Dziedzictwo, odcinek 1065: Sinan wpadnie na nowy trop w sprawie wrobienia Aynur śmierć Ezgi. Dozorca okaże się kluczową osobą - ZDJĘCIA

Sinan bada sprawę podrzuconego noża w 1065. odcinku „Dziedzictwa”

Oskarżenia kierowane pod adresem Aynur nie przekonają Sinana. Śledczy nie potraktuje odnalezionego w jej lokalu noża jako rozstrzygającego dowodu winy i będzie kontynuował własne dochodzenie. W 1065. odcinku „Dziedzictwa” odbędzie rozmowę z zarządcą obiektu, z której wyniknie, że przeprowadzona w budynku dezynsekcja została całkowicie upozorowana.

Ustalenia te zyskają na wadze w momencie, gdy İbrahim przejrzy zapisy z monitoringu i oficjalnie potwierdzi przypuszczenia Sinana. Zgromadzony materiał dowodowy wykaże, że za obciążeniem Aynur stoi starannie zaplanowana intryga. Zdeterminowany prokurator będzie nadal tropił rzeczywistego zabójcę Ezgi, choć samo odkrycie faktu podrzucenia narzędzia zbrodni nie zamknie jeszcze całego śledztwa.

Nie wiadomo jeszcze, jak Sinan postąpi z zabezpieczonym nożem oraz czy nowe fakty pozwolą mu skutecznie uwolnić Aynur od ciążących na niej podejrzeń. Oficjalne streszczenie 1065. odcinka nie ujawnia ostatecznych kroków, jakie podejmie bohater w kwestii tego dowodu.

Bliskość Poyraza i Nany pogrąża Pelin w 1065. odcinku „Dziedzictwa”

Równolegle w 1065. odcinku „Dziedzictwa” Nana oraz Poyraz połączą siły, aby znaleźć źródło dodatkowego dochodu. Wspólne działanie sprawi, że między bohaterami zapanuje bardzo serdeczna i czuła atmosfera. Zacieśniająca się więź tej pary negatywnie wpłynie na Pelin, dla której obserwowanie ich razem stanie się wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Z dnia na dzień kondycja psychiczna Pelin ulegnie wyraźnemu pogorszeniu, a rozwijająca się relacja Poyraza i Nany przysporzy jej wyłącznie kolejnych cierpień.

Kiedy oglądać 1065. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji

Stacja TVP1 pokazuje nowe odsłony telenoweli „Dziedzictwo” od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00. Widzowie zobaczą 1065. odcinek serialu w czwartek, 5 listopada 2026 roku. Po zakończeniu emisji telewizyjnej każdy z epizodów trafia również do biblioteki serwisu internetowego TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada

Turecka produkcja „Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) to ciesząca się dużą popularnością opowieść o tragicznych losach, uczuciach i determinacji w walce o bliskich. Osierocony mały Yusuf trafia pod skrzydła swojego zasadniczego stryja, Yamana. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w ich domu zjawia się skromna ciotka chłopca, Seher. Choć początkowo relacje opiekunów są napięte, a otoczenie knuje przeciwko nim intrygi, między bohaterami rodzi się miłość, która daje dziecku szansę na normalne życie.

Kolejne odsłony produkcji przynoszą dramatyczne zwroty akcji i zmuszają postacie do stawienia czoła bolesnej stracie. Po śmierci Yamana Kırımlıego obowiązek wychowania małego Yusufa i ocalenia rodzinnego dziedzictwa przejmuje Nana Maryam.

Położenie bohaterki staje się jeszcze trudniejsze w obliczu realnego ryzyka deportacji. Chcąc uchronić Nanę przed wydaleniem z kraju i ponownie nie burzyć spokoju Yusufa, z pomocą przychodzi Poyraz. Mężczyzna decyduje się na zawarcie z Naną fikcyjnego związku małżeńskiego, a ten podyktowany okolicznościami krok szybko generuje nowe emocje, napięcia i uczucia między postaciami.

W obsadzie tej produkcji znaleźli się między innymi:

• Halil İbrahim Ceyhan, wcielający się w postać Yamana Kırımlıego,

• Sıla Türkoğlu, która gra rolę Seher Kırımlı,

• Nanuka Stambolishvili, występująca na ekranie jako Nana,

• Nik Xhelilaj, odtwarzający postać Poyraza,

• Berat Rüzgar Özkan, grający w telenoweli małego Yusufa.

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