Miłość i nadzieja, odcinek 324: Yildiz usłyszy, jak Bahar zaszantażowała Silę przed oświadczynami Kuzeya! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 324 - sobota, 8.11.2025, o godz. 17.15 w TVP2

W 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz stanie się świadkiem szokującej rozmowy Bahar i Cavidan i oczywiście nie będzie mogła przejść obok niej obojętnie. Gosposia postanowi podsłuchać, co tym razem uknuły żona i teściowa Kuzeya, a właśnie tylko jedna z nich!

W 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz przyłoży ucho do uchylonych drzwi sypialni Bahar, skąd usłyszy jak zaszantażowała ona swoją własną siostrę przed jej potajemnym spotkaniem z Kuzeyem. I aż nie będzie mogła uwierzyć, w to o usłyszy!

- Powiedziałam, że się zabiję, by Sila uwierzyła, a nie ty - przyzna jej Bahar.

Cavidan będzie dumna z córki w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Tak samo jak Cavidan, która w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" także weźmie słowa córki na poważnie. Do tego stopnia, że jak wcześniej zobaczy ją w ręku z pistoletem, to od razu zainterweniuje, gdyż naprawdę uwierzy w to, że Bahar chciała się zabić. Ale oczywiście, taka nie będzie prawda. Jednak jej córka będzie chciała, aby Sila właśnie tak myślała! A zwłaszcza przed jej schadzką z Kuzeyem, którą jego żona od razu wyczuje!

- Chciałaś ją nabrać? - zdziwi się Cavidan.

- Tak, wychodziła pewnie do Kuzeya - potwierdzi jej córka.

I w tym momencie w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan aż nie będzie mogła wyjść z podziwu! Matka będzie ogromnie duma z kolejnej intrygi swojej córki, szczególnie, że sama na aż coś takiego w życiu by nie wpadła. A ucieszy się tym bardziej, że będzie pewna, że po tym, Bahar będzie mogła być spokojna, gdyż naiwna Sila z pewnością także dała się na to nabrać. I przez to na pewno nie zrobi niczego wbrew swojej siostrze!

- To był świetny pomysł. Nie pomyślałabym o tym. Jeśli uwierzyła, to możesz być spokojna - zapewni ją matka.

Podły szantaż Bahar zadziała w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Podobnie jak sama Bahar w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja", która tym zagraniem zagra va bank, w co nie będzie mogła uwierzyć aż przysłuchująca się temu wszystkiego Yildiz!

- Zobaczymy czy zostanie z Kuzeyem, wiedząc, że coś mi się stanie - powie zadowolona z siebie Bahar.

I oczywiście tym, w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" osiągnie swój cel, gdyż dobrze wyczuje, co się będzie święcić. A to dlatego, że Sila faktycznie uda się na schadzkę z Kuzeyem, w trakcie której Bozbey postanowi jej się oświadczyć. Ale jego ukochana nie będzie mogła ich przyjąć właśnie z uwagi na to, co chwilę wcześniej usłyszy od Bahar...