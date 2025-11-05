Miłość i nadzieja, odcinek 326: Sila wreszcie pozna się na Bahar! Z przerażeniem odkryje, co zrobiła Hulyi - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 326 - wtorek, 11.11.2025, o godz. 17.15 w TVP2

W 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila w końcu pozna prawdę o Bahar! A wszystko za sprawą Yildiz, która pokaże jej, jaka naprawdę jest jej siostra, gdy domyśli się, że podała Hulyi środki nasenne, aby ją uciszyć! Ale jak do tego dojdzie?

W 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Yildiz zajrzą do Hulyi, która wciąż będzie spać, czym zaniepokoi je obie. Tak samo jak i Kuzeya, który także do nich zajrzy. Tym bardziej, gdy Bahar wspomni mu o lekarstwie, jakie miała jej podać jej siostra, co będzie oczywiście kłamstwem! Ale Bozbey nie będzie tego świadomy!

- Sila, ona ciągle śpi. Dlaczego tak długo? - zaniepokoi się Yildiz.

- Nie wiem. Wczoraj spojrzała na mnie, powiedziała moje imię… Poprosiła, żebym nie opuszczała Kuzeya. A potem zasnęła. I od tamtej pory nic - przyzna Sila.

- Czy moja siostra już się obudziła? - przerwie im Kuzey, który akurat do nich dołączy.

- Niestety nie - powie Sila.

- Boże… Powinna się już dawno przebudzić - skwituje Bozbey.

- Co powiedział lekarz? - dopyta Yildiz.

- Że to dobry znak, że zaczęła mówić. Ale potrzebuje spokoju. Nie możemy na nią naciskać - odpowie jej prawnik, po czym zwróci się do swojej ukochanej - Miejmy ją jednak na oku. Sila, podawałaś jej dziś jakieś lekarstwo?

- Lekarstwo? Nie… - odpowie zaskoczona Sila.

- Przecież dałaś Bahar pustą strzykawkę - przypomni jej Kuzey.

Sila zrozumie, że Bahar wrobiła ją przed Kuzeyem w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w tym momencie w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sili już zapali się czerwona lampka, gdyż zda sobie sprawę, że jej siostra musiała zrobić to za jej plecami. Ale oczywiście postanowi jej nie wydać i także posunie się do kłamstwa przez Kuzeyem.

- Ach, tak… To były tylko witaminy - okłamie go.

- Dobrze. Zadzwonię jeszcze do lekarza - uwierzy jej Bozbey, po czym wyjdzie.

Tyle tylko, że w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz nie da się na to nabrać. Tym bardziej, że szybko zrozumie motyw działań Bahar, w co Sila aż nie będzie mogła uwierzyć.

- Sila, przecież nie dawałaś Hulyi żadnych lekarstw. Nie mogłaś też dać Bahar żadnej strzykawki - zauważy Yildiz.

- Nie zrobiłam tego… - przyzna jej się Sila.

- Więc Bahar zdała sobie sprawę, że Hulya odzyskała mowę. Podaje jej środki nasenne, by ją uciszyć. To oczywiste - domyśli się gosposia.

- Yildiz, czy to naprawdę możliwe? To przecież moja siostra… - zmartwi się Sila.

- Nadal w to nie wierzysz? Nie widzisz, co się dzieje? Hulya próbowała odzyskać nagranie z jej telefonu. Zobaczyła je, a zaraz potem spadła z balkonu - przypomni jej Yildiz.

- Bahar… nie była taka - odpłaci się jej siostra.

- Nie była, to prawda. Ale żądza władzy ją zmieniła. Władza potrafi zniszczyć nawet najlepszych ludzi. Odbiera im serce, rozum, wszystko - wyjaśni jej gosposia.

- Jak można żyć z takim ciężarem na duszy? Jak ona może tak żyć? - zacznie się zastanawiać.

- Słuchaj, Sila. Jeśli udowodnię ci, że to Bahar doprowadziła Hulyę do tego stanu… czy wciąż będziesz jej bronić? - zapyta otwarcie Yildiz.

- Nie. Jeśli naprawdę to zrobiła… dla mnie już nie istnieje - zapowie stanowczo Sila.

Sila wreszcie pozna prawdziwą twarz Bahar w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" tak się stanie, gdyż jak tylko Cavidan i Bahar wyjdą z sypialni, to zakradną się do niej Sila z Yilidz i zaczną przeszukiwać wszystkie szafki w poszukiwaniu lekarstw. I na nie na samym dole szafki nocnej w końcu trafi sama siostra Bahar. Przerażona Sila wyciągnie z niej strzykawki i leki nasenne, które wcześniej żona Kuzeya podała jego siostrze, dokładnie tak jak podejrzewała Yildiz.

I wówczas w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" już wszystko stanie się dla niej jasne. Ale Sila zupełnie nie będzie mogła się z tym pogodzić...