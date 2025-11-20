Miłość i nadzieja, odcinek 338: Zaręczyny Sili i Kuzeya. Wreszcie pozbędą się Bahar? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 338 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zaręczyny Sili i Kuzeya w 338 odcinku "Miłość i nadzieja" będą cudowną niespodzianką, którą specjalnie dla zakochanych przygotują Feraye i Bulent. Po tym wszystkim, co ostatnio przeszli, oboje uznają, że nikt i nic ich już nie rozdzieli. Nawet Bahar, która wcale nie zgodziła się na rozwód i dalej będzie knuła, jak zatrzymać przy sobie Kuzeya. Chociaż on już wybrał Silę, a po tym, co się dowie na temat udziału żony w wypadku swojej siostry Hulyi, nie będzie chciał mieć z nią już nic wspólnego. Teraz będzie się liczyła już tylko Sila.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 339: Bahar w ciąży! Radosna nowina zaskoczy nawet Cavidan - ZDJĘCIA

W tym pięknym miejscu Sila i Kuzey zaręczą się w 338 odcinku "Miłość i nadzieja"

Z dala od Bahar w 338 odcinku "Miłość i nadzieja" Feraye i Bulent zadbają o to, żeby Sila i Kuzey na długo zapamiętali swoje zaręczyny. W pięknej scenerii w ogrodzie nad basenem domu prawnika zapanuje romantyczna atmosfera. Prawdziwa matka Sili, nie wiedząc jeszcze o tym, że łączą ich więzy krwi, nie zapanuje nad wzruszeniem, kiedy zobaczy dziewczynę w długiej białej sukience, bukietem kwiatów w dłoniach, skromnej białej opasce we włosach. Sila będzie wyglądała jak anioł. Kuzeyowi aż odbierze mowę na jej widok.

Poruszające przemówienie z okazji zaręczyn Sili i Kuzeya w 338 odcinku "Miłość i nadzieja" wygłosi Bulent.

M jak miłość. ZWIASTUN. Chorobliwa zazdrość Mariusza o Kasię. Martyna popsuje przyjaźń z Jakubem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Są drogi, którymi podróżujesz i lata, którymi żyjesz. Nigdy nie wiesz, czego doświadczysz ani co cię spotka. Na tych drogach jest cierpienie i szczęście. Czasami się gubisz. Jego ścieżka przecina się z twoją. On wskazuje ci drogę, która staje się waszą wspólną drogą. Pewnego dnia myślałem, że zgubiłem się na morzu, ale znalazłem siebie. I wy też się odnaleźliście. Kochajcie siebie, dzieci. Życzę wam wielu wspaniałych lat i wielu cudownych podróży...

Czuły pocałunek Sili i Kuzeya podczas zaręczyn w 338 odcinku "Miłość i nadzieja"

Chwilę potem Sila i Kuzey w 338 odcinku "Miłość i nadzieja" włożą na palce obrączki związane czerwoną wstążką. To będzie symbol więzi, której nie sposób rozerwać. To Bulent przetnie wstążkę i tym samym zakochani oficjalnie będą zaręczeni. Szczęśliwi i pełni nadziei, że już zawsze będą razem, czule się przytulą. Kuzey delikatnie ujmie twarz Sili w dłonie i złoży na jej czole pocałunek. Niestety Bahar nie przestanie knuć, jak rozdzielić tę dwójkę bohaterów "Miłość i nadzieja"