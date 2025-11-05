Miłość i nadzieja, odcinek 326: Bahar zabije Hulyę? Wstrzyknie jej środek i zrzuci winę na Silę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 326 - wtorek, 11.11.2025, o godz. 17.15 w TVP2

W 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar będzie gotowa na wszystko, aby tylko Hulya nie wydała jej przed Silą i Kuzyem. Tym bardziej, że będzie świadkiem pierwszych słów siostry Kuzeya, która ta po swoim wypadku w końcu wypowie do jej siostry. I choć wówczas jeszcze nie przyzna jej, że to właśnie Bahar zepchnęła ją z balkonu, to ona zda sobie sprawę, że to jedynie kwestia czasu i postanowi ją przed tym powstrzymać!

W 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zakradnie się do pokoju Hulyi, w którym siostra Kuzeya będzie smacznie spać. Żona Bozbeya po cichu się do niej zakradnie, po czym wyjmie strzykawkę z podejrzaną substancją i wbije ją w kroplówkę, którą będzie przyjmować jej bratowa. Tyle tylko, że w pewnym momencie ona się wybudzi i widząc to z przerażeniem zacznie piszczeć! Ale Bahar szybko ją uciszy, a gdy całą zawartość spłynie, to szybko wyjdzie!

- Ciii… Śpij, śpij dalej… - powie jej Bahar.

Bahar oszuka Silę w sprawie Hulyi w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dumna z siebie Bahar zacznie zbiegać ze schodów, pośpiesznie chowając strzykawkę do kieszeni. Ale wtedy natknie się na Silę, która na jej szczęście nie zdąży jej zobaczyć. Jednak sama obecność siostry mocno ją sparaliżuje!

- Bahar? Co się z tobą dzieje? Wyglądasz, jakbyś ducha zobaczyła - zapyta Sila.

Jednak w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" tylko na chwilę, bo już za moment Bahar się ocknie i znów przybierze maskę niewinności, w którą naiwna Sila niestety znów uwierzy. I przez to jej siostrze ponownie przyjdzie tak łatwo ją oszukać...

- Ja…Wydawało mi się, że słyszałam jakieś dźwięki na górze. Myślałam, że Hulya się obudziła. Poszłam to sprawdzić, ale… chyba się przesłyszałam. Nadal śpi - okłamie ją Bahar.

- Śpi? - zaniepokoi się jej siostra.

- Tak, głęboko. A ja chyba też zaraz padnę ze zmęczenia. Położę się na chwilę - potwierdzi jej.

Kuzey uwierzy Bahar w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zniknie, a Sila na wszelki wypadek pójdzie zajrzeć do Hulyi. Ale niestety będzie już za późno, gdyż dosłownie chwilę przed siostra Kuzeya zdąży usnąć po środku, jaki podała jej jego żona.

A szczęśliwa Bahar w 326 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" jak gdyby nic wróci do siebie, po czym wyjmie strzykawkę, aby ją schować. Ale wtedy do jej pokoju wejdzie Kuzey, który akurat ją z nią nakryje. I wtedy jego żona posunie się do kolejnego kłamstwa, wrabiając we wszystko Silę...

- Co tam chowasz? - zapyta Kuzey, który wszystko zauważy.

- Ja? Ach, o tym mówisz… Widziałam, jak Sila dziś rano podawała lekarstwo Hulyi. Powiedziała mi, żebym to wyrzuciła do śmieci, żeby nie leżało na wierzchu - skłamie Bahar.

- Dobrze. Wyrzuć to natychmiast. Jeszcze kogoś ukłujesz przez przypadek. Ja wychodzę - uwierzy jej Bozbey.

- O mało nie wpadłam… - powie już do siebie.