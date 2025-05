Miłość i nadzieja. Oto, co zrobił Bülent, by pomóc Gönül. Rodzina mu nie wybaczy!

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja. Oto, co zrobił Bülent, by pomóc Gönül. Żona i dzieci mu tego nie wybaczą! Streszczenie odcinka 191 Ask ve umut (20.03.2025)

Feraye już w 191. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" odkryje wstrząsającą prawdę. Kobieta dowie się, co zrobił Bülent, by pomóc Gönül wyjść z więzienia. Do tej pory nikt nie znał szczegółów. Teraz wszystko wyjdzie na jaw, a awantura znowu zawiśnie w powietrzu. Sprawdź koniecznie w galerii, co dokładnie się wydarzy.