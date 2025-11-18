Miłość i nadzieja, odcinek 337: Hulya zaprzeczy, że Bahar zepchnęła ją z balkonu! Tylko tak zdoła uratować przed nią i Cavidan swoją matkę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 337 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey uklęknie przed Hulyą i otwarcie zapyta ją, czy to Bahar zepchnęła ją z balkonu. Tym bardziej, że Sila w końcu powie mu prawdę, gdy Cavidan i Bahar niespodziewanie zjawią się w domu letniskowym i wraz z siostrą Bozbyea będą czekać na niego, Silę i Yildiz, którzy wrócą tam ze szpitala. I wtedy dla gosposi stanie się jasne, że obie przyszły tutaj zatrzeć ślady po próbie zatrucia ich gazem, ale niestety jej osąd się nie sprawdzi, bo to nie one wymienią rurkę na nową. Ale rzeczywiście nie zjawią się tam od tak!

I w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Yildiz boleśnie się o tym przekonają, gdy Hulya niespodziewanie wypali, że to wcale nie Bahar jest winna jej wypadkowi! Mimo iż doskonale będzie wiedzieć, że będzie to wyłącznie jej wina! Ale niestety nie będzie mogła tego powiedzieć!

- Bahar tego nie zrobiła. Nic takiego nie powiedziałam - powie mu cichutko Hulya ze spuszczonym wzrokiem i drżącymi rękami, gdyż nie będzie w stanie spojrzeć mu w oczy! Tym bardziej, iż będzie to jedno wielkie kłamstwo!

Hulya nie wyda Bahar ku zaskoczeniu Sili i Yildiz w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I tym w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" mocno zszokuje nie tylko Silę i Yildiz, zwłaszcza, że wcześniej powie im zupełnie co innego, ale również i samego Kuzeya. Szczególnie, że i tak będzie on gotowy zabrać Bahar na policję, ale w tej sytuacji wszystko się zmieni, gdyż jego żona udowodni już swoją "niewinność" co do rurki, a teraz jeszcze i tego.

Oczywiście, w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz nie będzie mogła przejść obok tego obojętnie i od razu zacznie robić Hulyi wymówki. Ale nawet one nie sprawią, że siostra Kuzeya zmieni zdanie i jednak wyda Bahar!

- Powiedziałaś to, Hulyo. Sama przyznałaś, że to Bahar cię zepchnęła. Dlaczego teraz zaprzeczasz? Co się stało? - spyta Yildiz.

- Ja… Bahar tego nie zrobiła. Zakręciło mi się w głowie. Upadłam sama. Bahar nie miała z tym nic wspólnego - okłamie drążącym i przerażonym głosem Hulya.

Cavidan zastraszy siostrę Kuzeya w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey powoli wstanie i spojrzy na Silę i Yildiz z wyrzutem, tak jakby to one zawiodły jego zachowanie, a nie Bahar, która w tej samej chwili będzie triumfować. I oczywiście nie omieszka tego nie skomentować, bo już nawet nie zdoła się przed tym powstrzymać! Mimo iż to właśnie ona znów będzie kłamać!

A to dlatego, że tuż przed powrotem Kuzeya, Sili i Yildiz do domku letniskowego jej matka zastraszy siostrę Bozbeya! Cavidan da jej jasno do zrozumienia, że jeśli potwierdzi, że to Bahar zepchnęła ją ze schodów, to ona wpakuje i jej matkę do więzienia, którą oskarży o zabicie Alpera! Mimo tego, iż tak naprawdę Naciye wcale go nie zabije, ale nikt poza Bahar i Cavidan nie będzie tego świadomy. Dlatego w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ona wciąż będzie mogła tym zastraszać!

- Jeśli powiesz Kuzeyowi, że Bahar cię zepchnęła, powiem mu, że twoja matka jest morderczynią. Wtedy to ona trafi do więzienia - syknie Cavidan, czym już przerazi Hulyę, ale na tym wcale nie poprzestanie, aby mieć pewność, że na pewno nic nie chlapnie - Twoja matka zabiła Alpera. A ja pochowałam go własnymi rękami. Tylko ja wiem, gdzie jest zakopany. Wiem, co się stanie, jeśli otworzę usta. Może i sama spłonę, ale Naciye pójdzie za kraty. Rozumiesz, dziewczyno?

Bahar będzie świętować w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I niestety to jej się uda, gdyż Hulya już nic na to nie odpowie tylko zaleje się łzami. Szczególnie, że w tej sytuacji zrozumie, że nie ma innego wyjścia i musi okłamać Kuzeya. Mimo iż tak bardzo nie będzie tego chciała. Ale Cavidan nie pozostawi jej wyboru, w związku z czym w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" to Bahar będzie triumfować, a Hulya jeszcze będzie musiała tego słuchać...

- Słyszałeś, Kuzeyu?! Mówiłam ci, że tego nie zrobiłam! One kłamały! - powie Kuzeowi, po czym spojrzy triumfalnie w kierunku Sili i Yildiz i doda - Oczerniły mnie! Jestem niewinna!

A skonsternowany Kuzey w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" już nic na to nie odpowie. Tylko ponownie spojrzy się na Silę i Yildiz, które będą stać w milczeniu z dokładnie takimi samymi twarzami jak ta jego, bo kompletnie nie będą mogły zrozumieć reakcji Hulyi. Tym bardziej, że tak samo jak Kuzey nie będą mieć pojęcia o szantażu Cavidan i stąd tak samo jak on nie odważą się już nic więcej powiedzieć, przez co w pomieszczeniu zapadnie ciężka cisza.