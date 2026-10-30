Panna młoda, odcinek 245. Hancer decyduje się na szczere wyznanie, a Cemil i Yonca wpadają w kłopoty

Turecka telenowela "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Produkcja zadebiutowała nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła w paśmie emisyjnym miejsce "Miłości i nadziei". Jakie tym razem perypetie czekają głównych bohaterów? Przedstawiamy szczegółowe streszczenie wydarzeń z 245. odcinka.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim

"Panna młoda" odcinek 245. Co wydarzy się we wtorek 10 listopada 2026 roku?

W nadchodzącym, 245. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" dojdzie do bardzo ważnych rozstrzygnięć. Cihan przywozi Hancer z powrotem do domu, a kobieta podejmuje decyzję o wyznaniu mu całej prawdy. W międzyczasie Mukadder próbuje znaleźć wyjście z sytuacji dotyczącej Hancer i udaje się bezpośrednio do Cemila. Całe to zamieszanie sprawia, że Cemil oraz Yonca kompletnie zapominają o swoich obowiązkach i zaniedbują klientkę.

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Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy zobaczymy wielki finał w Polsce?

"Panna młoda" zalicza się do grona wyjątkowo długich tureckich telenowel. Dotychczas nakręcono trzy sezony tego formatu, które składają się łącznie z aż 325 odcinków. Ponieważ oryginalny metraż każdego z nich wynosi około dwóch godzin, na potrzeby polskiej telewizji materiał jest dzielony, co mniej więcej podwoi ostateczną liczbę epizodów. Warto mieć na uwadze, że w Turcji serial wciąż jest kontynuowany, przez co zamknięta liczba odsłon pozostaje nieznana. Polscy fani z pewnością poczekają na wielki finał bardzo długo, co zwiastuje nawet kilkuletnią obecność Hançer i Cihana na ekranach.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Hançer, Cihana i pozostałych bohaterów?

Główne postacie w tej produkcji kreują Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve grający Cihana. Poza nimi na ekranie pojawiają się także inni aktorzy.

• Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,

• Betigül Ceylan odgrywająca rolę Mukadder Develioglu,

• Günnur Adıgüzel na ekranie jako Gülsüm,

• Elif Çapkin występująca w roli Yoncy,

• Ceren Yuksekkaya kreująca postać Deryi,

• Sidal Damar grająca bohaterkę o imieniu Sinem,

• Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

• Türker Kantar występujący jako Emir,

• Çisel Kuskan odgrywająca postać Beyzy,

• Derya Deniz Değirmenci na ekranie jako Yasemin.

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