odcinku "Panna młoda" dochodzi do ostrej wymiany zdań, podczas której Cihan stanowczo upomina swoją matkę. Jednocześnie bliscy Fadime zatrzymują się w ogromnej posiadłości, a Melih otwarcie daje do zrozumienia, że Sinem darzy go sporym zainteresowaniem.

Z kolei oburzona zachowaniem syna Mukadder w 113 odcinku "Panna młoda" podejmuje radykalny krok i planuje oddać całą rezydencję Beyzie. Wyjaśnia Cihanowi, że podczas jego nieobecności wszyscy pracownicy zostali zwolnieni. Biznesmen stanowczo oznajmia jednak, że Fadime, Aysu i Melih są częścią rodziny i nigdzie się nie wybierają. Poleca im natychmiast wrócić do swoich obowiązków.

Cihan informuje domowników, że od tej pory za prowadzenie domu będzie odpowiadać Sinem. Kobieta wyraźnie nie kryje niezadowolenia, ale ostatecznie nie protestuje przeciwko decyzji. Na tym jednak nie koniec szokujących zwrotów akcji w rezydencji.

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Rozwód Hancer i Cihana przesądzony w 113 odcinku "Panna młoda"?

Niespodziewana wizyta w 113 odcinku "Panna młoda" mocno wpłynie na dalsze relacje głównych bohaterów i wystawi ich miłość na ciężką próbę. Do Cihana i Hancer przyjdzie Engin. Mimo że ona zechce zostawić mężczyzn samych, aby mogli spokojnie porozmawiać, Cihan natychmiast ją zatrzyma. Oświadczy, że sprawa, z którą przyszedł Engin, dotyczy właśnie jej.

Hancer w 113 odcinku "Panna młoda" dostanie możliwość samodzielnego określenia kwoty finansowego zadośćuczynienia, jakiej oczekuje po zakończeniu małżeństwa. Nie podejmie jednak decyzji od razu. Oświadczy, że musi się zastanowić, po czym opuszcza pokój. Po jej wyjściu Cihan zwróci się do Engina. Uzna, że gdyby naprawdę zależało jej na małżeństwie, natychmiast podarłaby dokumenty rozwodowe.

Czego Hancer zażąda od Cihana w 113 odcinku "Panna młoda"?

Hancer zdoła ukryć złości na Cihana, że jest gotowy na rozwód! Sama w gabinecie przeanalizuje całą sytuację. W 113 odcinku "Panna młoda" zapowie, że poprosi o coś, czego mąż nie będzie chciał jej dać. Czego zażąda od Cihana?

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Emisja w Turcji wciąż nie dobiegła końca

Omawiana produkcja zalicza się do grona wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. Na ten moment nakręcono trzy pełne sezony, które zamykają się w liczbie 325 oryginalnych epizodów. Ze względu na dwugodzinny czas trwania pojedynczego odcinka, polski nadawca dzieli materiał na krótsze fragmenty, co skutkuje niemal dwukrotnym zwiększeniem łącznej liczby odcinków. Ponieważ tureckie stacje nadal emitują premierowe odsłony, ostateczna długość całej historii pozostaje nieznana, a rodzimi widzowie spędzą z losami Hançer i Cihana jeszcze kilka najbliższych lat.

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Główna obsada serialu "Panna młoda". Aktorzy wcielający się w najważniejsze role

Na ekranie bryluje duet głównych bohaterów, czyli Talya Çelebi odgrywająca postać Hançer oraz Türkseve wcielający się w rolę Cihana. Ponadto w produkcji występuje szereg innych utalentowanych artystów.

Can Tarakçı portretujący na ekranie postać Cemila,

Betigül Ceylan jako stanowcza Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w bohaterkę o imieniu Gülsüm,

Elif Çapkin grająca serialową Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,

Türker Kantar odgrywający postać Emira,

Çisel Kuskan znana widzom jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.