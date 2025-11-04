Miłość i nadzieja, odcinek 320: Wściekły Kuzey w końcu straci cierpliwość do Cavidan! Powie Bahar, czego dowiedział się od Acelyi - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 320 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 320 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey wróci do rezydencji, przez co teoria Cavidan, że uciekli wspólnie z Silą się nie sprawdzi. Tym bardziej, że Bozeby zjawi się tam sam, bez swojej ukochanej, którą chwilę wcześniej porwie Levent, gdy prawnik już zdoła się o nim wszystkiego dowiedzieć. Oczywiście, lekarz nie będzie chciał, aby dowiedziała się o tym i jego ukochana, stąd postanowi ją wywieźć jak najdalej od jej ukochanego, co niestety mu się uda!

Wszystko przez to, że w 320 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" uda mu się uciec przed Kuzeyem, który zrezygnowany wróci do domu. I aż nie wytrzyma, gdy dowie się, co pod jego nieobecność opowiadały Cavidan z Bahar. Tym bardziej, że matka Sili nie ustąpi, gdy on otwarcie wyzna, że zależy mu wyłącznie na jego drugiej córce. I tym aż wytrąci rozżalonego Bozebya z równowagi!

- Przysięgam, że wydrapię Sili oczy. To ona za tym wszystkim stoi - oburzy się Bahar.

- Dość tego. Sila została porwana. Rozumiesz? - wyrzuci jej prosto w twarz Kuzey.

Kuzey zdemaskuje Leventa przed Yildiz, Naciye, Bahar i Cavidan w 320 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I tymi słowami w 320 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey zszokuje wszystkich. Oczywiście, na czele z Naciye i Yildiz, które zmartwione od razu zaczną go dopytywać o szczegóły! A Bahar i Cavidan nagle zamilkną!

- Porwał ją Levent. Całą noc ich ścigałem... - doda Bozbey.

- Co takiego? - przerazi się Naciye.

- Gdzie oni są? - zapyta równie zaniepokojona Yildiz.

- Nie wiem jak straciłem ich z oczu. Ale wiem, że Syli grozi niebezpieczeństwo. Ten drań jest mordercą. I kłamcą. Snuł w naszym domu wiele intryg - przekaże im Kuzey.

I dopiero wtedy w 320 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" do rozmowy wtrąci się przejęta Bahar. Ale oczywiście, nie Silą, a sobą i swoją matką, gdyż będzie ją dziwiło, skąd Kuzey to wie. A jak w końcu się dowie, to dopiero będzie!

- Kto ci to powiedział? - zainteresuje się Bahar.

- Kto? Aceyla - odpowie jej mąż.

Bahar zrozumie, że to już koniec w 320 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w tym momencie w 320 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar nie wytrzyma! Żonie Kuzeya momentalnie zrobi się słabo, gdyż w tej chwili zda sobie sprawę, że to może być koniec zarówno jej, jak i jej matki!

- Córeczko, co ci jest? - zaniepokoi się Cavidan.

- Usiądź - zaproponuje Kuzey.

Jednak w 320 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar postanowi mieć ku temu pewność, dlatego otwarcie zapyta Kuzyea, czego dokładnie dowiedział się od Acelyi. A jego odpowiedź tylko utwierdzi ją w jej podejrzeniach!

- Spokojnie - spróbuje uspokoić ją matka.

- Co ci powiedziała Acelya? - zapyta go Bahar.

- Wszystko - odpowie jej Kuzey, przez co jego żona jeszcze bardziej zblednie, co nie ujdzie uwadze jego matki - Bahar, co z tobą? Zbladłaś!

- Jak to co? Jej siostra zaginęła. Martwi się o nią - okłamie ją Cavidan, po czym znów spróbuje ją uspokoić, ale ona już będzie wiedzieć swoje!