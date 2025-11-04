Miłość i nadzieja, odcinek 325: Hulya przemówi! Takie będą pierwsze słowa siostry Kuzeya - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 325 – poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po wydarzeniach związanych z fałszywą groźbą samobójstwa Bahar, za namową Cavidan, zdecyduje się „dla dobra rodziny” przyjąć propozycję rozwodu od Kuzeya. Jej pozorna zgoda będzie jednak częścią nowego planu i sprytnej manipulacji, która ma sprawić, że mężczyzna sam do niej wróci. W tym czasie Yildiz wyjawi Sili całą prawdę o kłamstwach Bahar. Dziewczyna dowie się, że siostra symulowała rozpacz i groziła, że odbierze sobie życie tylko po to, by zniszczyć jej związek z Kuzeyem. Wstrząśnięta Sila odwiedzi Hulyę, by uspokoić myśli. Nie będzie jednak wiedziała, że to właśnie tam czeka ją największy wstrząs.

Cud w pokoju Hulyi – siostra Kuzeya przemówi

W pokoju panować będzie cisza. Hulya, która od miesięcy nie wydobyła z siebie ani słowa, leżeć będzie nieruchomo, ze wzrokiem utkwionym w suficie. Yildiz dogląda chorej, ale w pewnej chwili ktoś z kuchni zawoła:

– Yildiz! Spójrz na jedzenie, przypali się!

Pokojówka westchnie, odwróci się i wyjdzie, zostawiając Silę samą z chorą. Dziewczyna oprze się o szafkę, z trudem łapiąc oddech po dramatycznej rozmowie z Yildiz. Przez chwilę świat jakby się zatrzyma. I wtedy stanie się coś niezwykłego. Z ust Hulyi wydobędzie się cichy, chrapliwy głos:

– Sila…

Sila zamarznie. Obróci się gwałtownie, nie wierząc własnym uszom.

– Siostro Hulyo?! – zawoła z niedowierzaniem, rzucając się ku łóżku. Łzy spłyną jej po policzkach. – Słyszysz mnie? Hulya z trudem poruszy ustami.

– Nie… opuszczaj… Kuzeya… – wyszepcze z wysiłkiem, ale wyraźnie.

Sila zaszlocha, obejmując jej dłoń.

– Dzięki Bogu! Przemówiłaś! – powie przez łzy. Bahar usłyszy każde słowo i wpadnie w panikę.

Za drzwiami, w półmroku korytarza, stanie Bahar. Przyszła zobaczyć, co robi Sila, ale gdy usłyszy głos Hulyi – zamarznie. Każde słowo siostry Kuzeya dotrze do niej jak ostrze. Na jej twarzy pojawi się strach i panika.

– Niech to szlag… – syknie przez zęby. – Hulya się obudziła. Powie jej wszystko…

Odwróci się i rzuci biegiem w dół po schodach, jakby uciekała przed własnym końcem. Jej obcasy będą uderzać o drewno jak odliczanie – do katastrofy, której nie da się już powstrzymać.

Czy Bahar uda się jeszcze coś ukryć?

Hulya wreszcie zacznie mówić i to właśnie w momencie, gdy Bahar będzie przekonana, że znów przechytrzyła wszystkich. W 325 odcinku „Miłość i nadzieja” siostra Kuzeya wypowie słowa, które mogą pogrążyć Bahar raz na zawsze. Czy Kuzey dowie się prawdy o tym, kto naprawdę zepchnął Hulyę z balkonu? Jedno jest pewne, cisza, która chroniła Bahar, właśnie się skończy.