Miłość i nadzieja, odcinek 336: Kuzey wreszcie się dowie, że to Bahar zepchnęła Hulyę z balkonu! Tak prawda wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 336 - sobota, 22.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 336 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila będzie już mogła opuścić szpital po zatruciu gazem, do którego doprowadzi zazdrosna Bahar! Zdradzamy, że jej siostra uszkodzi rurkę przy kuchence, w efekcie której ukochana Kuzeya o mało nie pożegna się z życiem. Ale na szczęście, uda się ją uratować, dzięki czemu prędko będzie mogła wrócić do domku, gdzie już będą czekać tam na nią Bahar z Cavidan w towarzystwie Hulyi, czym ogromnie ich zaskoczą!

- Co tu robicie? - zapyta je Kuzey.

Tak samo jak Bahar, która w 336 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" aż zaniemówi na widok Kuzeya troszczącego się o Silę. Ale na szczęście, z opresji jak zawsze uratuje ją Cavidan. Tyle tylko, że Bozbey i tak jej nie uwierzy!

- Pytałem, co tu robicie - powtórzy Bozbey.

- Jak to co? Przyszłam odwiedzić córkę. Podobno się czymś zatruła - okłamie go Cavidan.

- Wszystko w porządku siostro? Mówią prawdę - upewni się Kuzey, a gdy Hulya potwierdzi, to wtrąci się i Yildiz, ale i ona nic nie wskóra - Nic pani nie zrobiły?

Kuzey w końcu pozna prawdę o wypadku Hulyi w 336 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak nawet to w 336 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie uspokoi Kuzeya, który pójdzie sprawdzić rurkę gazową i szybko odkryje, że jest ona świeżo wymieniona na nową. I wówczas dla Yildiz już stanie się jasny powód wizyty Bahar i Cavidan i za wszelką cenę spróbuje to udowodnić!

- Rurka jest w porządku. Ale ktoś ją ostatnio wymienił - powie Bozbey.

- Ty to zrobiłaś. I teraz przyszłaś tu, aby zatrzeć ślady! To ty! - oskarży ją Yildiz.

- Yildiz, o czym ty mówisz? - dopyta Kuzey.

A Bahar w 336 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" od razu zacznie się bronić, w co włączy się także i Cavidan! Ale Yildiz tak łatwo nie odpuści, dzięki czemu w końcu i Kuzey dowie się prawdy! W tym tej, że to właśnie ona zepchnęła jego siostrę z balkonu!

- Oszalała. Miałabym nastawać na życie siostry? - zacznie bronić się Bahar.

- Jesteś do tego zdolna - potwierdzi gosposia.

- Wynoś się stąd, wariatko! - nakaże jej Cavidan.

- Nie wyniosę się. To wy stąd odejdziecie! Chciałyście na zabić, żebyśmy nie powiedziały prawdy - oskarży je Yildiz.

- Chwileczkę, jakiej prawdy? Powiedziałaś dzisiaj Syli, że wiesz co zrobiła Bahar. Sila ty też chciałaś mi coś wyznać. Teraz muszę się o wszystkim dowiedzieć - powie stanowczo Kuzey.

- Bahar... zepchnęła ciocię Hulyę z balkonu - wyzna w końcu Sila, czym ogromnie go zaskoczy.

Wściekły Kuzey nie daruje tego Bahar w 336 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Do tego stopnia, że w pierwszej chwili w 336 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zszokowany Kuzey pomyśli się to żart, ale niestety prawda będzie inna. I choć Bahar spróbuje się bronić, to wściekły Bozbey jej tego nie odpuści!

- Odezwij się! To jakiś żart?! Mów! - nakaże jej Bozeby, ale przerażona Bahar ani słowem się nie odezwie. Ale w tym wyręczy ją siostra, jednak już wcale nie na jej korzyść - Nie Kuzeyu, to prawda. Ciocia Hulya to potwierdziła

- Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego? - zapyta ją z wyrzutem wściekły Kuzey.

- Ciocia Hulya widziała na filmie jak Bahar i Levent się całują. Chciała powiedzieć o tym Sili, ale Bahar się zdenerwowała i podczas kłótni zepchnęła ciocię Hulę z balkonu - wyjaśni za nią Yildiz.

- Zrobiłaś to? - spyta z wyrzutem Kuzey, a gdy Bahar zaprzeczy, to jeszcze dosadniej powtórzy - Zraniłaś moją siostrę? Mów prawdę!

- Przysięgam, że nie - okłamie go żona.

- Bahar jest twoją żoną. Uwierzysz im, czy jej? One kłamią! - włączy się w jej obronę Cavidan.

- Nie kłamie Kuzeyu! Ciocia Hulya to potwierdziła! Levent był w to zamieszany! - zapewni go Yildiz.

Ale w 336 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey znajdzie sposób, aby się w tym utwierdzić i postanowi odszukać uszkodzoną rurkę! Tyle tylko, że jej nie znajdzie, dzięki czemu Bahar w pierwszej chwili odetchnie z ulgą. Ale Bozbey i tak jej nie uwierzy i nie odpuści!

- Usiłowałaś także zrobić krzywdę Sili? - zapyta ją.

- Nie, to nie ja! - zacznie powtarzać Bahar.

- Bahar, dlaczego to zrobiłaś? Przecięłaś rurkę gazową, a potem ją ukryłaś. Jeśli ją znajdę, poniesiesz poważne konsekwencje. Zrobiłaś to? - zapyta jeszcze raz, a gdy jego żona zaprzeczy, to pójdzie sprawdzić, ale oczywiście niczego nie znajdzie - Do diabła! Bawią się z nami. Niczego nie znalazłem. Gdzie wyrzuciłaś rurkę? A gdyby coś stało się Sili, co wtedy?

- Przecież mówi, że tego nie zrobiła - wtrąci się Cavidan.

- Kuzeyu, jestem niewinna - zacznie go zapewniać.

- Jedziemy na policję! - Kuzey postawi sprawę jasno, ale wtedy stanie się coś, co znów całkowicie zmieni obrót rzeczy!