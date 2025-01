Miłość i nadzieja. Tak Zeynep dowie się, że Ege przespał się z Melis!

El Turco. To najbardziej wyczekiwany serial turecki 2025 roku! Can Yaman wraca w wielkim stylu

Zeynep wraca do Edremitu po zdradzie Ege. Co dalej w serialu "Miłość i nadzieja"?

Zeynep chce opuścić Stambuł i wrócić do Edremitu. Kuzey oskarża Suata, lecz ten stanowczo wszystkiemu zaprzecza. Konflikt narasta, a obie strony nie zamierzają ustąpić.

Co jeszcze wydarzy się w 122. odcinku?

W międzyczasie Naciye, zaniepokojona przyszłością Bülenta, namawia Feraye, by wspierała go w jego trudnych decyzjach. Feraye z początku waha się, ale presja rodziny i troska o Bülenta sprawiają, że angażuje się w jego sprawy. Co dalej z ich rozwodem?

Tymczasem Zeynep i Arda dowiadują się, że Melis spędziła noc z Egem, co wprowadza kolejne zawirowania w ich relacjach.

Miłość i nadzieja odcinek 122. Przeczytaj streszczenie odcinka

Zeynep podejmuje decyzję o powrocie do Edremitu. Oskarżony przez Kuzeya Suat wszystkiego się wypiera. Naciye zachęca Feraye do pomocy Bülentowi. Zeynep i Arda dowiadują się, że Melis spędziła noc z Egem.

Kiedy oglądać 122. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 122. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 31 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 122. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.