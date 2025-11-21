Miłość i nadzieja, odcinek 337-342. Bahar usunie ciążę? Sila i Kuzey zaręczą się. Streszczenia odcinków od 24.11 do 29.11.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 337 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya, która została zastraszona, potwierdza niewinność Bahar, że to nie ona wypchnęła ją z balkonu. Stosunki między Bülentem a Feraye ulegają poprawie. Tymczasem ktoś wysyła do Naciye anonimy z pogróżkami. To znów sprawka Bahar, która w ten sposób chce mieć teściową po swojej stronie, żeby nie doszło do rozwodu. Kuzey planuje oświadczyny. Prosi Bülenta o pomoc.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 337: Hulya zaprzeczy, że Bahar zepchnęła ją z balkonu! Tylko tak zdoła uratować przed nią i Cavidan swoją matkę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 338 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bülent i Feraye pomagają Kuzeyowi, który organizuje oświadczyny. Zeynep nakrywa Cihana na spotkaniach z Ozlem. Naciye postanawia przeciwstawić się Cavidan i Bahar.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinek 338: Zaręczyny Sili i Kuzeya. I tak nie pozbędą się Bahar? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 339 - środa, 26.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bülent i Feraye dbają o to, by zaręczyny Kuzeya i Sili były niezapomniane. Zeynep dowiaduje się od Ozlema prawdy o Cihanie. Naciye zamierza udać się na policję. Bahar i Cavidan robią wszystko, by ją powstrzymać. Ege znajduje w medalionie włosy.

Przeczytaj: Miłość i nadzieja, odcinek 339: Bahar w ciąży! Radosna nowina zaskoczy nawet Cavidan - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 340 - czwartek, 27.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2 w TVP2

Bahar ogłasza, że jest w ciąży. Niebawem razem z Cavidan przyłapują Kuzeya i Silę w sypialni. Ege postanawia zbadać DNA znalezionych włosów. Zeynep decyduje się pomóc Bülentowi w ratowaniu jego małżeństwa.

"Miłość i nadzieja" odcinek 341 - piątek, 28.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis i Zeynep łączą siły, by przygotować tort rozwodowy. Cavidan zaczyna mieć dziwne zachcianki kulinarne. Bahar podejmuje decyzję o usunięciu ciąży. Bülent przeprasza Feraye i proponuje, by do siebie wrócili, jednak kobieta odmawia.

"Miłość i nadzieja" odcinek 342 - sobota, 29.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila namawia Bahar, by nie usuwała ciąży i nie pozbywała się dziecka Kuzeya. Tymczasem w spisek intrygantki angażuje się Cavidan. Bülent rozmawia z Cihanem o Zeynep i ich wspólnej przyszłości. Belkis chce wystąpić w roli matki chłopaka, kiedy będzie się on oświadczał ukochanej.