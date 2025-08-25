Miłość i nadzieja, odcinki 273-278. Kuzey po ślubie z Bahar zobaczy ją z Silą w klinice. Ege dowie się, kto jest ojcem Zeynep. Streszczenia odcinków 6-13.09.2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w "Miłość i nadzieja" w odcinkach 273-278 we wrześniu?

Ślub Kuzeya i Bahar w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" poróżni Silę z młodszą siostrą? Niezupełnie, bo dobra, wrażliwa i opiekuńcza Sila zrozumie, że Bahar, tak jak ona zakochała się w Kuzeyu. Ale relacje całej trójki będą bardzo napięte, bo Bahar wyczuje, że mąż nadal kocha jej siostrę. Leczenie Sili w klinice psychiatrycznej jeszcze się nie skończy, ale dzięki zaangażowaniu lekarza, doktora Leventa powoli zacznie wracać do zdrowia. Yildiz odkryje, że Sila padła ofiarą intrygi Alpera i zawiadomi o tym Kuzeya...

Tymczasem Ege dowie się, że Zeynep jest córką Bulenta, czyli przyrodnią siostrą Melis. Nie względu na ciążę żony nie powie Melis prawdy. Po ślubie z Bahar i odkryciu filmu Alpera, Kuzeya dopadną wątpliwości związane z Silą. Zacznie wyrzucać sobie, że źle zrobił odtrącając jej miłość.

Przeczytaj streszczenia i sprawdź, jak potoczą się losy innych bohaterów "Miłość i nadzieja" w odcinkach 273-278 od soboty, 6 września, do soboty, 13 września.

"Miłość i nadzieja", odcinek 273 - sobota, 6.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Na przyjęciu ślubnym Cavidan przynosi wstyd rodzinie Kuzeya. Seda próbuje się otworzyć sejf w domu Melis. Kuzey i Bahar natykają się na Silę. Ege domaga się wyjaśnień od Feraye, Gonul i Belkis na temat ojca Zeynep.

"Miłość i nadzieja", odcinek 274 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Feraye ulega szantażowi Alpera. Mężczyzna postanawia wymusić też kolejną zapłatę od Cavidan. Cihan naraża się na gniew Zeynep. W dniu ślubu Kuzeya i Bahar na uroczystości zjawia się przybrana siostra panny młodej, Sila.

"Miłość i nadzieja" odcinek 275 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ege domaga się wyjaśnień od Feraye. Cihan wykonuje szlachetny gest wobec Zeynep. Cavidan panicznie boi się ujawnienia filmu Alpera. Jest gotowa na wszystko, by tego uniknąć. W szpitalu Kuzey zauważa rozmawiające ze sobą Bahar i Silę.

"Miłość i nadzieja", odcinek 276 - środa, 10.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ege zamyka Feraye i Belkis w pokoju. Melis przy próbie uwolnienia kobiet, doznaje urazu brzucha. Tymczasem Zeynep odkrywa, że Cihan czytał jej pamiętnik, a Yildiz próbuje pokazać Kuzeyowi nagranie z Alperem.

"Miłość i nadzieja", odcinek 277 - piątek, 12.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Yildiz przekazuje Naciye, co Alper mówił na filmie. Kuzey wyznaje Egemu, kto jest ojcem Zeynep. Szczerze mówią o swoich uczuciach. Levent namówić Silę na rozmowę z pierwszym z nich. Hulya odkrywa sekret Cavidan.

"Miłość i nadzieja", odcinek 278 - sobota, 13.09.2029, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep dostaje od Cihana zdjęcie z ojcem. Hulya i Yildiz znajdują film Alpera. Cihan przegania Alpera z domu Gonul. Kuzeya dręczą wątpliwości związane z Silą. Alper mówi Cihanowi, kto jest ojcem Zeynep.

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Od września turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do soboty o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD