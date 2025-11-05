Miłość i nadzieja, odcinek 324: Kuzey oświadczy się Sili w pięknym miejscu! Nie zgodzi się zostać żoną męża Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 324 - sobota, 8.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Oświadczyny Kuzeya w 324 odcinku "Miłość i nadzieja" będą dla Sili cudowną niespodzianką. Jednak na drodze do ich szczęścia cały czas będzie stała Bahar, która nie tak szybko da mężowi rozwód, nie pozwoli mu odejść.

Bahar spróbuje uwieść Kuzeya w 324 odcinku "Miłość i nadzieja"

Żeby zatrzymać Kuzeya przy sobie nagle zmieni swoje zachowanie. Będzie udawała, że ukochany nie ogłosił przy całej rodzinie, że złoży pozew o rozwód. Mało tego, Bahar spróbuje Kuzeya uwieść! I to na oczach Sili, która już zupełnie nie będzie wiedziała, co o tym myśleć.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 319-324. Porwanie Sili, rozwód Kuzeya i Bahar i podwójne oświadczyny. Streszczenia odcinków od 3.11 do 8.11.2025 - ZDJĘCIA

Jednak Kuzey w 324 odcinku "Miłość i nadzieja" da Bahar wyraźnie do zrozumienia, że jej nie chce, że on już wybrał i jego jedyną miłością jest Sila. To dla niej prawnik przygotuje romantyczne oświadczyny, choć nie zakończy małżeństwa Bahar, nie będzie czekał na rozwód ze znienawidzoną żoną. Uzna, że jeśli Sila zgodzi się wyjść za niego za mąż, to jej siostra nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na rozwód.

Tak Kuzey oświadczy się Sili w 324 odcinku "Miłość i nadzieja". Romantyczna niespodzianka nad jeziorem

Kiedy w 324 odcinku "Miłość i nadzieja" przyjdzie na jezioro, pod wskazane przez Kuzeya miejsca, jej oczach ukaże się cudowny widok. Altana ozdobiona mnóstwem kwiatów, biały dywan prowadzący do pięknie udekorowanego stołu, przy którym będą stały dwa krzesła. Na jednym z nich będzie już czekał Kuzey, trzymający w dłoniach pudełko z pierścionkiem zaręczynowym.

Sila ze łzami w oczach zbliży się do Kuzeya, który w 324 odcinku "Miłość i nadzieja" spojrzy na nią z czułością i ogromną miłością.

M jak miłość. Wieczór kawalerski Marcina skończy się totalną klapą! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Wiedziałem, że przyjdziesz. Wiedziałem, że z nas nie zrezygnujesz. Długo czekałem na ten dzień. Część mnie wątpiła, ale jesteś tu. I jestem szczęśliwy. Bardziej, niż potrafię to wyrazić... Wiedziałem, Sila. Wiedziałem, że pamiętasz, że kocham cię szaleńczo. I że ty też mnie kochasz. Nieważne, jak bardzo to ukrywałaś, jak daleko próbowałaś uciec, zawsze to czułem...

By otrzeć łzę z policzka ukochanej Kuzey w 324 odcinku "Miłość i nadzieja" delikatnie ją dotknie i poprosi, żeby nie płakała, bo nie może tego znieść. Wzruszona Sila zapewni, że nie spodziewała się czegoś tak pięknego - altany, kwiatów, świec. Nagle Kuzey otworzy pudełko, w którym będzie lśnił pierścionek zaręczynowy.

- Sila, czy wyjdziesz za mnie? Czy chcesz być ze mną do końca życia? Powiedz coś... Zgódź się. Niech wreszcie nasza miłość stanie się prawdziwa... - Nie mogę, Kuzeyu… Nie mogę... - odpowie Sila.

Sila odrzuci oświadczyny Kuzeya w 324 odcinku "Miłość i nadzieja"

Dlaczego w 324 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila odrzuci oświadczyny Kuzeya? Przypomni sobie to, co Bahar powie matce, że jeśli rozwiedzie się z mężem, to popełni samobójstwo.

„Mamo, zabiję się, jeśli on się ze mną rozwiedzie. Zabiję się bez mrugnięcia okiem, słyszysz?” - groźba Bahar będzie cały czas rozbrzmiewała w uszach Sili.