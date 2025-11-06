Miłość i nadzieja. Tak w ostatnim odcinku Sila dowie się, że Feraye jest jej matką! Uratuje jej życie w finale - ZDJĘCIA

Jak się skończy "Miłość i nadzieja"? Feraye dostanie dowód, że Sila to jej córka

Na pięć odcinków przed finałem "Miłość i nadzieja" Feraye pozna prawdę, że jej córka żyje. Będzie musiała zdobyć 7 milinów lir, żeby wykupić prawdę od wyrodnej Cavidan, która wychowała Silę, wmówiła jej, że jest jej matką. Feraye zrobi wszystko, by odzyskać córkę. Nawet kosztem rodzinnego majątku.

Przed ostatnim odcinkiem "Miłość i nadzieja" Cavidan porwie prawdziwą matkę Sili, żeby prawda o pochodzeniu dziewczyny nie wyszła na jaw. Jednak nie uda jej się ukryć przed Feraye, że Sila to jej córka. Uważni widzowie tureckiego serialu już zapewne wcześniej zauważyli znaki, że Sila odegra ważną rolę w życiu Feraye, że te bohaterki łączy wyjątkowa więź.

Zobacz też: Miłość i nadzieja. Sila i Kuzey wezmą ślub w ostatnim odcinku! Tak się skończy turecki serial w TVP. Na finał trzeba poczekać - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" Feraye zdobędzie dowód, wyniki badań DNA, potwierdzające, że jest biologiczną matką Sili, że to właśnie ukochana Kuzeya jest córką, która niby umarła zaraz po narodzinach.

Jak to się stało, że w "Miłość i nadzieja" Feraye myślała, że jej córka nie żyje, a Silę wychowała Cavidan?

Na początku "Miłość i nadzieja", kiedy widzowie poznali Feraye i jej męża Bulenta, rodziców Melis i Yigita, stało się jasne, że żona zamożnego prawnika w młodości przeżyła wielką tragedię. A wszystko przez despotycznego ojca, który na wieść o ciąży Feraye pozbył się dziecka, by nie okryła rodziny hańbą.

Kto był ojcem Sili? Ukochany Feraye sprzed 25-ciu lat miał na imię Kadir i pracował w ich rezydencji. Co się z nim stało? Ojciec Feraye zadbał o to, żeby Kadir zniknął na zawsze. Kiedy ciąża Feraye wyszła na jaw, matka Sili musiała wyjechała na wieś, straciła kontakt z Kadirem.

Poród Feraye odbył się w szpitalu, nie w ukryciu. Urodziła córkę bez komplikacji. Gdy po raz pierwszy wzięła dziecko na ręce, od razu pokochała je z całego serca. Dziewczynka była zdrowa i piękna, ale po dwóch dnia wmówiono Feraye, że dziecko zachorowało i zabrano je od matki. Później Ojciec Feraye okłamał ją, że dziewczynka zmarła. Feraye nie mogła uczestniczyć w pogrzebie córki. Widziała tylko grób w lesie daleko od cmentarza.

Przez 25 lat myślała, że jej córka zmarła. Pamiątką po niej było tylko jedno zdjęcie...

Mała Sila trafiła do ubogiego domu Cavidan w lesie. To ona wychowała ją jak swoją córkę, ojciec Feraye zadbał o to, żeby prawda o żyjącej córce nigdy nie wyszła na jaw.

Tak Sila w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" dowie się, że Feraye to jej matka

Na koniec "Miłość i nadzieja" Feraye dzięki badaniom DNA dowie się wreszcie, że Sila jest jej biologiczną córkę. Lecz zanim weźmie ją w ramiona i powie jej całą prawdę, Sila zostanie porwana przez Cavidan i Bahar, które będą chciały ją zabić. Feraye, Bulent i Kuzey ruszą jej na ratunek. W decydującym momencie, to właśnie prawdziwa matka ocali Sili życie! A kiedy będzie już bezpieczna, Feraye wyzna, że jest jej matką.

Kiedy ostatni odcinek tureckiego serialu "Miłość i nadzieja"?

Ostatni odcinek tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" według oryginalnej numeracji to odcinek 285. Ale polska wersja hitu "Ask ve Umut" ma trochę inną numerację. Odcinki są krótsze niż w oryginale, jest ich więcej, więc wygląda na to, że "Miłość i nadzieja" skończy się w TVP2 na mniej więcej 360 odcinku. Na pewno finał historii miłości Sili i Kuzeya oraz innych bohaterów widzowie zobaczą w telewizji jeszcze w tym roku, pod koniec grudnia 2025 r.