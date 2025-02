Miłość i nadzieja. Yildiz zacznie pracować w domu Bülenta! Co sie stanie z Nazire?

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja. Yildiz zacznie pracować w domu Bülenta! Co się stało z Nazire? Streszczenie odcinka 141 Ask ve umut (27.02.2025)

Zaraz po śmierci Elif, miejsce Nazire w domu Bülenta i Feraye zajmie Yildiz. To właśnie ciotka zmarłej Elif będzie się teraz zajmować ich domem. A co się stało z Nazire, która trafiła do szpitala? Czy kobieta zmarła? Wyjaśniamy wszystkie szczegóły! Oto, co wydarzy się w 141. odcinku serialu "Miłość i nadzieja".