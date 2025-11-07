Miłość i nadzieja, odcinek 325: Sila odrzuci oświadczyny Kuzeya. Poświęci się dla Bahar, ale ukryje pierścionek - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-11-07 11:44

W 325 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Sila nie przyjmie oświadczyn Kuzeya! Mimo że będzie wzruszona pięknym gestem ukochanego, nie zdoła powstrzymać łez, to nie zgodzi się przyjąć pierścionka zaręczynowego. Dlaczego? Z powodu Bahar, która zagroziła, że odbierze sobie życie, jeśli Kuzey się z nią rozwiedzie. Rozgoryczony prawnik w 325 odcinku "Miłość i nadzieja" zapyta Silą, czy tak będzie zawsze, czy ich miłość i szczęście, które mogą mieć razem, poświęci dla swojej okrutnej siostry. Zobacz to na ZDJĘCIACH.

"Miłość i nadzieja" odcinek 325 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Nie będzie zaręczyn Sili i Kuzeya w 325 odcinku "Miłość i nadzieja"! Kolejny raz miłość do siostry okaże się silniejsza niż uczucie do mężczyzny, którego główna bohaterka tureckiego serialu pokochała od pierwszej chwili, ale wyrachowana Bahar jej go odebrała. Chociaż Sila będzie zachwycona niespodzianką od Kuzeya, pierścionkiem zaręczynowym i sposobem, w jaki jej się oświadczy, nie zgodzi się zostać jego żoną. Jeszcze nie teraz...

Sila złamie Kuzeyowi serce, kiedy w 325 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przyjmie pierścionka

Serce Kuzeya w 325 odcinku "Miłość i nadzieja" rozpadnie się na kawałki, kiedy Sila nie będzie chciała włożyć na palec pierścionka. Cofnie dłoń, którą ukochany delikatnie chwyci i wyjaśni, że nie może go poślubić. Mimo że niczego bardziej na świecie nie pragnie, jak zostać jego żoną. 

Nie mogę, Kuzeyu. Bahar… ona by tego nie przeżyła - wyzna Sila ukochanemu. 

– Czy tak będzie zawsze? Czy całe życie zamierzasz poświęcić dla Bahar? - zapyta zawiedziony Kuzey. 

Sila nie odbierze telefonu od Yildiz w 325 odcinku "Miłość i nadzieja"

Ich rozmowę w 325 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie telefon od Yildiz, która zadzwoni do Sili, żeby jej powiedzieć, czego dowiedziała się o Bahar, że znów posunęła się do szantażu. Ale ona nie odbierze. Wyjaśni Kuzeyowi, że kolejny raz gosposia będzie ją pewnie namawiała, żeby posłuchała głosu swojego serca, przestała myśleć o siostrze, lecz dobra i wrażliwa Sila nie będzie miała na to dość odwagi.

Nagle zacznie płakać, a Kuzey w 325 odcinku "Miłość i nadzieja" nie zniesie widoku łez ukochanej. Delikatnie otrze je z policzka. 

- Chciałabym, żeby wszystko było inaczej. Ale nie mogę być z tobą, wiedząc, że Bahar może zrobić sobie krzywdę. Nie zniosłabym tej myśli… - zapewni Sila. 

Kuzey w 325 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie walczył o Silę

Jak w tej sytuacji zachowa się Kuzey w 325 odcinku "Miłość i nadzieja"? Czy pogodzi się z odrzuconymi oświadczynami? Czy będzie walczył o Silę? Tym razem nie dopuści do tego, żeby Bahar ich rozdzieliła. Nie zrezygnuje z rozwodu z żoną i będzie dążył do tego, żeby Bahar raz na zawsze zniknęła z ich życia. Dlatego poprosi Silę, żeby wzięła pierścionek zaręczynowy, lecz na razie ukryła go przed siostrą i resztą rodziny. 

- Zachowaj go. Ukryj dla mnie. Będę czekać, aż pewnego dnia włożysz go na swój palec. I przysięgam, że do tego czasu usunę wszystko, co stoi między nami. Jeśli na drodze, którą podążamy, nie ma przeszkód, to nie ma też szczęścia na jej końcu... Pójdziemy tą drogą razem, Silo. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by nam się udało. Będę żył dla dnia, w którym zobaczę ten pierścionek na twoim palcu. Będę czekać... - obieca Kuzey. 

